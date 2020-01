Aunque los focos del gran público estaban puestos en la celebración del sorteo de la Copa del Rey de Málaga, el Unicaja miraba de reojo, plantilla y técnicos tenían un mente un partido tremendamente importante este martes en el parqué del Martín Carpena (20:45 horas, Dazn). Viene el Joventut y a él se refería el técnico, Luis Casimiro, que trató diferentes temas, desde el equipo verdinegro a la dinámica errática del equipo.

"Ya había avisado de que el Top 16 es una competición muy corta, cada partido es vital. En este sentido lo podemos considerar como vital porque al ser seis partidos y haber jugado uno y perdido por poco, cada partido es vital. No es el todo o nada todavía, pero tenemos que tener la necesidad de sumar una victoria, hacer el buen trabajo para sumar una victoria, y equipararnos con los otros equipos que están con una victoria", aseguraba el técnico manchego.

Cuestionado por si le gusta o no jugar contra equipos de ACB en Europa, Casimiro era sincero: "Cambia que hay muchos mayor conocimiento. Cuando digo que no me gustan los grupos españoles en Europa es porque pienso que cualquier equipo español que entre como tercero o cuarto en el grupo es mejor y tiene más nivel que cualquier equipo europeo que entre en esa posición. No cambia la perspectiva nada porque es un partido que tenemos que competir para ganarlo, para seguir sumando y estando como todos los demás. Son partidos vitales, que no son definitivos porque sigue habiendo competición, pero es muy corta.

"Es un equipo que tienen mucha amenaza básicamente en dos jugadores, pero que no te puedes olvidar del resto", analizaba Casimiro al Joventut: "Todo se centra sobre Prepelic y Omic, pero Zisis cada vez está jugando más. Es un equipo que juega bien, mueve bien el balón, ocupa muy bien los espacios y son peligrosos desde el perímetro. Tenemos que hacer una buena defensa, equilibrada. Al final el baloncesto es hablar casi todos los días de lo mismo. El equilibrio entre defender bien y proteger nuestra pintura. Contestar los tiros de tres puntos y el dominio del rebote que es fundamental en cada partido. Tenemos que tratar de hacer una defensa equilibrada y estar bien, sólidos, y, sobre todo, dominar el rebote".

"Hay diferentes componentes, no sólo se basa en uno. No hay una sola situación, hay bastantes respuestas a eso", respondía Casimiro a la pregunta de por qué no hay continuidad a buen nivel: "Es complicado, es complejo. Tenemos que seguir intentando mejorar cada día, nos gustaría estar mejor de lo que estamos. Somos conscientes de nuestra irregularidad y tenemos que trabajar. La única manera que hay para solventar esto es seguir trabajando. Seguimos estando a tiempo de todo y creo que tenemos suficiente capacidad para poderlo hacer. Sí que es verdad que tenemos que mantener una regularidad que hasta ahora nos ha costado".

"Jugamos en casa, que está muy bien para nosotros porque creo que el equipo tiene esa energía más, y todo el mundo es consciente de la necesidad que tenemos de empezar a sumar. Va a ser el segundo partido. Eso nos puede dar un plus de energía extra, que es lo normal y lo habitual como pasa en cualquier situación de la vida. Cuando tienes la necesidad de algo como persona tienes mayor atención. Eso no significa que nosotros no tuviéramos la necesidad de querer ganar el otro día y que se hizo todo lo posible por intentar ganar en Murcia. Muchas veces el acierto no te acompaña y al final es baloncesto", proseguía Casimiro.

La conversación se llevó más a la situación general del equipo, al hecho de haberse quedado fuera de los ocho mejores al final de la Copa: "Teniendo en cuenta que estamos novenos empatados con los de arriba también, que es un tema de basket average general, la definición de los ocho primeros, si nos hemos quedado novenos, es solamente es un tema de basket average lo que nos ha dejado fuera. Estamos a una victoria de la quinta posición. Según lo cuentes se puede relativizar o no. Yo, como entrenador, llevo 23 años en la liga y 30 entrenando y no soy de titulares. Entonces no soy sensacionalista ni de frases lapidarias".

"Entiendo que tengo que estar con mi equipo y que nos hubiera gustado estar lo más arriba posible. Teníamos la opción de estar incluso entre la cuarta y quinta posición y al no ganarlo nos quedamos novenos", proseguía Casimiro: "Como titular es verdad que no estamos entre los ocho mejores, pero igual volvemos a esto. Si hubiésemos tenida la necesidad de conseguirlo no sé si lo hubiéramos conseguido. No lo sé. Como no me gusta hablar de tanto condicional, digo que nos gustaría estar más arriba. Creo que podíamos haber estado más arriba y no lo hemos hecho. Por la salud de mi equipo ahora lo más saludable es estar pensando que tenemos dos partidos muy importantes esta semana, que si conseguimos hacer nuestro objetivo estaremos posiblemente en la sexta posición si ganamos en Sevilla. Lo más saludable es pensar en el trabajo que tenemos hoy para afrontar el siguiente partido que es el del Joventut".

"Entiendo que se genere duda, que haya críticas. Lo entiendo perfectamente", respondía Casimiro sobre las dudas que puede generar su trabajo y el del equipo: "Que haya aficionados molestos con nosotros, claro que lo entiendo. Lo tiene que expresar y en nuestro trabajo va asumir la crítica. Los halagos cuando tocan y la crítica cuando viene así porque creo que deberíamos estar más arriba. No estamos y nos gustaría haberlo hecho. La competición es como es y los resultados acaban mandando".

"Solamente tener eso de la Copa nos podía hacer perder la perspectiva que era haber ganado algún partido más que te daba opciones a estar quinto. Es que el equipo con una victoria más estaría con posibilidad de estar quinto", seguía Casimiro: "Estamos hablando de solamente de un tramo que se acababa ahora mismo y no dejaba ver que tenemos que seguir trabajando para lo que viene a partir de ahora. Viene toda una segunda vuelta donde tenemos que estar lo más arriba posible y seguir sumando en las dos competiciones para poder tener al alcance cualquiera de los objetivos que tenemos ahí, que todavía están intactos. Es evidente que genere dudas el equipo, pero los objetivos están ahí. Esto es la evolución que tenga el equipo para acabar haciendo una buena temporada".

Por último, Casimiro respondía a la pregunta de por qué hay tramos de partidos en los que parece que el equipo está de pretemporada. "Me preocupa siempre que la idea no es como profesional tener que ganar sí o sí, o ganar por ganar, es hacer bien las cosas. Claro que me preocupa cuando las cosas no se hacen bien. Si acabamos jugando bien y haciendo las cosas bien, con un criterio en baloncesto, el baloncesto te devuelve siempre algo bueno. Vas a anotar más, vas a ganar más partidos... Siempre que no estamos haciendo las cosas todo lo bien que podemos, claro que me preocupa. Ganar tiene que ser una consecuencia", admitía el entrenador cajista: "Claro que tenemos que seguir trabajando en ello, a mí lo que me tiene que preocupar es el día a día, el ir mejorando estas cosas. Al final es acierto o no acierto. Si nosotros el otro día fallamos más tiros libres de la cuenta, que somos un buen equipo de tiro libre, si hay bandejas de jugadores importantes que normalmente las meten que se salen, tiros abiertos que no convertimos... y ellos tiran sobre la bocina y terminan metiendo canastones. Es un componente del baloncesto que muchas veces se nos escapa. Sí es verdad que cuando no hacemos las cosas bien tenemos que estar trabajando para mejorarlas".