Manolo Rubia: "Confiamos en Casimiro totalmente"

Manolo Rubia, director deportivo del Unicaja, estuvo en el programa Zona Verde de 101 TV para analizar la actualidad del club. Habló de los temas más candentes de la actualidad del club, desde la manera de entrar en la Copa a la posibilidad de fichar pasando por la confianza en el entrenador.

"Ha sido una primera vuelta irregular, pero el bagaje que llevábamos era una racha muy importante", resumía Rubia en la primera vuelta: "Esta competición es muy difícil y jugar sin público a mi juicio la desvirtúa y nos perjudica, no sólo a nosotros, claro. Estar clasificados para la Copa del Rey, aunque la gente pueda estar insatisfecha de lo que hemos hecho en los últimos partidos que hicimos, es porque teníamos las victorias suficientes para ser octavos. ¿Nos hubiera gustado estar más arriba? Claro que sí, pero estamos octavos, también estamos en el Top 16 de la Eurocup, vamos a ver dónde llegamos en esta competición que tanto nos gusta a nosotros. Vamos a ver si podemos llegar muy arriba, ojalá si podemos a la final, fantástico, y si podemos ganarla, ya ves. Y comenzamos con un partido importantísimo ante el Joventut".

"En la ACB empezamos a contar de cero, como decía el entrenador. Ha sido, con perdón por la palabra, una putada tener tantas lesiones como hemos tenido. No sólo Alberto, Gal Mekel, Carlos Suárez, Dragan Milosavljevic, que era un tipo muy importante para nosotros porque es jugador que puede defender a cualquier jugador de perímetro rival. Eso ha perjudicado la marcha del equipo. A ver si recuperamos a Alberto lo antes posible y los demás cuando puedan entrar para estar más arriba", proseguía Rubia.

El director deportivo cajista relativiza el hecho de entrar como octavos clasificados: "La vez que ganamos la Copa del Rey entramos porque Baskonia ganó en Sevilla. Somos octavos por derecho propios, por el número de victorias que tenemos esta vez. Queda una desazón de haber perdido contra el Betis y el Fuenlabrada, son victorias que hubiésemos añadido y no hubiéramos dependido de que el Manresa hubiera perdido. Pero somos octavos por méritos propios, estamos entre los ochos que se clasifican. Y ahora a pelear contra quien toque".

Habló Rubia de otros temas concretos:

Juego interior

"Los técnicos confían plenamente en lo que tenemos. Y tenemos la aparición de Yannick Nzosa, que es importante para nosotros, es un chico para el que confiamos en el futuro. Tenemos dos jugadores como Rubén y Gerun, en los que los técnicos confían mucho, más Deon Thompson. Posiblemente podíamos haber hecho alguna incorporación en algún momento, pero no han sido los grandes los que se han lesionado. Hemos acudido al juego exterior. Fichamos a Frankie Ferrari porque se lesionan Gal Mekel y Alberto Díaz y estaba intentando reaparecer poco a poco Jaime. No podíamos desgastar a Darío tantos minutos en la posición de base como estaba jugando, porque además no es su posición, no se encuentra cómodo. Tiene muchos puntos y tenemos que acudir a ayudarle para liberarlo. Lo que había en el mercado aceptable para nosotros era Frankie Ferrari, que aceptaba venir dos meses. Tampoco podemos fichar a un jugador para el resto de la temporada porque se venían las recuperaciones de Alberto y Jaime. Frankie es un jugador que puede aportar en ataque y en defensa hace lo que los demás, lo que puede".

Casimiro

"Confiamos en él totalmente. La temporada está siendo irregular, igual que hemos tenido una racha muy importante de victorias igual que ahora hay una mala racha. Es una competición larga en la que tienes que dominar altos y bajos. No nos han ayudado en nada las lesiones. El equipo echa en falta a jugadores como Alberto. Jugando en la posición en la que juega y siendo uno de los mejores defensores de la Liga... Eso no ayuda. Hay plena confianza en él y veremos lo que pasa en los próximos partidos".

Grupo de la Eurocup

"Estaba contento con estos tres equipos por el tema de desplazamientos, que eran los menos incómodos posibles. Pero aquí todos los equipos tienen su nivel tras haber pasado de fase. El Nanterre se ha reforzado con dos jugadores, el Mónaco tiene un equipo muy físico y el Joventut lleva ahora una rachilla mala pero va a recuperar a sus lesionados y es un rival con el que vamos a sufrir. Nunca se sabe, pero Joventut y nosotros somos los favoritos. Pero nunca sabes. Es muy importante sacar los partidos en casa y ganar alguno fuera. Yo creo que con cuatro victorias casi seguro eres primero".

Descontento de la afición

"Demos gracias a que el dueño del equipo está ahí. Como ha mostrado hace poco el presidente, el apoyo va a seguir ahí. La situación económica afecta a todos los equipos, también al Madrid y al Barça. Tenemos que estar contentos de tener este apoyo y nosotros nada más que tenemos que hacer pelear al máximo con lo que tenemos y, en el futuro, cuando todo esto se recupere, poder hacer un roster mejor y potenciar al equipo con el que podamos para seguir optando a todo. La aparición de dos jugadores como Francis Alonso y Yannick Nzosa debe ponernos contentos, eran dos jugadores que partían como 13 y 14 y están aportando mucho. El futuro está asegurado, sólo tenemos que potenciar el equipo en el futuro, cuando se produzcan bajas, si se producen, y mejorarlo y optar a lo que tiene que optar Unicaja, a estar lo más arriba posible".

Fichajes

"Mi labor es dar nombres por si acaso es posible potenciar el equipo, pero no se dio el caso. Sólo cuando ha habido la lesión de dos bases, que dejaba al equipo mal en esa posición, y el club reaccionó muy rápido. El mismo día que se rompe la mano Mekel contactamos con todas las opciones disponibles. Alguna que nos gustaba también te exigía contrato hasta final de año y no lo podíamos hacer porque volvían relativamente pronto los que estaban fuera. El club, si se diera la circunstancia, está listo siempre para fichar a alguien, pero ahora mismo no es el caso".