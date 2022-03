Manresa, Tenerife y Hapoel Holon, los posibles rivales del Unicaja en la BCL

Baxi Manresa, Lenovo Tenerife y el Hapoel Holon. Son los tres posibles rivales del Unicaja en los cuartos de final de la Basketball Champions League. Acabó ya la segunda fase de la competición, el Round of 16, y comienzan las eliminatorias de cuartos de final. Este viernes se celebra en Bilbao, en el Museo Guggenheim, el sorteo. La capital vizcaína es la sede de la Final Four, del 6 al 8 de mayo. Estarán allí Antonio Jesús López Nieto y Carlos Cabezas.

Por teórico nivel (que es mayor del que ha mostrado el equipo malagueño en toda la temporada) y porque tampoco gusta jugar en Europa con equipos españoles, lo ideal para el Unicaja quizá sería enfrentarse al Hapoel. 5-6, 12-13 y 19-20 de abril serán las fechas de los tres partidos de cada serie. El Unicaja jugará el segundo en Málaga el Martes Santo, 12 de abril. Abrirá en Israel, donde se jugaría el tercero también.

El Lenovo Tenerife es el mejor equipo de la historia de esta joven competición. Justo el año que el Unicaja ganó la Eurocup el equipo canario ganaba la primera edición (2016/17). Fue finalista en otra, estuvo en la Final Eight del año pasado y es el equipo que más partidos ha jugado. El Hereda San Pablo le supera, con dos títulos, pero ha sido más regular el cuadro de Txus Vidorreta, que tiene un grupo de jugadores muy experimentado en esta competición.

Los canarios son un equipo bien conocido por el Unicaja. Están los ex cajistas Sasu Salin, Giorgi Shermadini y Kyle Wiltjer más el medio malagueño Sean Smith. El Ludwigsburg le ganó los dos partidos en el primer grupo y ello le llevó a jugar el play in con el Pinar Karsiyaka, que superó 2-1. En el Round of 16 sí ha sido demoledor y ya en la quinta jornada era matemáticamente primero. Precisamente los tres ex cajistas son los máximos anotadores del Lenovo en la BCL. Shermadini suma 13.3 puntos, 6.5 rebotes y 17.4 de valoración. Wiltjer suma 13.1 y 3.4 y Salin 12.1 metiendo un 44% en triples (más de tres por partido). En ACB, el Lenovo es sexto, con 14-8.

El temporadón del Baxi Manresa tiene con la boca abierta al mundo del baloncesto. Es tercero en la ACB (16-8) tras los dos transatlánticos y en la BCL pasó como líder la primera fase (5-1) en el grupo de la muerte con Hapoel Jerusalem y Tofas Bursa, lo que le ahorró el play in. En el Round of 16 también se manejó en un grupo complicado con el mismo Tofas Bursa y el Darussafaka para ser de nuevo primero. Había un ambientazo en el Congost el pasado martes en la resolución ante el Tofas.

El equipo de Pedro Martínez está bordando el baloncesto en una temporada para el recuerdo, ganando casi el 70% de sus encuentros. El protagonismo numérico se reparte entre varios jugadores. Maye (12.7 puntos y 5.1 rebotes), Thomasson (12.6 y 3.8 asistencias), Moneke (12.4 puntos y 5.2 rebotes para 14.1 de valoración) y Francisco (11.6 y 3.4 asistencias) destacan. Pero todos los jugadores están revalorizados (Dani Pérez, Sima, Valtonen) con la campaña que están realizando. Con 85.3 puntos, el cuadro catalán es el máximo anotador de toda la BCL.

Por último, quizá el preferido aunque no sea nada sencillo. El Hapoel Holon es un equipo entrenado por Guy Goodes, histórico jugador del Maccabi Tel Aviv y que también dirigió al equipo macabeo. Sustituyó a Maurizio Buscaglia, destituido en enero. Ha jugado en la competición europea con asiduidad. Tiene un núcleo de israelíes como el veterano Pnini y Rafael Meco. El alero Chris Johnson (14.9 puntos y 5.9 rebotes), el base Adam Smith (13.9 puntos y 2.8 asistencias) y Joe Ragland (11.2 puntos y 7.9 asistencias, ex del Murcia y el mejor de largo de la competición en ese apartado) son los jugadores que llevan el peso del equipo, con el último fichaje del ex del Burgos Tyrus McGee (13 puntos por duelo en tres encuentros), que marcha primero en la Liga de Israel (12-6), con mejor balance que Hapoel Jerusalem (14-6) y Maccabi Tel Aviv (13-7). Holon es una ciudad costera a las afueras de Tel Aviv, con casi 200.000 habitantes. Desplazamiento largo aunque con buena conexión.