Casimiro vuelve al lugar en el que fue feliz

Manresa es un lugar especial en la carrera de Luis Casimiro. Allí consiguió un impensable título de ACB en la temporada 1997/98, cuando el mítico TDK protagonizó una de las mayores sorpresas de la historia del deporte, no sólo del baloncesto, en España. Hace 20 años de aquello y Casimiro era un debutante en la élite del baloncesto nacional.

Hasta la ciudad del Bagès catalán se desplazó el Unicaja para jugar la quinta jornada de la Liga Endesa. "Son 20 años de aquella gesta que hizo Manresa. Es entrañable volver allí, fue el primer club que me dio la oportunidad de entrenar en ACB y es muy gratificante volver a aquella cancha y rememorar esos grandísimos recuerdos", recordaba Casimiro antes de partir.

En aquel equipo de Manresa militaban jugadores que antes o después estuvieron vinculados al Unicaja, como Bryan Sallier, Jesús Lázaro y Paco Vázquez. También Román Montañez, actual director deportivo del club manresano, el legendario Chichi Creus y los americanos Alston y Jones.

Ha cambiado la situación. Casimiro tiene ahora 58 años, es un técnico experto en la Liga Endesa y lleva las riendas del Unicaja, quizá la experiencia profesional de más nivel en su carrera junto a la de Valencia a principios de siglo. Y su mensaje es el de respeto al rival. "En la Liga Endesa todos los partidos entrañan una gran dificultad y éste no lo es menos. Es una cancha difícil, el Baxi Manresa juega bien, duro, vienen de ganar en Andorra. Será un partido complicado".

Sobre las peculiaridades del rival, Casimiro asegura que "es un equipo largo, con jugadores de nombre y prestigio, pero Joan Peñarroya ha conseguido alargar el bloque haciendo un gran equipo. Me preocupan no tanto los nombres sino cómo juegan a nivel de buscar los espacios o encontrar al hombre libre para buenos tiros. Me preocupa más eso que cualquier nombre", recalcaba el técnico manchego.

Por último, Casimiro se refirió a la baja de Alberto Díaz, lesionado por un tiempo considerable. "Es un contratiempo grande, porque Alberto es un jugador que nos estaba dando mucho. Tenemos la plantilla necesaria y suficiente para competir y seguir adelante. Quiero que los jugadores que están busquen la vacante de Alberto, redoblen los esfuerzos para que no se note la ausencia de un jugador tan importante como él".