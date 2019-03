Hacía tiempo que Luis Casimiro no hablaba de manera reposada, sin la tensión previa de un partido, en la sala de prensa del Martín Carpena el día previo de viajar a Zaragoza. Se le cuestionó por diversas temáticas. Tras ofrecer la buena noticia del regreso de Alberto Díaz, el técnico manchego diseccionó varios aspectos. Habló de los retos que quedan hasta final de temporada, de los campos de mejora, del debate de la Euroliga...

"El objetivo es diario, mejorar, queremos conseguir victorias, el mejor objetivo es la mejora individual y colectiva y eso hay que practicarlo. El mejor objetivo es mejorar. Si lo hacemos acabaremos bien la temporada", insistía Casimiro por los ambiciones del equipo, en la línea del mensaje lanzado días atrás por Carlos Jiménez.

"Todo depende de pequeños detalles, no hay tantos altibajos como detalles que no se hacen bien. Veo al equipo regular, con la idea de mejorar. Las semanas largas vienen bien después de otras de cuatro partidos a la semana. Es difícil mejorar en ciertos aspectos. Podemos trabajar ahora detalles básicos. Son detalles defensivos y ofensivos, no vamos a aburrir", especificaba Casimiro: "Se trata de darle más calidad al trabajo que hacemos. Ese trabajo requiere una intensidad máxima de esfuerzo. Cuando tienes que llegar sano a los partidos es difícil trabajar ese componente de mejora. Cargar al principio de la semana sin que acabe muy cansado el jugador es básico. Podemos trabajar más cosas del equipo contrario también".

Se refirió también Casimiro al rival, el Tecnyconta Zaragoza. "Está haciendo muy buena temporada, tuvo algún partido que perdió pero vuelve a estar magnífico de forma. La última victoria contra Baskonia es buena. Está haciendo muy buena temporada, con roles definidos, cada uno consciente de cuál es su papel. Está con mucha confianza últimamente. Es un partido complicado, no hay partido de ACB sencillo. Lo que tenemos que hacer es muchas cosas bien".

El cambio de fechas del partido que el Unicaja debía jugar el 14 de abril, Domingo de Ramos, con el Valencia (retrasado al miércoles 24 de abril por la final de la Eurocup) propiciará que haya un tramo en el calendario con 14 días sin partidos de nuevo, algo que no satisface al entrenador: "Tenemos otras ventanas FIBA casi, una condensación de partidos después de estar descansando 15 días y tendremos una carga grande. Me gustaría que todo fuese más regular, con partidos cada fin de semana. Tendremos 15 días sin competir y después cuatro partidos en 10 días. Me gustaría que fuese más regular, pero la temporada no ha venido así. Que nos saquen este partido ahí es normal para que el Valencia juegue la final".

Preguntado sobre el debate de la Euroliga, si es una obligación estar o algo menos, Casimiro contemporizó y ahondó en el mensaje anterior de Carlos Jiménez. "Lo que sea que sea una consecuencia de hacer un buen trabajo. Todavía no sabemos si hay opción. Cuando nos despejen esta incógnita podremos hablar más. Debe ser consecuencia de un buen trabajo. Debe ser un trabajo semanal, diario. Esperaremos acontecimientos. No debe condicionarnos a nivel profesional. Hay que competir bien y ganar partidos, eso no tiene que cambiar. Ahora mismo tenemos que pensar en la mejora y ése es un gran objetivo y ambicioso. Lo demás vendrá como consecuencia. El palo es duro tras la Eurocup y te tienes que rehacer. Es nuestro objetivo fundamental. Estamos en muy buena disposición y tenemos que hacer bueno ese trabajo".