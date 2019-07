El Unicaja vivió unas semanas, más extendido desde que el tema salió a luz pública, pendiente de la posibilidad de un fichaje que podía cambiar el curso inmediato del club. Se trabajó en la posibilidad de que Sergio Rodríguez vistiera de verde la próxima temporada. No fue posible y el genial base canario eligió seguir en la Euroliga en el proyecto de Ettore Messina en Milán.

Sobre ello reflexionaba Luis Casimiro en una entrevista en el periódico Lanza Diario de la Mancha. En su tierra acudió al Campus de Baloncesto de Ciudad Real, como ya ha hecho con el propio del Unicaja u otro en Mondoñedo. Y allí se refirió a esta posibilidad no concretada. "Sí hubo interés por el Chacho, pasamos oferta por él. Creo que estuvimos cerca de que pudiera venir. Siempre Unicaja hace proyectos ambiciosos, no cabe otra cosa. Luego la competición te coloca donde tienes que estar y no conseguir objetivos no significa que hayas fracasado, sino que hay otros equipos que han hecho mejor trabajo o han tenido más suerte en momentos y les ha respetado las lesiones", argumentaba el técnico de Villamayor.

"Ahora estoy periódicamente en Málaga, viajo a otro sitio, vuelvo, estoy colgado del télefono…", relataba Casimiro sobre cuál es la actividad en verano, en plena configuración de la plantilla 2019/29: "Es decir, vacaciones porque cambias de actividad, no entrenas, no estás con el equipo, pero no puedes desconectar. Estamos en pleno auge de intentar cerrar el equipo, hemos hecho tres fichajes y nos quedan otros tres. Estamos al 50% de completarlo, por lo que es un periodo muy importante. Lo que pasa es que las nuevas tecnologías nos permiten estar conectados y puedes hacer el trabajo donde estés y tomar decisiones".

Volvió a incidir Casimiro en los argumentos que repitió en Málaga cuando se le pidió por un balance para calificar su primera temporada completa en el club cajista. "El balance es positivo, lo dije así nada más acabar el partido en Valencia, en las cámaras de Movistar+. El equipo ha estado a muy buen nivel, compitiendo muy bien a pesar de las dificultades, que han sido bastantes lesiones de duración larga y jugadores concretos como Alberto Díaz, Jaime Fernández o Carlos Suárez. Quedar a una victoria de entrar en semifinales tanto de Eurocup como de Liga Endesa creo que está bien. Nunca se perdieron más de dos partidos consecutivos, hemos hecho buen baloncesto durante mucho tiempo… Luego es como todo, como se quiera ver. Hemos estado a una canasta, a una victoria de semifinales y si lo quieres vender como positivo es bueno, pero si lo aceptas como algo que no hemos cumplido con las expectativas al no entrar en ninguna semifinal, también cabe", analizaba el técnico.

Queda, pues, cerrar la plantilla con un base, otro exterior más polivalente y un interior para completar una plantilla que hubiera dado un indudable salto de calidad con Sergio Rodríguez, pero que no pudo concretarse.