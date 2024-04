La cátedra de Boza Maljkovic: "No se puede ser cobarde y ganar"

Bozidar Maljkovic (Otacec, 1952) ejerce de embajador del Unicaja en esta Final Four de la Basketball Champions League. Una leyenda del baloncesto. Cuatro veces campeón de la Euroliga, llevó el primer título de la historia del Unicaja con la Korac de 2001 y subió a otra dimensión al club malagueño en todos los aspectos. Después de un par de un viaje a Valjevo, la tierra de Teodosic, para un acto del Comité Olímpico Serbio, del que es presidente, llega al Crowne Plaza, el cuartel general de la FIBA en esta Final Four. Y allí esparce sabiduría ante la grabadora de Málaga Hoy.

"El Unicaja está en una parte de mi corazón y creo que lo he dicho siempre, no solo en Málaga, también fuera, en Madrid o Barcelona, viajando mucho. Cada vez que he hecho algún clínic, donde sea. Málaga tiene el mejor público a nivel de cultura de baloncesto, algo incomparable. Y claro que es muy importante para mí. Estuve cuatro años, teniendo buenos resultados. En esos cuatro años, el Unicaja no invirtió tanto dinero como después o ahora. Es normal, como en cualquier desarrollo de un club", relata Maljkovic, un pozo de anécdotas: "Este reloj [se señala a su muñeca] es de Madrid. Aunque ganamos el campeonato, Florentino, que sigue siendo amigo mío, se ha dado cuenta que el baloncesto también vale, no solo fútbol. Mucha gente salió a la Cibeles y empezó a pensar de otra manera, comprando estrellas y no cuando estuve yo. Yo tuve un equipo bueno, pero no tanto como después. Y en Málaga igual".

"Mi carácter, o mis características, son esas. Fui un poco escultor en aquella época porque había que construir el club, cada día haciendo cosas. No me gusta venir un minuto antes de entrenar e irme a casa cuando acabo, entonces esta gente que tuve a mi lado aceptaron y aprendieron una gran disciplina, el cómo se trabaja", rememora el entrenador serbio, que asegura que utilizó en Málaga el método que le había hecho tener éxito: "Lo hice de la misma forma que con Limoges, la Jugoplastika y todos los sitios donde he estado. Este es el único camino para ganar, entonces poco a poco, con tiempo, fuimos consiguiendo resultados; primero con la Korac, un ambiente que no puedo olvidar". Cuando se ganó aquel título en Vrsac el cuartel general estuvo en Belgrado y quien estuvo allí no olvida a Boza cantando en un piano que había. "Estábamos a pocos metros de aquí, en el Hyatt. Pude hasta cantar. Estaba muy feliz. Todo el mundo pensaba que Boza era muy duro y dije 'dame el micrófono', para que todo el mundo supiera cómo canto. Ojalá se repita. Si el Unicaja gana, voy a cantar otra vez. Palabra", dice divertido el veterano técnico serbio.

"Ya veremos. Mi experiencia dice que la Liga Regular, Eurocup, Euroliga... la Final Four es diferente, mucha más presión, sabiendo que todo el mundo te mira y critica, o te da buenas palabras. Es muy duro. Jugadores valientes hacen grandes resultados. No se puede ser cobarde y ganar. Más jugadores valientes y más opciones habrá de ganar. Una vez vi al UCAM Murcia, no conozco muy bien al equipo, y me han dicho que es un equipo serio", advierte Maljkovic sobre la dinámica de este tipo de torneos, en los que él se manejó bastante bien.

Acerca de cómo reaccionará el público local que acuda al Belgrado Arena, Boza decía que "creo que el aficionado serbio será neutral, aunque nosotros fuéramos un equipo que trabajaba mucho. Al Unicaja no lo odia nadie, es un equipo que tiene su simpatía por todos lados. Nadie está en contra ni le va a gritar o pitar, y ya sabéis que hay muchos equipos que no son así. Hay que aguantar todo eso y jugar bien y ganar. Me acuerdo que antes de la Copa de 2023 (en los actos del club por el 30 aniversario de la fusión) estuve por Málaga, en Calle Larios, un poco a la izquierda; era un sitio como una pequeña iglesia y alguien me pregunto que qué pensaba de la Copa del Rey. 'Por qué no podemos ganar', dije y me contestaron 'Madrid, Barcelona...'. Para ganar la Copa, tienes que ganar a los mejores. Afortunadamente ganamos y estaba muy contento".

"Ibon me gusta mucho", reflexiona Boza Maljkovic sobre el baloncesto que le ve al Unicaja en la actualidad: "La verdad que me empezó a gustar cuando su Andorra ganó a Partizan, Si yo hubiera sido entrenador, habría usado la misma táctica que él para ganar ese partido. Por eso ganó. El Partizan era unos 15 puntos mejor que Andorra, pero ganó Andorra con sus buenas ideas desde el banquillo. Me empezó a gustar desde ese momento y ahora lo está haciendo muy bien en Málaga. No puedo estar más contento". También es el director deportivo del Unicaja el que era en esa época, tras un largo paréntesis, Juanma Rodríguez. "Además de que es un gran trabajador, Juanma tiene una calidad que tiene muy poca gente en baloncesto de alto nivel. Es muy discreto. Si el Unicaja va a fichar algún jugador, no se entera ni la mujer de Juanma, o su hija. No lo sabía ni la suya ni la mía. Con Split, nosotros decíamos que íbamos a fichar un jugador y al final venía otro, haciendo camuflaje y todo el mundo se lo creía. Así fichamos a Zoran Savic (aparece minutos después por el hall) y Petar Naumoski. Un gran club debe trabajar de esta manera, siendo discreto".

Cuestionado por qué Belgrado, sin tener equipos en la competición en liza, es sede del torneo, Maljkovic explicaba que el presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, es un gran aficionado al deporte y fomenta que el país acoja eventos de todo tipo: "Mi presidente siempre estaba dispuesto a pagar. Este no lo sé, porque estuve hablando con él de otras cosas, del comité olímpico que llevo ahora (es presidente del Comité Olímpico Serbio). Antes, la Final Four de Euroliga la quería, estaba dispuesto a poner más dinero que nadie, es un hombre de deporte".

Acerca del debate que hay en Málaga sobre la máxima competición europea, Maljkovic es nítido. "Claro que me gustaría ver al Unicaja en la Euroliga. Debe estar ahí. Todo el mundo de baloncesto de alto nivel piensa eso, yo el primero. Por público, historia, grandes figuras que llevaron esta camiseta, la ciudad... Viendo cómo ha progresado el equipo y la ciudad. Dar la enhorabuena a Francisco de la Torre. Viajo mucho y puedo decir que Málaga es una maravilla. Voy a contar una anécdota. Conozco a una persona de Delta, empresa serbia, que viaja mucho. Viaja mucho de Marbella a Málaga. Y hace un mes fue su cumpleaños y fue a Málaga con nueve amigas. Ella ha comprado una casa y ahora cuatro amigas más quieren comprar, cerca de Calle Larios. Y se quieren mudar todas para allá. Tienen mucho dinero", bromea el técnico serbio sobre las bondades de Málaga, que también señala uno de los grandes problemas que tiene la ciudad con el valor de la vivienda.

¿Le gusta a Maljkovic el baloncesto que se practica hoy en día? "Hay equipos que no quiero ver, no quiero decir los nombres (risas). Su juego, comportamiento y las ideas del entrenador, cosas que no quiero ver. Málaga está en el otro lado, en el otro nivel. Siempre viajo mucho, ahora trabajo mucho. En la NBA nada me gusta, Jokic es un fenómeno y lo quiero mucho, él jugaría mucho conmigo. Lo vi hace poco y le dije que era un catedrático para los americanos. Es el mejor jugador del mundo. Siempre era difícil desde Sabonis, Marciulionis, Petrovic o Gasol. Si te has criado en Europa cuesta, llevas como una etiqueta. Pero ahora en la NBA no hay defensa. Antes había mala defensa, pero los play off eran duros, ahora tampoco...".

"Belgrado es una ciudad que ha progresado mucho. Y se vive muy bien quien tiene dinero. No sé si va a venir mucha gente, pero el que venga lo va a pasar bien", cierra el maestro serbio acerca de qué puede encontrarse el aficionado malagueño en la capital serbia en estos días de baloncesto y actividades fuera del deporte. Hace 23 años consiguió guiar al Unicaja al primer título de su historia. Ahora quiere ser testigo del sexto.