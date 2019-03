Carlos Jiménez: "El Unicaja no es un club cómodo"

Había varias peticiones de los medios para hablar con responsables del Unicaja tras los últimos resultados y el director deportivo, Carlos Jiménez, salió a la palestra para hacer un encuentro y explicar la visión del club tras la eliminación de la Eurocup. Durante más de 50 minutos atendió a las preguntas de los medios de comunicación para aportar su visión de la situación. Intentó transmitir tranquilidad, dio su apoyo a la plantilla y técnicos y abogó por crear un ambiente más positivo. Un extensísimo repaso.

"La decepción de la Copa nos queda lejos porque la competición no te permite lamentar mucho. Íbamos con mucha ilusión y no conseguimos competir como exige la Copa. A nivel de competición había que pasar página rápida y que el equipo siguiera trabajando para recuperar el buen tono", explicaba Jiménez sobre la eliminación en Madrid ante el Iberostar.

Se explayó más el director deportivo con la Eurocup. "Llegamos a la Eurocup, lo más reciente, intentamos recuperarnos. El mazazo ha sido más duro porque nos aparta de la competición con lo que ello conlleva y por la forma que se produjo. La clasificación desde el Top 16 era justa, nos obligaba a tener desventaja. Había buenas referencias de hace dos años, pero con diferencias. Después de ganar en Berlín tras 20 minutos caóticos, el equipo se rehízo y nos poníamos al nivel competitivo que exigía el momento. Con las bajas de Jaime, Alberto y Carlos el equipo se desequilibró. En esa búsqueda del equilibrio perdido aún estamos trabajando, pensábamos que podíamos cerrar la eliminatoria en el Carpena y, desgraciadamente no estuvimos a la altura. Teníamos una opción en el tercer partido. Fue, creo, el partido más completo de toda la serie, pero tuvimos unos minutos de bloqueo que nos costó la eliminatoria".

"Y en tres días compites en Gran Canaria, no hay tiempo para lamentarse", proseguía Jiménez: "Es un golpe duro, los jugadores están tocados, son conscientes de la expectación que había y la ilusión. Nos cambia todo el panorama, ahora hay un partido de semana, con más tiempo para entrenar y corregir errores y para solucionar problemas. Hay que recuperar la confianza que mostró el grupo a principios de temporada. Esperamos que Alberto y Jaime aparezcan en dinámica y el equipo se equilibre. Confiamos en ellos, tienen todo nuestro apoyo, sólo exigirle la concentración, no hay margen para el error. Y la ilusión de lo que queda por delante, que es mucho. Estamos obligados a recuperarnos y ellos son los que van a intentar revertir la situación".

Se refirió Jiménez a muchos temas variados:

Decepción

"No se puede generalizar esa sensación, está muy reciente un resultado negativo. Queda mucho por delante. No sé si la decepción por el exceso de júbilo por el gran inicio de la temporada, en el que el equipo dio un rendimiento muy bueno. Ese grupo se ha desequilibrado con lesiones de jugadores muy importantes. Aguantó el primer arreón de la lesión de Alberto. Se le ha pedido un esfuerzo. No creo que sea una decepción absoluta. Si le transmitimos eso a los jugadores vamos camino, de verdad, a una decepción final. Estamos expuestos a la opinión pública, obviamente".

Boatright

"El club intenta reaccionar rápidamente porque la primera vez que se lesiona Alberto, el grupo aguanta bien. Pero ahora estábamos en el el Top 16, se cerraba el periodo para fichar y podía influir en las siguientes fases de la Eurocup y la Copa estaba a corto plazo. Pensamos dar un apoyo y un soporte porque estábamos sobrecargando de responsabilidad y físicamente a varios jugadores. Ryan intenta ser uno más. ¿Fichar por Suárez? En esa situación no se decide otra incorporación. Estamos condicionados por cupos, jugadores extracomunitarios. Queremos que no se distorsione el vestuario, no meter a nadie más. Estábamos condicionados por jugadores por formación. Suponía apartar a otro compañero. ¿Es planteable eso cuando la baja de Carlos era por 2-3 semanas? También puedes crear otro problema. Las opciones de traer jugadores en esa posición no eran buenas para el nivel de exigencia que hay en el equipo".

Cambios de jugadores

"Hay que apoyar el grupo que hay, es nuestra confianza. Es el grupo que hay y con los que hay que trabajar. Si el rendimiento no es adecuado se puede valorar más adelante. Pero no creo que haya que amenazar con ningún cambio. Los jugadores son lo suficiente profesionales para saber que esa es una opción. Lo saben".

Euroliga

"Hasta cierto punto es responsabilidad nuestra y hasta cierto punto no. Tiene su sistema de clasificación y lo que nosotros podemos hacer es acabar lo mejor posible. Fruto de ese esfuerzo y ese trabajo veremos lo que se consigue. La situación es complicada por el propio sistema. Es una ilusión que tenía el grupo y el club. Pero no todo está en nuestra mano. Tenemos que centrar nuestra energía en lo que podemos hacer. ¿Objetivos o ilusiones? Llámalo como quieras. Siempre hablo de ilusiones. De hacer lo mejor posible. Los objetivos son consecuencias del trabajo que hagas. Así lo tiene que enfocar el grupo. La ilusión al principio de temporada es hacer un grupo competitivo que llegue lo más lejos posible. No es cuestión de no ser ambicioso, es proteger al grupo para que dé lo mejor de sí mismo. Ellos saben que si lo hacen bien estarán en las mejores competiciones. Saben esa obligación. En una temporada muy larga tienes que irlo gestionando".

Relación con la plantilla

"Yo hablo con el grupo de forma individual, pero es Luis la cabeza, debe ser la gran referencia del grupo. Estoy para lo que se necesite. Hasta que no acabe la temporada estoy a muerte con ellos".

Bajón

"Le encuentro una explicación lógica. A la gente le puede valer o no, pero sé que gran parte de lo que pasa está en que el grupo se ha desequilibrado por las lesiones. Si el grupo se rehace, espero ver la versión del principio de la temporada. Queremos que el equipo compita, que sea regular, que recuperen la confianza que han perdido".

Alberto Díaz y Jaime Fernández

"Hay cercanía sobre su recuperación, pero no seguridad. Se van acercando, pero todo está supeditado a sus sensaciones. Los márgenes son mayores a la hora de no tener premura ahora que hay sólo un partido por semana. Llevo ya cinco años en mi labor, aunque me han cambiado el título. No creo que sea el momento más duro, aunque nos estamos recuperando de un golpe duro. No sabría si es la situación peor, no creo".

Ser cuarto

"Sí, por supuesto, lo podemos pelear. Es lo que intentamos transmitirle el grupo todo el día, que la gente se recupere. No elucubramos.

Viny Okouo

"La situación de Viny responde a un trabajo de la cantera. No ha nacido aquí, pero es un chico más de la cantera que consideramos de aquí. Ante el inicio de la temporada, es el primero que debe aceptar este reto. Llega un entrenador nuevo, se trata de que cada día demuestres que puedes jugar. No acaba de disponer de minutos. Son decisiones técnicas con otros compañeros y hay que mostrar resultados. Vienen las lesiones y ante una inercia de falta de minutos, esa situación de lesiones no da otra alternativa para él y de que disponga de minutos de juego en otro lugar. Ha llegado una situación que decide afrontar. Intenta mejorar y trabajar, igual que el resto, pero en la pista está quien el entrenador considera".

Defensa

"Es confianza, las cosas están estructuradas desde el principio de temporada. Es un tema de confianza y concentración. Pierdes más fácil la concentración sin confianza. Apelamos al grupo, a que haga un esfuerzo de aislarse de ese ambiente de decepción, igual demasiado inflado. Me explico, están muy expuestos, no sólo a nivel de prensa, hoy en día hay más gente opinando de todo, de lo bueno o lo malo. Si las cosas no van bien, mucho de lo que recibes no es precisamente bueno. Cuando eres jugador estás hipersensibilizado. Es muy fácil llevarlo a una situación de pérdida de perspectiva. Acarrea problemas de confianza y concentración, es más difícil salir".

Luis Casimiro

"Está trabajando todos los días, les exige todos los días. Tampoco puedes hacer un método a la carta. Tienes que seguir unas líneas generales y adaptarte. Cuando se decidió que viniera Luis era porque entendíamos que estaba en un gran momento, había llevado a la clasificación de Euroliga a Gran Canaria. Es un entrenador con experiencia para soluciones problemáticas de crisis o resultados malos. Es una persona cercana, implicada en el día a día. Hasta que no acabe la temporada no es momento de valoraciones. La confianza en él es total. Igual con los jugadores. Ellos saben que puede haber cambios si las cosas no van bien. No hace falta que se les amenace. Los mensajes que tienen que recibir son positivos, pero también de responsabilidad. Cuando acabe la temporada, valoraré. Mi apoyo es total. Para mí es más importante lo que consigan que lo que yo piense. Es un golpe duro dentro del club la eliminación de la Eurocup. Hay desilusión... Ante esta situación pensamos que lo mejor es confiar en ellos. Le transmitimos esa confianza y esa exigencia. Que sepan que todo pasa por lo que debemos hacer. Les ayudará a centrarse a volver. No califico nada a mitad de temporada. Nunca lo he hecho".

Dinámica

"Esto siempre ocurre en los resultados, es lo que marca las crisis y las buenas dinámicas. Pasa por que compitas cada día mejor. Hay días que compites bien y no llegas al resultado, pero te ayudará a estar ahí. Seguramente no se ha competido en alguna ocasión, pero cada partido no tiene una explicación. Pasa por un momento de cada temporada. Tienes lesiones, problemas de confianza, hay algún planteamiento no adecuado, cansancio por el viaje... no creo que se pueda achacar a algo en especial. El equipo no está equilibrado porque no estaban todos, eso sí ha sido común a todos los partidos. La lesión de Carlos era para 2-3 semanas. La lesión de Alberto era de más duración. Apartar del cambio, fichar a alguien para dos semanas implica que el que venga no va a venir con mucha implicación y estaría de paso. Cuando se recupere Alberto, Boatright lleva ya camino de tres meses".

Errores

"Ante el Tenerife lo que veo es muy buen planteamiento del Iberostar. Fallamos en el 1x1. A partir de ahí nos generan muchas desventajas. Igual hay un problema de que veníamos pensando que no era una eliminatoria tan exigente como rivales de máxima entidad. No te dan margen al error y no tienes la concentración máxima. Eso te marca en la Copa. En la Eurocup ha habido más tema de ausencias. Ya llevamos más tiempo viviendo con el problema de las lesiones. Se hacen buenos segundos 20 minutos en Berlín que nos dan la victoria. Volver a Málaga y tener el ambiente que teníamos y recibir más de 100 puntos en casa no tiene justificación. Ahí no les puedo defender en ese partido. Aun así, se rehace bien el grupo y hacemos un buen partido en Berlín, nos pudo mentalmente el final porque quizá ahora no somos un grupo fuerte. No gestionamos emocionalmente el final al ver ese precipicio de la eliminación".

Carlos Cabezas

"Yo me planteo todas las posibilidades siempre que hay un problema. Hay que tomar decisiones deportivas, no son problemas personales. ¿Que alguien pueda pensar que no viene por temas personales?... Tengo relación con Carlos, a mí nadie me dice que no viene una persona porque tiene un problema con él. Cogería la puerta y me iría a casa".

Futuro

"Todos los jugadores se juegan su futuro cada día que juegan. Hablar de esto por mi parte es un flaco favor, me mantengo al margen. Son los primeros que son conscientes de su futuro".

¿Club cómodo?

"Para nada, es un club bastante exigente a muchos niveles. Es un club, si me apuras, serio, no cómodo. Te paga sin problemas, en una ciudad maravillosa, con un seguimiento de medios que no van a encontrar en otros sitios... Hay que vivir la exigencia, para nada es un club cómodo".

Liderazgo

"Hay gente que sienta lo que hace. Alberto está lesionado. No creo que sea cuestión de mala leche, sino de solidez quizás, hemos perdido a jugadores muy sólidos, Carlos, Jaime, Alberto... Jugadores claves que dan mucha solidez. Los líderes se hacen, hay tomar más responsabilidades, los que conocen mejor la Liga son Alberto, Carlos y Jaime están ahí. Si la gente intenta las cosas no les puedo reprochar nada. Queda competición por jugar y eso se tiene que seguir produciendo. Intentarlo es lo mínimo que se le puede pedir. Guste o no, dependemos de los resultados. Si te quedas en el lamento de las ausencias la situación no va a mejorar. Hay que estar juntos o unidos. Hay que pensar en el colectivo".

Influencia de la Euroliga

"Tenemos que intentar que influya lo menos posible. Es una consecuencia de lo que te ganes. Una opción pasaba por ganar la Eurocup, eso se ha cerrado. Estamos obligados a pasar página. Deportivamente hay que quedar lo mejor lo posible. Si es una consecuencia o no, del trabajo que hagamos dependerá. El sistema es injusto. Si estamos en la Euroliga, sabemos que no estamos en la siguiente, no te ayuda a convertirse la objetivo".

Crisis en la ACB

"No hay ninguna información para transmitir".

¿Falta de ambición?

"Dentro de las posibilidades del club, es uno de los patrocinadores más sólidos del continente, con un soporte tremendo, no podemos convertirlo en responsables de este comentario que pueda haber de que falta ambición. A lo que me ciño lo de hacerlo lo mejor posible dentro de las posibilidades que tenemos, que son muchas".

Nota de la dirección deportiva

"Hago mi trabajo, lo valoran los demás. Igual que cuando jugaba, estoy expuesto a la valoración de los demás. Las cosas dependen menos de mí ahora que cuando jugaba. Lo que pienses de tu trabajo importa poco. Estoy aquí, intento hacerlo lo mejor posible. Me siento unido y vinculado al club, una relación que recibí cuando era jugador y la intento corresponder. Habrá quien valore bien y quien no. Tengo la tranquilidad de que todos los días intento hacerlo lo mejor posible e intentar ayudar a resolver los problemas".