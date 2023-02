Málaga se vuelca con sus héroes

Tenía ganas Málaga de salir a las calles para celebrar esta Copa. Incomparable este título con los cuatro anteriores, por lo inesperado y cómo se ha desarrollado esta semana en Badalona, la más gloriosa en la historia del club, y una hazaña sin precedentes en el baloncesto español. Respondieron los malagueños de la mejor manera, ni el ser un día laborable fue una excusa para vivir una celebración especial, con aires de épica y que también ha servido para ligar a este grupo de jugadores con la gente, a partir de ahora considerados héroes por la proeza del Olímpic. El agotamiento es latente, necesitan los campeones algo de oxígeno después de días durísimo en lo físico y mental, pero la tarde dejó estampas que ya son para la historia del club. El recorrido fue el habitual: salida de Los Guindos, a reventar de aficionados el corazón del club ya desde primera hora de la tarde, y ahí arrancó la fiesta alrededor de las 17:25, un poco más tarde de lo que marcaba el planning, lógico por los centenares de aficionados que ya ansiaban una instantánea de Alberto levantando la Copa, agota lo suyo levantar ese trofeo, las veces que hicieran falta. Todos se montaron en el bus menos Will Thomas, por un trámite burocrático inaplazable tuvo que ausentarse, en el fondo un favor por su carácter, de los más destacados en este Unicaja campeón, tenía que aparecer en estos días.

Miles de aficionados con camisetas verdes y moradas, bufandas; de todas las edades, llamativa la presencia de muchos niños, ellos son la futura masa social del club, y es otra de las consecuencias de esta Copa, el crecimiento de adeptos y admiradores de este Unicaja después de unos años de desconexión, una mayoría ha vuelto a engancharse. A eso de las 18:00 se hacía la primera parada de la tarde: la sede de Unicaja Banco en la plaza de la Marina. Ibon Navarro fue de los más aclamados, cariñosísimo el vitoriano con su gente, atendiendo a las infinitas peticiones de abrazos y fotos, es un tipo que rebosa carisma, y se le notaba especialmente feliz. Es su semana. También la de Alberto Díaz, con la jerarquía y peso de capitán, no se le queda grande el brazalete. No se puede ser un tipo más natural que Alberto, es otro de los rostros claros de la Copa. Dentro esperaban Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco; José Manuel Domínguez, presidente de la Fundación Unicaja; y Sergio Corral, director general de la Fundación Unicaja. Foto de familia con la plantilla y cuerpo técnico, con Antonio Jesús López Nieto, además con más miembros de la estructura del banco.

Tras un breve paso, camino del Ayuntamiento de Málaga, donde la fiesta alcanzó su pico de éxtasis. Francisco de la Torre y Francisco Salado de anfitriones, esperaba el edil a los campeones, por fin una alegría de esta envergadura después de meses de zozobra, ha sido noticia recientemente por sus declaraciones, con el fútbol. Mucho fotógrafo en el consistorio dentro de ese Salón de Los Espejos, lugar de los discursos en ese balcón donde todo el mundo se suelta. Arrancó el alcalde. "Querido Unicaja y afición, como esta no hay ninguna en España. Vi ayer el milagro que se hizo en Badalona y os puedo decir que tuvisteis un papel importantísimo en la segunda parte. La gente se volcó y equipo lo notó: empezaron a entrar los tiros de Kalinoski, Osetkowski, todos. Cuando volábamos para Málaga había otra parte de afición como no había visto nunca. En nombre de la ciudad, quiero dar las gracias a todos", decía de la Torres antes de botar por aclamación popular. "Ganamos a Barça, Madrid y Tenerife, trabajo hecho. Estoy muy orgulloso de vosotros, de formar parte de este equipo. El trabajo ha terminado... por ahora", se soltó Perry, como si llevase toda la vida en Málaga.

Augusto Lima fue el encargado de pasar el micrófono, el claro animador de la fiesta, no podía ser otro, burlándose cariñosamente de sus compañeros. "Ha sido la Copa más fácil que he ganado en mi carrera. Espero estar más años y ganar más, pero jugando. El año que viene meteré más tiros libres", bromeaba el brasileño". Antes le tocó a un Ibon Navarro afónico, empezó a cantar la gente lógicamente el "Ibon tiene un plan". "Solo voy a decir una cosa que no se puede decir en este palco: ¡sois la hostia!", empezó el alavés a cantar MVP a Carter, allá que fue el de Misisipi. "Os quiero, Málaga". Igual de escueto Brizuela. "Estoy muy contento por todos vosotros. Espero que podamos defender este título el año que viene en nuestra casa".

Otro de los más vitoreados fue Kalinoski. "Amo a este equipo, os amo a vosotros y amo Málaga", mismas palabras que Melvin Ejim. Uno de los momentos más cómicos, también surrealistas, lo dejó Djedovic con el "un, dos, tres, un pasito pa'lante María". Poco salero el del bosnio, se le da mejor meter canastas, pero estuvo simpático. Para meterle un poco de gracia al asunto, quién mejor que Osetkowski y ese melenón rubio, "el guiri más guapo de Málaga", como dijo Lima. "Os amo, vuestro apoyo es todo". Algo más cortado Yankuba Sima. "Me he dado cuenta en un mes que sois la hostia", decía el pívot, ausente en la Copa pero muy participativo en esta jornada. "Como malagueño que soy, me considero uno más de vosotros y sé que sois los mejores", lanzaba Ángel Sánchez-Cañete, la mano derecha de Ibon. Faltaba Mario Saint-Supéry, qué ovación se llevó el joven. "Muchas gracias por animarnos, sois los mejores. Viva Málaga porque es la mejor ciudad de España y del mundo". Cada miembro se llevó una insignia de recuerdo y de nuevo al autobús.

El santuario de la Victoria, llena de aficionados, esperaba al Unicaja para la habitual ofrenda floral y final de fiesta, maratoniana porque apenas se ha podido respirar desde que acabó la final frente al Lenovo Tenerife. Alberto, Perry y Kravish se van con la selección; el resto un leve respiro y vuelta a tajo por lo que se viene. Se vislumbra también hacer algo grande en la segunda mitad de temporada, sí, inevitable no pensar en un doblete con la BCL. De momento a saborear esta Copa.