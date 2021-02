Mirotic: "El Unicaja es un equipo de nivel Euroliga"

La gran estrella, dentro de una constelación de jugadores de primer nivel, del Barcelona es Nikola Mirotic. El montenegrino con pasaporte español dejó la NBA, con 28 años y en la plenitud de su carrera, para aterrizar en el Palau Blaugrana en una decisión que sorprendió y que fue un bombazo de grandes dimensiones. Aún no ha ganado ningún título, aunque vino para eso. Y esta Copa es la siguiente opción y el Unicaja es la primera piedra en el camino.

En una entrevista en Mundo Deportivo previa a la Copa, Mirotic hablaba del enfrentamiento de este viernes ante el equipo malagueño, al que piropeaba. "El Unicaja siempre es un rival complicado. Hay que recordar que es el actual subcampeón de la Copa. Y el otro día jugaron un muy buen partido contra el Fuenlabrada, ganaron por unos veinte puntos. Es un equipo que tiene nivel de Euroliga. Nosotros tenemos que ser conscientes de ello, no nos deben sorprender, tenemos que estar preparados desde el inicio. Si hacemos bien nuestro trabajo y jugamos bien los cuarenta minutos…", decía el hispanomontenegrino: "Lo primero es pensar solo en el Unicaja, preparar bien ese encuentro. E ir partido a partido, no podemos pensar ya en semis o en la final. Para nosotros solo existe ese primer partido contra Málaga. Es la única manera de poder conseguir ese objetivo. Es una pena que no pueda haber afición, que tengamos que jugar así aún, sobre todo porque en la Copa siempre hay un ambiente especial".

Tiene buenos lazos Mirotic en la Costa del Sol. Ángel Martín de Soto, un malagueño, fue su cicerone y guía en sus primeros años en la NBA, en Chicago Bulls. Era su asistente personal mientras jugaba para la mítica franquicia de Illinois. Martín de Soto había estudiado en Chicago, había trabajado en la empresa de representación BDA y vivió a su lado la experiencia en la NBA. "Niko es un máquina, es un tío súper educado, muy cercano", responde Ángel Martín cuando se le cuestiona por la figura del Barcelona en lo personal: "Cuando te acercas a un jugador así pues piensas que pueda tener cierto ego, que va a ser complicado... Qué va, es muy cercano. Mezcla ese carácter balcánico, que a veces se ponía serio, con el sentido del humor de haberse criado casi en España. A veces te sale con una broma muy española. Era mi jefe, pero me trató con mucho respeto y cariño. No tenía por qué tener un trato amigable más allá del profesional, pero era muy cercano, me trataba muy bien. A ellos les costó un poco la adaptación. No hablaban el idioma, llegar a Chicago con un bebé recién nacido, hay mucho tráfico, frío, nieve, la movilidad es complicada... Eso requiere cierto proceso de adaptación. La familia poco a poco se adaptó más y mejor, conocieron a gente de su país, de su religión, cada vez con más vida social y se sintieron mejor", rememoraba el malagueño en un reportaje en estas páginas el año pasado. Mirotic, pese a quedar eliminado en primera ronda ante el Valencia, también elogió la organización de la Copa de Málaga.

Alguien que le conoce bien a Mirotic es Carlos Suárez. Dieron sus primeros pasos juntos en el Real Madrid el capitán cajista y el ahora jugador azulgrana. "La anécdota que siempre digo es que fue mi primer compañero cuando aterricé en el Madrid, compartí habitación toda la pretemporada con él. Es de esa clase de jugadores que sabes que son de otro nivel nada más verle. Piensas ‘este tío es especial’. Se consolidó al primer año tras hacer la mili en Palencia y allí empezó con nosotros. Le veía que tenía un talento para anotar de cualquier manera brutal y acabó la temporada siendo el cuatro titular con Messina. El año siguiente, ya con Pablo, era con 20-21 años uno de los jugadores más importantes del equipo", comentaba en Málaga Hoy el ribereño: "Es más completo, con una gran mejora física, más maduro. Haber ido a la NBA le ha hecho mejorar en aspectos que no tenía. El físico suyo no era malo, pero estar allí le ha hecho trabajar el tren superior y estar más fuerte. Es mejor que cuando se fue. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de Europa, por no decir el mejor cuatro del continente".

Serán Suárez, Thompson y Abromaitis los encargados de lidiar con Mirotic, la previsible gran estrella de la Copa. Una tarea ardua. Él, de momento, respeta de entrada al equipo malagueño.