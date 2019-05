Dos partidos ante el Iberostar Tenerife y dos derrotas muy dolorosas. En Liga de forma amplia en el Carpena y en la Copa, en la eliminación en cuartos de final. Malos precedentes para el Unicaja, que Luis Casimiro ha utilizado para motivar a la tropa. La alegría por la vuelta de Suárez y Díez es un plus.

"Vuelven a estar en forma. Tuvo siete derrotas consecutiva coincidiendo con jugadores importantes lesionados. Vuelven a estar bien, como cuando nos medimos contra ellos. Es un partido difícil y complicado, como todos. Estamos más cerca de ganar un partido que de perder el tercero", decía con optimismo Casimiro, que bromeaba cuando se le preguntaba por el previsible choque con Valencia: "No sé quién nos conviene más, si Valencia o el que quede tercero. No lo sé (silencio y risas). La idea es ganar los dos que nos quedan. Ganar a Tenerife y Andorra, competir al máximo y ganar un partido al menos. Enfocar el play off en buena dinámica. He dicho lo anterior para ver vuestras caras, no me planteo nada de eso. Nos han ganado dos partidos. Ser quintos te lleva a Valencia y no hay problema en jugar ese play off".

"Tengo sensación de mayor solidez últimamente, pero dejamos escapar esas ventajas en Murcia. Tenemos que tener más solidez reboteadora, que no tuvimos en gran parte del año", admite Casimiro como gran punto de mejora para el equipo: "Ha habido más solidez a pesar de las bajas. No se pueden dar más opciones de las debidas. Mucho trabajo bien hecho se escapa ahí. Hago más hincapié en el rebote, que no te cojan rechaces. A nivel defensivo hemos mejorado muchísimo. Dependiendo de contra qué equipos juguemos hay menos posesiones. Teniendo un buen trabajo reboteador estaríamos mucho mejor".

Sobre ese duelo ante el Iberostar, que se ha atragantado, Casimiro dice que ha utilizado esos precedentes: "He intentado crisparles porque hay un rival que nos ganó un día de Reyes coincidiendo con la hora de los regalos, con poca afluencia porque la fecha y el horario no eran los mejores. Nos ganaron sin contestación, nos eliminan de la Copa... Sí, intentamos utilizar esos recursos. Con ese extra de esa victoria que nos dé buenas sensaciones. Podíamos haber ido a semifinales de Copa, estar mejor en ACB... Nos han dejado ese mal sabor de boca".

"Ellos son muy tácticos, como decía Javi Beirán, sabiendo a quién defender. Es un equipo que lleva tiempo con el entrenador, aunque estuviera un año en Valencia. Se encontró con un núcleo duro que jugó con él y que saben qué hacer en cada momento. Hay que leer situaciones, a veces colapsan la zona, otras no tanto. Cambian de defensa según quien tiene el balón", opina Casimiro sobre el rival.

Por último, Casimiro mandó un guiño al Femenino, que se juega el fin de semana el ascenso a Liga Femenina 2: "Percibo que está todo el mundo muy enchufado, que en el club se vive con mucha expectación, que nos llega a nosotros. Ojalá sea la culminación de un año muy bueno y de un gran trabajo. Detecto en todos los estamentos del club, hay mucha ilusión en ese ascenso. Les deseo el mejor trabajo posible en cada partido, será síntoma de que van a ganar".