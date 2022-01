Málaga, Marbella y Alhaurín de la Torre serán las sedes del Mundial sub 17

El presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, habló en su mensaje de Año Nuevo del Mundial sub 17 que organizará, pandemia mediante, Málaga del 2 al 10 de julio de este año. “En el 2022 que empieza ahora vamos a tener el Mundial sub 17 masculino en Málaga, Marbella y Alhaurín de la Torre”, relataba el que fuera mítico jugador del Unicaja, confirmando las sedes del evento, que ya han sido inspeccionadas por la FIBA: “Nos gustaría no tener que estar hablando como estamos empezando a hablar ahora otra vez los jueves, los viernes, de aplazamientos de partidos, de contagios en COVID…Pero es la realidad que tenemos, y es un desafío: desde intentar volver a acabar nuestras competiciones en el primer semestre del año de una forma lo más exitosa posible, organizar por qué no el mejor Mundial de formación de la historia… Tenemos las herramientas para hacerlo, los compromisos que tenemos con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos nos permiten ser muy optimistas, pero no sabemos lo que va a pasar”.

“Estos eventos, que cuesta mucho organizarlos, tanto a nivel financiero como organizativo, son la llamada de atención extra a lo que son nuestras competiciones, nuestro día a día ordinario en el que trabajamos para que todo sea mejor. Necesitamos estos grandes eventos, tanto en categorías de formación como en absolutas, para atraer la de los medios de comunicación y de nuevos aficionados”, añadía Garbajosa.

Marbella y Alhaurín de la Torre acogerán la fase previa, con 16 equipos, y los partidos finales se disputarán en el Martín Carpena, gran escenario para un gran evento que puede contar con varios canteranos del Unicaja. Álvaro Folgueiras y Rubén Vicente, miembros del Unicaja junior, son asiduos en las listas de esta generación de 2005. Y puede añadirse algún jugador más del equipo que dirige Antonio Herrera.