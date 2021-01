No importa mucho qué rival esté enfrente, el Unicaja debe mirar su ombligo. Muchas veces es lo complicado, pero es la única manera de salir de los baches. Lo desconcertante del conjunto malagueño es que en las últimas semanas ha perdido con equipos más débiles y más potentes. Pasan por un momento malo los cajistas, por más que Luis Casimiro intente opacarlo. Se entiende en fondo y forma su discurso y es real, pero parece un poco pobre en un club de este calibre. Pero hay una verdad y es que los objetivos estén intactos, por más que el espacio para el fallo ya sea casi mínimo. Y hoy empieza uno de esos puntos de no retorno de la temporada, el Top 16. La cuesta se empina en la Eurocup y el primer plato es el Joventut, uno de los equipos construidos para poder pelear por el título.

Tiene varios problemas que atajar el Unicaja para poder volver a ser un equipo sólido. Siendo sólido y no brillante se mostró competitivo para ganar 13 de 15 partidos. Una racha de mérito, que se aprecia ahora mucho más que es de noche. La defensa es una de las vías que más preocupan. Los malagueños vienen encajando 90 puntos casi por sistema y eso requiere de un nivel de acierto y constancia en ataque alto. Tiene herramientas para producirlos, pero el camino más corto es cerrar el aro propio. Luego recuperar el Carpena. Lleva razón Casimiro cuando dice que en esta coyuntura no existe el factor campo y, sin duda, la experiencia en estos meses dice que como poco se ha diluido. Pero los cajistas tienen que echar el cerrojo en Málaga, cuatro encuentros se fueron al limbo entre diciembre y este inicio de enero. Por aquí pasar llegar lejos.

No estará tampoco disponible, salvo sorpresa gorda de última hora, Axel Bouteille. El esguince es de grado dos, unido a que no es la primera vez que el francés se resiente de los tobillos. Como se vio el domingo, aunque el alero no esté en su versión suprema, da puntos y no sobran. Le falta para ser el faro que se esperaba, pero sí da respiro en muchos tramos con ese talento innato para anotar. Abromaitis tendrá que seguir multiplicándose. De los otros cuatro lesionados tampoco vuelve ninguno, siendo Alberto Díaz el más cercano para reaparecer. La Penya también tiene bajas y es que Pau Ribas no podrá ser de la partida esta noche.

El Joventut dio un salto de calidad desde el día de junio que malagueños y catalanes se enfrentaron en Valencia. Llegó Ante Tomic, que tiene 33 años pero aún conserva mucho de lo que le permitió ser uno de los mejores pívots de la década en Europa y España. Su calidad está fuera de dudas. Con él llegaron también Brodziansky, que hizo mucho daño en el partido de ACB, y Ferrán Bassas. Luego consiguieron retener a Dimitrijevic, un base eléctrico, y Xabi López-Arostegui dio otro paso hacia adelante. Si nada se tuerce, será la siguiente joya en salir de Badalona. Pero tiene más fondo de armario Durán, que sigue hacia arriba con este interesante proyecto. Un duelo de necesidades en el Carpena.