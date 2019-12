Maljkovic: "El Unicaja siempre debe tener un Berni y un Carlos en el equipo"

Boza Maljkovic fue un elemento decisivo para que el Unicaja diera un salto de calidad gigantesco. Empleados del club aún recuerdan cómo el serbio se peleaba con el entonces presidente, Ángel Fernández Noriega, por subir el sueldo no a los jugadores, sino a trabajadores que ayudaban en el día a día del club. El entrenador serbio, campeón de Europa con la mítica Jugoplastika, Limoges y Panathinaikos, estuvo cuatro años en Málaga, en los que se conquistó el primer título de la historia, la Copa Korac, y se jugaron dos finales más, de la misma competición y de la ACB. También empezó la consolidación del equipo en la Euroliga.

Pasa unos días Maljkovic en su casa en Marbella, de la que no se desprendió desde su estancia en la Costa del Sol. Ahora es el presidente del Comité Olímpico de Serbia, pero no pierde ripio de la actualidad baloncestística. Estuvo en el Carpena en el partido ante el Casademont Zaragoza, saludó a viejos conocidos y, antes del partido, departió amablemente con los medios que se los requirieron para hablar de todo un poco.

"Siempre contento de estar aquí, en Málaga. Yo estuve trabajando en siete países diferentes pero Málaga y todo lo que hicimos aquí, la vida en esos cuatro años, es inolvidable. Entonces por eso recuerdo la primera rueda de prensa, cuando vuestros colegas me preguntaron si me gustaba la ciudad. Yo respondí que si Picasso no tenía quejas, ¿por qué yo sí?", bromeaba Maljkovic, que piropeaba a la afición cajista: "Se dice que la afición es el sexto hombre y sólo en Málaga, además de Split, es verdad. Son las dos ciudades donde la afición te ayuda, la gente tiene un nivel cultural, la gente protesta cuando debe protestar, cuando los árbitros fallan, cuando el equipo no rinde... Estoy muy contento de estar aquí".

"Estoy siguiendo baloncesto, todo lo que puedo. Viajo mucho y a largas distintas. Estuve en Doha, en Buenos Aires... Pero el baloncesto es mi profesión. Terminé la carrera de Derecho, pero el baloncesto es lo mío. Cuando me presentaron hace tres años en el Comité Olímpico como nuevo presidente no me ponían mister Maljkovic, sino coach Maljkovic", explica el entrenador, así se siente aún, serbio, de 67 años.

Recientemente, Maljkovic hacía en sus declaraciones en su país alertando del hecho de que la Euroliga no tuviera una base en la antigua Yugoslavia y quiso matizar esas palabras. "Yo tengo buena relación con Jordi Bertomeu y mucho respeto por el trabajo que hace, pero FIBA y Euroliga alguna vez deben pedir opiniones de nosotros. Yo he ganado cuatro Copas con FIBA y nunca te llaman. Soy más crítico con la FIBA que con la Euroliga. Con la Euroliga tengo un pequeño conflicto. Cuando Jordi viene a Belgrado, viene a mi casa. Tengo buena amistad con él. Una vez salimos con Djordjevic a comer. Y le decía que no es normal que desde Milán hasta Atenas no haya ningún equipo de Euroliga. No es lógico, no pueden jugar sólo los ricos. Es el problema, no tengo más problemas con Jordi, pero no es lógico. Hay que respetar el baloncesto de la ex Yugoslavia, en Croacia, Eslovenia... Mira Doncic, Dragic y antes Petrovic, Kukoc, Radja, Danilovic, Djordjevic, Bodiroga... Esta tierra no tiene ningún equipo en Euroliga por reglas tontas. Es mi problemas fundamental".

Asegura Maljkovic que sigue al Unicaja. "Le vi el último partido contra el Barça. Llamé a Pesic tras el partido para darle un poco, le dije 'mira los míos qué te hicieron'. Estaba enfadado...", bromeaba Maljkovic, que pide jugadores de la casa: "El Unicaja tiene buen entrenador, directivos, Unicaja es un banco maravilloso, si no yo no guardaría dinero tantos años ahí... (risas). Hay una cosa que siempre debe tener, un Berni y un Carlos, otras dos caras de Málaga en la cantera. Hablé con Ramón [García, director de cantera] ahora, que trabaja muy bien aquí la cantera. Cuando entren otra vez dos chicos de Málaga que sean internacionales se me hinchará el corazón. Sé que están Alberto Díaz y Rubén Guerrero, pero deben ser importantes. Yo elegí a Berni capitán con 19 años. Todo el mundo estaba en contra, hasta el propio club estaba en contra. Veo aquí a Fran Vázquez, en el Zaragoza, le hice debutar muchos años atrás..."

Y Maljkovic, que acudía con dos amigos al partido, se sentaba en el palco del Carpena para contemplar la posterior derrota del Unicaja ante el Casademont Zaragoza.