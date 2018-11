Casimiro: "Lo advertimos tras ganarle, el Frankfurt es un buen equipo"

Aunque la comparecencia de Casimiro antes de partir a Frankfurt para jugar ante el Skyliners estuvo casi monopolizada por la lesión de Jaime Fernández y sus consecuencias, el entrenador del Unicaja se refirió a otras situaciones y coyunturas de la plantilla.

Para empezar, recordó que el Skyliners es un "buen equipo" pese a que perdió por amplia diferencia en el primer partido en el Carpena. "Lo dijimos al acabar el partido, reaccionaron bien a la derrota. Yo dije que habíamos desdibujado a un buen equipo, nuestra defensa los sacó del partido. Pero son buenos, usan bien la línea de tres puntos, Murphy está tirando con un 70% en triples en los últimos cuatro partidos. Ha perdido a su cinco más claro, juegan con falsos pivots. Abren mucho el campo, eso les hace peligrosos en ataque. Tenemos que adaptarnos a que nuestros cincos defiendan esas continuaciones abiertas. En un problema encontraron una virtud", analizaba al rival, que marcha 4-2, a un triunfo del 5-1 cajista. Sólo perdieron contra Unicaja y Unics.

Era cuestionado Casimiro por la posibilidad de que su equipo se relaje al tener ya el objetivo del Top 16 en el bote. "Forma parte del trabajo del técnico. La idea como técnico es que no discriminemos partidos, ir siempre al 100% y mantener la exigencia, pero luego somos personas. Cuando entra el componente persona tienes que aceptar momentos en el que el jugador confíe que sea más sencillo y no estén tan metidos. Pero es la pelea del entrenador, queremos que se esté al máximo, pero esto es muy largo. Hemos andado un camino con muchas cosas buenas que hacemos bien. Tenemos que mejorar, somos conscientes, pero estamos en buena línea".

Acerca del menor porcentaje de tiro en los últimos partidos, Casimiro no mostró preocupación. "Es una virtud nuestro tiro. Hay días en los que no se mete. Pero que le sigan dando espacio a Adam, Sasu y Kyle, que acabaremos metiendo. No me preocupa la falta de acierto. Me preocupa bastante más mejorar el rebote en los dos tableros. Me gustaría mejorar ahí para marcar siempre nosotros el ritmo, con más dinamismo. Cuando lo cogemos podemos sacar del partido a cualquier equipo del campo. Cuando no tenemos el control del rebote sufrimos más", fue el diagnóstico del entrenador cajista sobre las mejoras más urgentes.