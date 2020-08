Louis Bullock, la situación en la NBA y su experiencia con el racismo

El baloncesto acapara miradas en EEUU en un momento trascendente, con los jugadores reclamando atención para dar pasos para acabar con el racismo tras varias actuaciones policiales desproporcionadas que han hecho estallar a las estrellas de la NBA, que boicotearon varios partidos como medida de protesta. Un ex jugador del Unicaja, Louis Bullock, habló en los micrófonos de Radio Marca sobre lo que se está viviendo en Estados Unidos.

"Hemos perdido a dos personas de nuestra familia, era muy bruto. Nadie sabe 100% lo que va a pasar. Quieren empezar el colegio pero no se va a poder. Estoy en Washington DC, una zona muy afectada. No sabemos, dicen a principios de 2021 puede haber solución, pero no tengo confianza", explicaba Sweet Lou sobre la situación del coronavirus antes de hablar del problema del racismo.

"Vivimos en un momento muy débil, muy dividido, buscamos algo en lo que nos podemos juntar los afroamericanos, era un momento para que los jugadores de la NBA pudieran utilizar su voz, que los jugadores tienen una gran fuerza y la quieren utilizar para mejorar el mundo. Sí, yo he sentido el racismo. Es algo de lo que no hablé mucho, pero es que entonces era normal. Hay un gran, gran problema con la policía y los negros", decía el que fuera fino escolta norteamericano, fichado por el Unicaja en la era Maljkovic, en 2002, para los play off y que estuvo dos temporadas y media.

"Mi vida normal era salir de mi casa y en cualquier momento podía ser parado por la policía. No porque hiciera algo mal. Veían que era negro, tengo un buen coche y no piensan que puede ser. Es así. Es algo que la gente piensa que no es de verdad pero es así. Yo tengo historias para llorar. No hay ninguna persona que deba ser tratada así, pero yo tengo mucha confianza en la persona que soy y puedo esperar las cosas puedan mejorar", describía con crudeza Bullock.

"Desde que tenía 18 años, fue la primera vez que sufrí con la policía. Estaba en el instituto, vestido con uniforme, y ellos querían saber que por qué había cinco negros en este coche. Y lo mejor es que yo iba a un partido de baloncesto.... Iba pensando en el partido que teníamos y, de pronto, había 10-12 coches de policía que nos pararon con las pistolas diciendo que querían los papeles, que por qué tenía esa coche. Desde ese momento supe que así sería mi vida normal. Y más viviendo en Washington DC. Debí aprender muy rápido a aguantar que cualquier cosa que dice la Policía, cállate la boca y esperar que no te hagan daño", proseguía el jugador norteamericano, que también jugó en Madrid y Sevilla: "Si fuera blanco no tendría ese miedo, 100% no. Los años en que yo hablo no había móviles con cámara que puedes grabar qué pasa. El miedo que yo tenía es que era mi palabra contra la de ellos y ellos ganan siempre. Y el miedo seguía creciendo. Tengo 44 años y, aún cuando salgo en mi coche, sé que si ellos piensan otra cosa pueden hacer mucho daño. Es una conversación que debes tener con tus hijos. Es difícil cuando estoy conduciendo y hago algo mal, pues claro, normal que te paren. Yo conduzco bien, pero pueden pensar y te pueden parar con una tontería de que has hecho algo. '¿Por qué estás aquí? ¿Dónde vas?' Y eso me enfada como persona. Y no tengo la tranquilidad. Hay que hablar con los hijos y eso con los blancos no pasa. La gente dice, eres famoso, tú no tienes problema.... Eso no es verdad. Los jugadores sienten que tienen familia que viven donde nacieron y ahí es donde pasan las cosas más malas y por eso quieren que ahora las cosas cambien".

Bullock recordaba que en su etapa en España sólo sufrió un episodio de racismo, con un policía en Madrid. Su agente, Quique Villalobos (ahora lo es de Jaime Fernández, Darío Brizuela y Francis Alonso), tuvo que acudir en su ayuda. "Tuve un momento malo y fue la primera vez que mi agente me ha visto llorando. Más porque en este momento porque me di cuenta de que el racismo no era sólo en mi país, sino en el mundo. Fue en Madrid, en Calle Serrano, enfrente del Starbucks, en mi coche. Un policía me trató muy mal, estaba parado en el coche, no había hecho nada. Él quería que me moviera muy rápido, pero había tráfico. Empieza a preguntar. 'Vas a esperar aquí, no puedes conducir este coche'. No había tenido ningún problema en España antes, ninguno, pero me di cuenta de que el color de mi piel no le había gustado. Tuve mucho miedo y tuve que llamar a Quique Villalobos. Por suerte vivía muy cerca y llegó rápido. Y Quique tuvo que conducir mi coche porque estaba llorando. Quique también vio que tenía racismo contra mí. Ese policía me insultó en mi cara. No creía que una persona me llamara fuera de mi nombre en mi país. Era el coche del club, además, era el coche del Madrid. Me decía que estaba muy confundido, que estab loco, tratándome como si fuera mejor que yo. Sólo había visto que era un hombre de color y era americano. Él no pensaba que yo entendía español bastante bien. Me callé por mi miedo y por eso te duele mucho. Esto puede pasar a mucha gente".

"Cuando llegó Quique, nada, ningún perdón, niguna disculpa", proseguía su relato Bullock: "Si viene una persona de tu país que dice, hombre, es un buen chico y él no quiere oír nada de su compatriota... Cuando entramos en el coche no sabía Quique qué decirme, él se había dado cuenta de que era porque yo era negro. Yo creo que toda la policía no es mala, claro, hay muchos, muchos, muchos, muy buenas personas, tengo policías en mi familia. Pero sólo necesita uno que piensa mal y que quiera hacer daño. Si quiere, ese uno puede hacer mucho daño. Está pasando más veces durante este tiempo en Estados Unidos. Ahora hay que prestar atención porque no pasaba nada durante mucho tiempo", continuaba Bullock.

"No tengo problema en hablar de Trump. Hablo con respeto, esta es una cosa que falta mucho aquí. Es nuestro presidente, no estoy de acuerdo con las cosas que hace, pero es nuestro presidente. Hasta que sea el tiempo de votar, entonces podemos cambiar las cosas. Pero hasta este momento hay que aguantar hasta que podemos cambiar", decía sobre el presidente americano, al tiempo que recordaba sus años en España: "Los años que yo he vivido en España eran muy grandes, era una vida con tranquilidad, más que aquí, por muchas cosas. Pero este es mi país, donde he nacido, es como me siento. Cuando yo pienso el tiempo que he pasado en España, digo que es un sitio donde podría vivir mucho tiempo. Yo tenía la experiencia de ver países fuera de EEUU, mucha gente aquí no puede hacerlo, hay vida, hay cosas mejores que donde estás. Yo tuve mucha suerte".