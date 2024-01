Luis Guil: "El Unicaja es el equipo más en forma de Europa; es muy difícil de soportar 40 minutos"

El entrenador del Zunder Palencia, Luis Guil, ha analizado la derrota de su equipo por 72-86 frente al Unicaja, al que definió como el equipo "más en forma de Europa". "Los Reyes no nos pudieron traer la victoria, que era el objetivo nuestro. Se lo he dicho a los jugadores, creo que estábamos jugando contra el equipo más en forma de Europa. Con los entrenamientos que estamos haciendo podemos plantarle cara, lo hemos hecho durante algunos tramos del partido. Pero un equipo con un nivel físico tan, tan alto en cinco minutos malos te hacen un parcial de 10-12 arriba y se van. Han estado especialmente acertados con el tiro de tres, con Alberto y Kalinoski en situaciones para castigarnos. Cuando hemos controlado sus situaciones de transición hemos estado en el partido. Pero cuando ellos corren y tiran en los primeros siete-ocho segundos de posesión es muy difícil jugar de cara con el Unicaja"

A pesar de reconocer que el conjunto andaluz "juega con 12 jugadores en todo el partido a un nivel muy alto, ninguno juega más de 20 minutos. Es muy difícil de soportar, no puedes irte en segundo, debes estar concentrado 40 minutos. Por ejemplo, hay una canasta de contraataque suyo tras canasta nuestra que son cosas que no podemos permitir. Han metido tiros punteados también, Alberto ha tenido un acierto tremendo, ha hecho 5/6", Luis Guil consideró que si llegan a bajar de los diez puntos en los minutos finales podrían haberle metido "el miedo en el cuerpo, igual no ganar porque era muy difícil, pero llegar con opciones al último minuto".

El entrenador del Zunder Palencia prefirió extraer las "cosas positivas" de cara a los dos próximos partidos ante Girona y Manresa donde tendrán la oportunidad de "meter presión" a los equipos que están en la zona baja."Todos, jugadores y staff, han dado han dado el cien por cien y por eso te vas satisfecho. ¿Hemos tenido errores? Sí, como todos, pero nos hemos dejado todo ante un equipo de mucho nivel, no hemos bajado los brazos y por eso hemos competido hasta el final. Otros equipos hubieran perdido por 20, pero no nos hemos dejado de ir. 40 minutos esto no es fácil. Juega un ritmo altísimo y después del partido que jugaron hacen un altísimo número de posesiones. Lo he repetido 100 veces esta semana, pero si lo hacen contra el Madrid y el Barcelona y les ganan, es normal que suframos también", añadió Guil.