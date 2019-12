Maljkovic: "La Euroliga sólo piensa en el dinero"

Más información Bertomeu, sobre los ascensos y descensos entre Euroliga y Eurocup

Bozidar Maljkovic ganó la antigua Euroliga, la organizada por la FIBA, cuatro veces. Dos con la mítica Jugoplastika, una con el Limoges y otra con el Panathinaikos. En 2001, en su tercera temporada en Málaga, consiguió que el Unicaja debutar en la pujante competición continental, ya volando sola, diseñada un año antes tras meter en semifinales de la ACB al Unicaja después de dos finales, con un título, de la Copa Korac. Pronto se cumplirán 20 años del primer partido de la nueva Euroliga.

Y no le gusta al antiguo entrenador cajista, el que mejor porcentaje de victorias tiene (64.5%) de todos los que dirigieron más de un partido en la historia de la entidad, lo que ve, la deriva del baloncesto europeo pese a que hay una Euroliga que parece cada vez más fuerte. Ahora es presidente del Comité Olímpico de Serbia y estuvo en un programa de la televisión pública de Serbia (RTS), en el que habló de la situación del baloncesto.

Según los planes que va desvelando y moldeando según el auditorio al que se refiere Jordi Bertomeu, la Liga Adriática perderá su plaza en la competición como también perdió la ACB su vía de acceso. "¿Qué sucede al final? Al final, sucederá que quien sea primero, y desearía que fuera un club de aquí de Serbia, no juegue a la Euroliga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué jugamos? El problema es esta forma de pensar Euroliga", expresaba Maljkovic su preocupación por la situación del baloncesto serbio: "Hablé con Bertomeu en Belgrado para almorzar y le dije que es imposible que un país con tal tradición como Serbia no exista para la Euroliga. Pero obviamente el poder del capital, del dinero, está en San Petersburgo, sabemos quién es de allí, está Gazprom".

"Dudamos de que el campeón de la Liga Adriática pueda ir. Al menos, yo no creo que lo haga. Deberíamos estar pensando en nuevos modelos de competición ahora. Si alguien está interesado, personalmente puedo hacer un proyecto a mi manera. Si no le interesa a nadie, déjelo así. Jugaremos, habrá muchos extranjeros y el beneficio de nuestro baloncesto no será ninguno. El Estrella Roja juega con ocho jugadores extranjeros y el Partizan también con 7-8 jugadores extranjeros. ¿Y qué pasa al final? Me gustaría que algunos de estos equipos ganen el campeonato de la liga, pero ¿qué pasa después? ¡No jugarán en la Euroliga! Entonces, ¿por qué deberían jugar en ese torneo?", proseguía su razonamiento Maljkovic.

"Se trata de dinero. Esta Euroliga, creada en este momento, se basa sólo en el dinero, nadie piensa en el desarrollo del baloncesto. Si sabemos que el Liverpool obtuvo 300 millones de euros por el título de la Liga de Campeones, no hay nada que agregar", sentenciaba Maljkovic.

También se refirió en Serbia al asunto el presidente del Estrella Roja, Nebojsa Covic, que aportaba algunos datos interesantes. "A juzgar por la sugerencia de Jordi Bertomeu y el mayor desarrollo de la Euroliga y la Eurocup, la Liga ABA ciertamente debe perder su significado. Serbia no necesita una Liga ABA de este tipo, porque Serbia es el único país de la zona que puede crear una liga fuerte. Por supuesto, no deberíamos ser prisioneros de Euroliga y Eurocup. Los clubes serbios han trabajado duro para el desarrollo de la Liga ABA. Tiene sentido si la ABA League está vinculada a Euroliga y Eurocup. Si no es así, ¿por qué jugar en la liga?", decía Covic, que hablaba de la opción de una licencia para Belgrado: "Creo que deberíamos sentarnos y hablar en Serbia y luchar por Belgrado se convierta en una ciudad en el mapa de la Euroliga. Belgrado es una ciudad de baloncesto muy interesante e importante, pero no es la única ciudad de la zona que puede jugar en la Euroliga, también están Zagreb y Ljubljana, pero lo que posee Partizan y Estrella Roja no lo tiene ningún club".

Covic también daba claves para igualar la competencia en la Euroliga, para que haya un mayor equilibrio. "Si los presupuestos van en aumento, el premio de la Euroliga debería ser mayor. Porque los clubes deberían comenzar a ganar más. Actualmente no podemos generar ningún ingreso. Una victoria en la Liga de Campeones de Fútbol es de 2.7 millones de euros, nosotros obtenemos 37 mil euros por una victoria. Si tienen éxito en el fútbol, la Liga de Campeones o la Liga Europea, los clubes pueden pagar mucho. No es así en el baloncesto. Está claro que están tratando de establecer el sistema de la NBA en la Euroliga, pero no estoy seguro de que sea posible. Porque ahora el presupuesto de la Euroliga debería ser entre 65 y 95 millones de euros con IMG. Sin embargo, cuando se observa el panorama completo, debe calcular todos los presupuestos de los clubes. Es por eso que necesitamos hacer que la competición sea rentable. En mi opinión, este concepto no es bueno, pero somos una minoría para luchar contra él. O tal vez soy viejo y me gustan los conceptos anteriores ", decía el mandamás del club de Belgrado.

"Cuando calculamos, hablamos de conseguir 12-15 victorias. Si sabemos que obtendremos 37.000 euros cuando ganemos, esta es la cantidad que obtendremos de la Euroliga. Además, la Euroliga reparte 200.000 euros por los derechos de televisión. Por supuesto, no queremos jugar en la Euroliga solo para ganar dinero, queremos asegurar la estabilidad en Belgrado. Jugamos los viernes, domingos, martes y jueves y nuevamente los domingos. Esta temporada hemos vendido 4.023 abonos. Y hemos vendido 1.800 solo para la Euroliga. En otras palabras, los ingresos por las entradas vendidas para esta temporada son de 1.102.799 euros. Nuestro presupuesto medio de una temporada desde que he estado en el club ha sido de 6.5 millones de euros", sentenciaba sobre el presupuesto del club serbio.