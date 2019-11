El Unicaja completó uno de los partidos más sólidos esta temporada, con pocos altibajos y con más tiempo regular. Eso lo celebraba Luis Casimiro en su comparecencia posterior a la victoria ante el Bilbao. “Fueron 40 minutos en defensa muy sólidos, con ritmo. Cuando el rival se acercaba manteníamos una muy buena mentalidad, basándonos en la defensa. Desde la defensa, desde la solidez reboteadora, en el primer tiempo no tanto en nuestro tablero, controlamos nuestro aro, pudimos correr y encontramos renta. Dejamos a Bilbao en 70 puntos, uno de los mejores ataques de la ACB, metiendo 85 puntos por partido”, explicaba el técnico manchego.

“Ha habido menos parciales, ha sido muy regular. Hemos cogido 12-13 puntos y han vuelto hasta cuatro. En el primer tiempo fue mucho más cerrado. Fuimos más constantes, de fuerte mentalidad, no nos entraron prisas por resolver rápido. Sabíamos quién era Bilbao, que era un partido largo. En esos momentos de igualdad, tuvimos un partido largo”, insistía el entrenador, que daba explicaciones al bajo porcentaje de dos: “Ellos tienen muy buenos intimidadores, Balvin y Lammers, ponen muchos tapones. En el primer tiempo fallamos cerca del aro por ello. Al Real Madrid le intimidaron dentro y acabó tirando desde fuera. Nos ha costado meter y la línea de pase por encima del aro que hemos intentado con Elegar no funcionó siempre. Era forzado porque no hay espacios. Eso nos impidió tener. Ellos juegan a colapsar mucho, a llegar a sus cincos. Pero sí hemos encontrado tiros abiertos y hemos metido. Y hemos reboteado muy bien en ataque. Cada vez más sólidos en ese aspecto, queremos que sea una seña de identidad”.

Sobre el estado físico de Jaime Fernández, Casimiro decía que “tiene un tic, que no os engañe. Ha estado fenomenal. Ha finalizado dentro, asistiendo, jugando 20 minutos... Cada día está mejor. Sus sensaciones son muy buenas. Ha acabado bien, con su nivel de dolor controlado”, decía Casimiro, que también era preguntado por Elegar: “Suma muchos intangibles. Tenemos varios jugadores en la plantilla que no son vistosos. Ayuda en defensa, bien situado, con buenos posicionamientos, su presencia en el rebote siempre es buena, cambia tiros... Hace un trabajo que no se ve mucho y que es muy eficaz para el equipo”.

Sobre la mejoría en la lectura de juego que queda pendiente, Casimiro estuvo didáctico: “El proceso es aprender una cosa, practicarla, ponerla y sacarla adelante en los entrenamientos y llevarla al partido. Acabaremos jugando por encima del aro, es una facultad que tenemos que aprovechar en esta plantilla. Cada vez trabajamos mejor la técnica individual, hay que ajustar los timing de los pívots, es una línea de pase difícil de defender y hay que practicarlo. Por el tipo de defensa que hacían era necesario usar esa línea. Cuando sale, pues va a ser espectacular. Seguir confiando en nosotros, tenemos un tremendo potencial en ataque pero hay que sacarlo. Lo que más contento me deja es la intención que tienen todos de conseguir y acabremos consiguiéndolo para el equipo”.

Por último, Luis Casimiro corroboraba una frase de Jaime Fernández alabando la capacidad de trabajo del grupo. “Al equipo no le puedo poner un pero en ética, horas extras, en ir al 100%, buenos profesionales, buena química dentro del vestuario, buenos chicos a nivel personal... El equipo tiene valores”, acababa Casimiro.