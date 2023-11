El Le Mans alucina con el triunfo: "Teníamos una posibilidad entre mil de ganar al Unicaja"

Elric Delord, técnico del Le Mans Sarthe, el verdugo que endosó la primera derrota al Unicaja tras nueve victorias (la última databa de principios de octubre), había sido claro antes del partido sobre las opciones de su equipo para ganar al cuadro malagueño, del que ya antes del partido de ida había tenido palabras elogiosas diciendo que era el mejor equipo de toda la BCL. "Dije que teníamos una posibilidad entre mil, pero también que esa posibilidad podría ser esta noche...", era la reflexión del técnico del equipo francés.

“Honestamente creo que estamos progresando. No será fácil cada día, pero estamos mejorando, nos entendemos mejor. Ahora bien, nunca demasiado alto, nunca demasiado bajo: no por haber ganado al Málaga somos un equipo top. Siempre tenemos que ganar en Peristeri o Szombathely, es bueno para nuestra confianza, pero tenemos que seguir trabajando", afirmaba Delord: "Creo que fuimos muy sólidos defensivamente desde hace algún tiempo. No siempre somos brillantes ofensivamente, pero estamos progresando. Por otro lado, defensivamente durante seis o siete semanas hemos estado muy, muy, muy sólidos".

Delord desvelaba una conversación con el técnico del Unicaja. "Después de haberlo hablado con el coach Navarro justo antes, él solo me estaba hablando de nuestra defensa. Me dijo: "En comparación con el primer partido, has progresado mucho, pero es tu defensa la que te permitirá ganar partidos mientras esperas a que todo encaje con los cambios de jugadores, con Williams (Narace) que estaba lesionado por Tyran (De Lattibeaudiere), con el cambio de Nate (Mason) por Trevor (Hudgins)...' Entonces sí, teníamos una oportunidad entre mil, pero también dije que estaba convencido de que esa oportunidad era esta noche", señalaba.

El técnico también destacó el gran papel de sus pívots ante los del Unicaja. "Me gustaría destacar el desempeño XXL de nuestros pívots. Ya fuera Selom (Mawugbe) o Wilfried (Yeguete). Selom fue muy, muy, muy disuasivo, pero lucharon como leones. No son Ovie Soko ni TaShawn Thomas, los que van a sumar 15 o 20 puntos por partido, pero son fundamentales para nuestro equipo", cerraba.