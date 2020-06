Maljkovic atiza de nuevo a la Euroliga y Bertomeu

Como suele cuando se pronuncia en las últimas fechas, el ex entrenador del Unicaja Bozidar Maljkovic (desde 1999 a 2003 lideró el salto de calidad de la entidad) volvió a atizar a Jordi Bertomeu por el reparto de puestos en la Euroliga, en el que optó por repetir con los mismos 18 clubes que cuando la temporada 2019/20 se canceló.

"La gente de la Euroliga dijo que en su competición no hay regalos. Me gustaría preguntarles qué hizo el Zenit para el baloncesto europeo más que el Partizan. Simplemente tienen a Gazprom. ¿Qué es eso sino un regalo? Jordi Bertomeu hubiera sido un caballero si hubiera dado dos puestos más a los mejores equipos de la Eurocup, Partizan y Virtus", decía el serbio, que mantiene su casa en Marbella, a la que no ha podido venir durante esta cuarentena por el coronavirus. No hablaba en esta ocasión del Unicaja como equipo con opciones de jugar la Euroliga.

"Independientemente de esta situación. Nací en Yugoslavia, desarrollé mi carrera aquí, hice amigos, conseguí excelentes resultados, el baloncesto produjo jugadores y entrenadores. Le dije a Jordi Bertomeu: '¿Cómo ve el hecho de que no haya equipos de la Euroliga desde Milán a Atenas?. Ahora es el Estrella Roja quien está ahí, pero creo que otro club, independientemente de su nombre, Partizan, Buducnost, debería ser por respeto a este territorio, que ha producido miles de grandes jugadores. Hoy, Dončić, Jokić, Bogdanović, Bjelica... Pero está ahí el Zenit", reflexionaba el técnico serbio.