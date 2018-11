Casimiro: "Tener buen rollo en el vestuario te da victorias"

Luis Casimiro vive un momento excelente en el Unicaja Baloncesto. El entrenador ha llevado al equipo a ganar 15 victorias en 18 partidos, los mejores números de arranque de la historia del club. Algo inesperado cuando se cambiaba de estilo y filosofía en verano tras cinco años con Joan Plaza. El parón sirve de periodo de reflexión.

El técnico acudió a Deportes Cope Málaga, donde estuvo durante una hora y habló largo y tendido de la actualidad de la entidad, que vive días de placidez y optimismo. Sin perder la mesura, Casimiro no aprieta las riendas y deja que sea la competición quien ponga la tapa.

Se refirió Casimiro a la dificultad del parón por los partidos internacionales. "Lo viví la temporada pasada en Gran Canaria, es algo atípico y nada recomendable para el baloncesto. Si queremos venderlo a alto nivel esto no ayuda. Vender al equipo nacional sin sus mejores jugadores no es del gusto de los aficionados. Van chicos que no van en otro momento, puede ayudar... Pero los clubes mantienen este negocio y estamos sufriendo este parón con un riesgo muy alto, que los jugadores que compiten con equipos nacionales corran un riesgo que corre el equipo que les paga. Si fueran los mejores del mundo... Pero no es así", decía Casimiro.

"Hay un componente de las ventanas y es que los jugadores cambian de chip, juegan con otras reglas y normas en su selección. La temporada pasada hubo que hacer un recordatorio al principio de lo que llevábamos trabajando meses. El jugador cambia de estrategia, reglas... Me costó un par de días", decía Casimiro, que espera que "el miércoles cinco llega Kyle desde Brasil, entrenaremos por la tarde para que descanse y estemos todos. Jueves entrenamos y el viernes a Badalona, habrá dos sesiones de verdad".

"El contenido estos días es de aspecto físico, que viene bien para compensar situaciones de lesiones, problemas o contrapartidas que haya que hacer. Técnica individual, mucho tiro y táctica individual es el trabajo de estos días. Mañana llamaremos al grueso del equipo junior, para hacer 4x4 y 5x5, pensando en coger ritmo para Alberto", insistía Casimiro.

Vuelve a escuchar la interesante entrevista a @LuisCasimiro_ entrenador de @unicajaCB en la que repasa el buen momento del equipo malagueño #93.4FM 👉 https://t.co/MU7w6wAc6C 🏀 pic.twitter.com/2w52CGtq6o — Deportes Cope Málaga (@DeportesCopeMLG) 27 de noviembre de 2018

Era claro el técnico cuando se le preguntaba si esperaba un rendimiento así del equipo. "Hay que ser honesto, yo no sabía cómo iba a ir esto. Las pretemporadas no sirven para nada, todo el mundo le sacaba punta. Sirven para trabajar. Quién se acuerda de ellas. En aquel momento teníamos lo justo para competir, ni a día de hoy tenemos los resortes automatizados. El jugador aún debe pensar, aunque sea algo habitual. Espacios que ocupamos, reglas defensivas... Aún hay que pensarlo. Entonces era lo justito para empezar bien. La respuesta de los jugadores fue importante. Los jugadores quisieron y creyeron. El día de Valencia nos dio mucho refuerzo a todos los niveles", admitía Casimiro.

Se refirió Luis Casimiro a multitud de temas más:

Primer contacto con Málaga

"Vine a escuchar a Hubie Brown, a un campus con Imbroda y Pedro Ramírez. Aprendía mucho en esas charlas, no era profesional, ahora él es un maestro de comentarista en la NBA".

Vida de entrenador

"Se lo decía a mi hija cuando echaron a Pedro Martínez en Vitoria, así es este negocio. Pierdes tres partidos... El Unicaja siempre demostró talante para respetar al entrenador. Vivo el presente. Cuando las cosas se hacen bien se felicita al jugador y si no se les recrimina. Por qué no vamos a disfrutar esto. Vivamos esto positivamente sin dejar de estar alerta. Sólo los jugadores y cuerpo técnico saben la exigencia diaria, física y mental, que llevamos para estar aquí. Esta posición que tenemos lo requiere".

Pretemporada

"Las pretemporadas son lentas, el camino es muy largo, no puedo vaciar todo mi contenido en ella. Dedico mucho tiempo de charla a fomentar la química, el vestuario, el ambiente, a aceptarnos con virtudes y defectos. Lo intento cuidar desde mi puesto, pero los que hacen esa atmósfera son los jugadores. Esa química en Manresa. Recuerdo a García Cobián, un periodista de Gijón ya fallecido que tituló 'En los equipos de Casimiro nunca pasa nada'. De puertas hacia dentro pasan muchas cosas. Si lo conseguimos internamente, fuera habrá desgaste también, pero es un camino que hay que andar. Tener buen rollo en el vestuario, en partidos difíciles, te da victorias".

Química

"Todas esas vicisitudes, lesiones de Jaime o Alberto, que Brian juegue con una costilla casi fisurada con dolor... Eso nos ha hecho crecer en sentirnos todos importantes, todos se sienten ganadores. Van pasando meses y ellos se sienten bien. De 15 días a esta parte el grupo ha crecido, la química ha dado un salto cualitativo. Hay un nivel de aceptación de virtudes y defectos. A nivel de resultados no sé si tocamos techo, pero nos queda a nivel de juego mucho por recorrer. Defensa, ataque, donde el jugador no piense sino que salga natural... Tenemos que corregir cosas no automatizadas. En el aspecto de trabajo tenemos mucho margen. Todo el mundo sabe que estamos en una buena dinámica y es lo mejor que tiene este grupo".

Títulos o Finales

"He ganado cosas, hay compañeros que lo han hecho igual o mejor que yo, pero he ganado ligas de LEB, Copa Príncipe, la Liga, la Supercopa... Tuve esa suerte de tener buenos jugadores que creen en lo que hacen. No me planteo si estoy lejos o cerca de los grandes. Me gusta ver la clasificación, obviamente. Pero para llegar ahí la exigencia es máxima. No me planteo la preocupación. Voy a tener tres días para preparar lo de Badalona. Hay muchas historietas de coaching que se dicen pero no se aplican. Esto es el presente".

Rebote

"No es tan mala la posición, no hay tan gran problema. En rebotes por posesión, analizamos Liga-Eurocup-Euroliga, cogemos el 51% de los rebotes y estamos en la posición 17 de casi 60 equipos. El mejor coge el 56%. No es tan mala proporción. Los números aislados no son destacables si no lo valoramos por posesión. Es mejorable".

Euroliga

"Para no soportar las ventanas FIBA hay que volver (risas)".

Prensa

"Estoy preparado siempre. Estoy preparado más para los momentos difíciles que para los buenos. Dan por hecho de que vendrán malos momentos, a ver si vienen o no...".

Fichajes

"¿James Augustine? Es americano, no nos cabe. Me gusta ser un entrenador de club. Priorizo las cuestiones principales en el club e intento ser entrenador de los jugadores que tengo, sacarle el máximo de virtudes y taparles carencias"

Fran Vázquez

"Se planteó, es verdad, en verano, pero se decidió continuar con Viny, de que se ganara jugar minutos y ser uno más de la plantilla. Tiene una actitud muy buena, trabaja muy bien, intenta mejorar y queremos que esté preparado".

Temporeros

"Trabajo de puertas hacia dentro, que me consideren un perfil más alto o más bajo, me afecta poco o nada. Me afecta comunicarme plenamente con Dani cuando esté mal y ayudarle. A Gio ganármelo, que Dragan sepa lo que quiero de él, saber lo que el club quiere y sus retos. Tengo que convencer ahí. De puertas hacia fuera... Quien tiene que hablar de mí son mis jugadores y ex jugadores. Es mi mayor preocupación. No me ha ido tan mal. 21 años después de aparecer en la ACB y ganarla, aquí seguimos".

Momento

"He llegado en un buen momento como entrenador a Málaga, tras muchas vivencias. He estado muy pegado y viviendo muchas cosas. No hubiera sido tan buen momento cuando estuve antes, no hubiera ido tan bien, creo. Dejamos la puerta abierta, no era una deuda. El club me trajo para lo que me trajo, no me engañó en ningún momento. Ahora retomamos este camino. Estamos satisfechos porque acabamos de empezar. Esa corriente optimista es buena, para público, prensa, entorno... Nosotros debemos seguir siendo humildes".

Confianza

"Tenemos suerte de tener los jugadores que tenemos. Valoro estar en Málaga, sé que estoy en un club por encima de muchos clubes y valoro a los jugadores que tenemos. Tenemos muy buenos jugadores y así se lo hago ver. Tenemos defectos y vamos a intentar taparlos. Parto de la base de que tenemos un muy buen equipo. Tenemos muy buenos jugadores y tienen un gran baloncesto. Dentro de mi filosofía me adapto a los jugadores".

Crecimiento

"Tengo jugadores en pleno crecimiento, les veo con picos más altos o bajos. Jaime juega mal el último partido pero el equipo gana. El equipo tiene recursos, parecía que cuando no estuviera la magia de Jaime perderíamos y sacamos adelante el partido del UCAM. Buscábamos a jugadores que nos dieran frescura, atrevimiento y la ambición de querer conseguir cosas cuando planificamos en verano".

Roberts

"Cuando confeccionábamos el equipo, buscábamos la experiencia y el poso de Brian Roberts es uno más. No es lo que se ve dentro de la cancha, es la ética de trabajo, su liderazgo. Dirige espectacular. Todos tienen una parte importante dentro del equipo. Hay responsabilidades colectivas e individuales. Todos tienen virtudes y alguna pega. Debemos tapar carencias, protegiendo a los jugadores con el equipo, ayudándole. Tenemos la obligación de taparnos".

Aleros

"Es el puesto más indefinido, tenemos tres jugadores muy similares y a la vez diferentes. Ninguno tiene la aureola de titular. Aquí no hay estrellas, es anecdótico quien abre el partido. Importa más quien lo cierra. Son diferentes, son buenos en sus cosas y no hay uno definido. Tres puro es Dani, tanto Adam como Dragan son doses y medio. Salin es dos pero con un perfil defensor más que manejador".

Eurocup

"La manera más corta de llegar a la Euroliga es la ACB. Ganar la Eurocup son palabras mayores. El Unicaja tuvo que ganar en Valencia, es una opción, pero no es el único camino. Pero tenemos que seguir, debemos sentirnos bien en la pista. Se divierte y llega a la grada. Hasta ahora nos ha ido bien. Hay muy buenos equipos y esta competición crece más. Unics, por ejemplo, juega más físico, tiene jugadores atléticos. No somos físicos y duros seguramente, pero tenemos que hacer un baloncesto que se adapte a lo que tenemos y ser competitivos. Nos hemos agarrado a partidos más físicos".

Triples

"Esto es equilibrio, meter sólo triples no vale. Empezamos metiendo triples, pero los interiores ahora tienen un 62% como poco de tiros de dos, Shermadini tiene más de un 80%, Lessort el 70%... Gastamos tiros desde esa posición. Si eso vale para dejar posiciones liberadas para el tiro, pues genial. A partir de ahí hay que leer el partido. El Breogán se cierra y hay que insistir con tiros librados. Si no dejan situaciones claras a tiradores, pues aprovechar el tiro interior. Para jugar de las dos formas tenemos jugadores. El equipo es una virtud que le veo. En Manresa, Andorra, Kazán, Murcia... El equipo se adapta a lo que el rival requiere".

Cabeza de serie en Copa

"Os gusta mucho hablar de objetivos. Los entrenadores queremos todo, pero vamos por partes. Tenemos que seguir jugando y ganando partidos. El calendario de diciembre es muy complicado. Tenemos que ir al momento y esperar ahora que llegue todo el equipo. Queda mucho".

Fichajes

"No me planteo fichar a nadie. ¿Un cuatro y medio? Tenemos bastante. Soy de la opinión de que lo que funciona no lo toco. Hay que mejorarlo y optimizarlo. La competición es muy larga, igual mañana nos demanda un escolta porque hay una lesión, ojalá no. Hay que saber reaccionar. El no haber tocado nada hace que en los últimos 15-20 días la química haya dado un salto, seguramente por no haber fichado ni tocado nada. Todos han dado un paso para esa dificultad. Hemos creído en nosotros y no hemos variado nada. No estoy en ello, en fichar, sólo me preocupo de lo que puedo intervenir".

Un yerno de la plantilla

"Sasu Salin. No por nada, todos son magníficos chicos, pero Sasu tiene siempre, todos los días, el mismo talante. Entrarán o no los tiros, pero siempre ayuda. Pensando en mi hija también..." (risas)

Plantilla corta

"El equipo tiene 12. Viny no entra tanto ahora, somos 11. Todo va a depender de lo que nos depare el futuro a nivel de salud y lesiones. Luego a nivel de rendimiento. Tenemos un equipo para jugar Liga Endesa y Eurocup, que desgasta menos que la Euroliga. Estamos bien los que estamos".

Cantera

"Por convencimiento teníamos un jugador más que nos ayudara, fue decisión del club porque yo no conocía a los jugadores en profundidad. Lo de Pablo ha sido necesidad. Es muy niño, primer año de junior. Tiene las cosas que no son entrenables, pero tiene que mejorar mucho y seguir creciendo. Tenemos que hacernos una pregunta ¿Para qué nivel queremos a los chicos de cantera? ¿Cuál es el nivel de nuestro club en la competición? La pregunta del millón es si tienen el nivel que requiere el Unicaja actualmente. Todos me habláis de ser campeones, Euroliga... Y de cantera. Deben llegar jugadores del alto nivel que requiere este club. Ahí está la gran cuestión. Alberto no llega nada más hacerle debutar yo, ni mucho menos. Tuvo que coger experiencia, mejorar, salir fuera y que tuviera su espacio. Es difícil decir que un chaval que sale de junior esté listo".

Morgan Stilma

"Morgan va a ser profesional seguro del baloncesto, seguro. Puede ser un Carlos Suárez. Trabaja duro, entiende el juego, es duro en el rebote, mete desde fuera. Puede ser ese Carlos Suárez, salvando las distancias. No sé si ese nivel, pero sí de ese molde".

Líderes

"Carlos Suárez transmite, es pasión. Es líder, pero Brian Roberts nos da ética, trabajo... La alegría y exuberancia de Lessort no hay que olvidarla. Tiene sus momentos malos, pero alguien así de radiante y vitalista es una bendición. El líder es el equipo".

Un sueño

"Ganar algo con el Unicaja. Estar aquí bastantes temporadas es el sueño más inmediato. Tenemos un muy buen equipo de trabajo técnico. Es del Unicaja, no mío. Estoy encantado con ellos".