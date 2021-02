Manolo Rubia: "Entiendo que la afición esté cabreada, lo estamos todos"

El director deportivo del Unicaja, Manolo Rubia, pasó por los micrófonos de la Cadena Ser para hacer un repaso profundo a la actualidad del equipo en la víspera de la Copa del Rey. Rubia aseguró que se hace "autocrítica" en el seno de la entidad de Los Guindos para cambiar la situación que hay ahora mismo y valora el trabajo que está haciendo Fotis Katsikaris.

"El club en sí está muy bien, pero no hemos tenido las victorias que nos hubiese gustado tener, pero estamos ahí. El equipo, la dirección deportiva, los entrenadores... Todos somos culpables, sólo lo arreglamos los que estamos ahí dentro. Claro que hay autocrítica dentro, siempre. Es lo que toca. Hemos tenido una muy mala racha, la estamos intentando subsanar con el cambio de entrenador e intentando que sea efectivo. Con Luis se ha tenido paciencia, pero las cosas no han resultado y por eso se ha hecho cambio", decía el director deportivo: "A nadie nos ha gustado, claro. Sobre todo lo de la Eurocup, que teníamos confianza e ilusión en seguir. Teníamos que haber conseguido más victorias y haber optado a estar en la siguiente ronda aún, pero no ha sido así y todos lo lamentamos. Se ha decidido cambiar al entrenador".

Cuestionado por la posibilidad de reforzar al equipo, Rubia dice que "es verdad que el entrenador quería refuerzos, pero nadie mejor que el Consejo de Administración sabe cómo está la situación y si dicen que no puede ser, no puede ser. Si los que mandan en el club lo dicen, tenemos un presupuesto que tenemos que cumplir. ¿Que hay otros equipos que hacen barbaridades? Nosotros no somos de hacer barbaridades. Tenemos que cumplir con lo establecido", afirma el director deportivo, aunque no por ello se deja de estar en el mercado: "Por supuesto que estamos pensando y viendo la posibilidad de fichar a un jugador, pero si no puede ser, no puede ser. Yo siempre tengo que estar atento a cualquier contingencia para poder suplir cualquier situación. Pasó cuando tuvimos la desgracia de tener a los tres bases lesionados y lo que pasó con Gal Mekel. Fuimos a por Frankie Ferrari, que era el único que aceptó venir por dos meses y ahí estamos con nuestros bases recuperados y viendo qué podemos hacer con el equipo cercano a estar completo"

Sobre la situación de Gerun, dice Rubia que "la decisión del entrenador ha sido dejarle fuera. No está apartado, es un buen chico y profesional, pero el entrenador no cuenta con él. Van 12 a Madrid y nada que objetar. Ahora mismo no entrena con el equipo, pero entrena en las instalaciones del club con nuestros entrenadores. Las negociaciones para rescindir están ahí. Hemos tenido alguna opción de que saliera, pero él y su agente no han querido. Él está en su derecho y se le paga religiosamente su salario. Si Gerun saliera, hay opciones de fichar a un pívot. No hay uno solo, hay varias opciones, todas buenas. Las dos-tres opciones son norteamericanos, de ligas europeas, jugadores de nivel. Ferrari termina su contrato el día 14, los dos meses y no seguirá. Hemos recuperado a Alberto y Jaime, en principio no llegaría a nadie".

"Por supuesto que el equipo del Barça es el máximo favorito a ganar la Copa, pero siempre vamos a pelear", afirmaba Rubia sobre lo que ocurrirá el viernes en los cuartos de final de la Copa: "Así lo ha manifestado el entrenador y ha sido siempre este equipo. Me gusta pensar en lo que pasó en Zaragoza. Entramos como octavos y la ganamos. A competir al máximo, nadie da nada por nosotros, pero estaremos ahí. En la Liga hay que subir lo más arriba posible, estar siempre entre los ocho primeros y jugar los play off"

"Es muy pronto para saber lo que hay el año que viene. Espero que Fotis siga lo que está firmado y que los objetivos que consigamos hagan que el club le renueve ese año de más que tiene y no ejerzamos la cláusula de corte. Es lo que todos queremos, está haciendo un buen trabajo desde que ha llegado, como lo hacía Luis, pero los resultados no salieron y por eso hubo que cambiar, pero Fotis está trabajando muy bien y él confía en poner al equipo lo más arriba posible. A mí me gustan todos los buenos entrenadores, pero tenemos un gran entrenador ahora mismo, que seguro que va a hacer un buen trabajo y espero no tener que hacer ningún cambio", respondía sobre Fotis Katsikaris Rubia.

Al ser preguntado por si la temporada era una catástrofe, Rubia argumentaba que "no soy tan negativo. El equipo empezó y compitió bien, pero entramos en una dinámica negativa y todo salía mal. Es una temporada frustrante hasta ahora. Pero con la plantilla que tenemos hay que tirar. Seguro que podíamos haber hecho una mejor, pero es lo que tenemos ahora. Puede ser que el equipo esté descompensado, que falte físico, pero no es el momento de encarar eso. Somos los que estamos".

Acerca de la afición y de su enfado, Rubia opinaba que "la gente de Málaga es muy aficionada al baloncesto y estoy seguro de que están ávidos de llenar el Carpena, con ganas de ayudar y apoyar al equipo. Cabreados estamos todos, el presidente, los directivos, yo mismo, y entiendo que la afición también lo esté, por supuesto. Deberíamos estar más arriba. Vamos a seguir peleando porque este club pone todo lo que pone y hay que pelear por llevarlo lo más arriba posible. El presidente está frustrado y cabreado como lo estoy yo. Lleva muchos años en el baloncesto y sufre mucho con esta situación, como todos. Él la presión la aguanta muy bien, pero no es agradable, sufre mucho. Intentamos hacerlo lo mejor posible. Ahora pensamos en que tenemos un partido muy bonito contra el Barça".