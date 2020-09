El Maccabi Rishon LeZion, rival del Unicaja, baraja retirarse de la Eurocup

El Maccabi Rishon LeZion, rival del Unicaja en el grupo de la Eurocup, está considerando no participar en la competición europea. Ya se sabe cuál es la situación en el país, con un inminente confinamiento decretado por el Gobierno por tres semanas, plazo en el que el Unicaja debería viajar a Tierra Santa para jugar contra el cuadro israelí en la segunda jornada de la competición. Diversas informaciones de medios del país señalan que el club, finalista en la última Liga, está barajando abandonarla y en los próximos días tomará una decisión.

Paralelamente, desde Lituania, el periodista Donatas Urbonas informaba de que la Eurocup ha ofrecido al Juventus Utena, equipo del país báltico, podría integrarse en la competición, según confirmaba su general manager, Eimantas Skersis. El Maccabi Rishon es el único equipo israelí, así que no habría representación de ese país. El Lietkabelis Panevezys es el otro lituano en liza una vez abandonó el Rytas Vilnius el torneo para alistarse a la Champions de la FIBA.

Da idea de la dificultad logística que entraña todo en la situación actual. El Unicaja ya tiene, como debe, los billetes reservados a Israel para ese partido que debería jugar el 6 de octubre, segunda jornada de la Eurocup. A tres semanas de esa cita, no tiene la seguridad de poder viajar allí por la normativa y ahora se suma la incertidumbre del equipo israelí sobre su participación.

Todo ello va unido a lo que ya se contaba días atrás. Los equipos podían enfrentarse a multas cuantiosas, de hasta 300.000 euros, en el caso de que un equipo no se presentase, por más que fuera por motivos de salud pública. Y se obligaba a todos a tener sedes alternativas en otro país o región sin restricciones en el caso de que no se permitiera viajar. No obstante, hay dudas difíciles de resolver y supuestos rocambolescos que sólo la práctica ofrecerán.

El Unicaja ha hecho prospecciones para valorar escenarios alternativos y una idea era Gibraltar, que cuenta con un pabellón homologado por FIBA y que tiene un aeropuerto internacional donde se puede volar, de momento, sin restricciones. Esa consulta realizada por el club también puede extenderse a Portugal, Francia o Andorra. En cualquier caso, la operativa logística es costosa, tener un pista en otro país. Y, por ejemplo en la Eurocup, no hay clubes con el músculo financiero para asumirlo. No se veía lógico que las multas fueran igual en Euroliga que en la Eurocup, siendo los ingresos de los clubes radicalmente superiores en la primera competición.