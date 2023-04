Manuel Azuaga: "Vamos a seguir apostando fuertemente por el Unicaja Baloncesto"

Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco, y José Manuel Domínguez, presidente de Fundación Unicaja, las dos patas que sostienen al club malagueño insignia de la provincia, también hablaron en la gala del 30 aniversario de la fusión entre Maristas y Caja de Ronda. Ambos asisten habitualmente a los partidos del equipo y están asistiendo a una temporada histórica. Ambos llevan muchos años ligado al baloncesto, pero siempre es un buen recordatorio del potencial del club una temporada como ésta.

"El paralelismo histórico de la entidad con el club de baloncesto ha dado lugar a un binomio inseparable. Que sepáis todos que vamos a seguir apostando fuertemente por el Unicaja Baloncesto", fue el reconfortante mensaje de Manuel Azuaga, presidente de la entidad bancaria. Claro y directo. Se han pasado años de penurias deportivas y el banco ha estado ahí. Como se ve con las renovaciones a medio y largo plazo, la idea persiste.

“Es una noche muy emotiva, llena de sorpresas, agradecemos estos testimonios y reconocimientos de personas e instituciones al trabajo que se ha hecho durante casi cinco décadas para llevar el nombre del deporte malagueño, andaluz y español. Es un estímulo en la tarea de promoción del deporte, una seña de identidad de la importancia del deporte en el conjunto de la sociedad. Con estilo, competitividad y el juego limpio. Esperemos que Los Mihitas interpreten la marcha triunfal de Aida que tanto nos anima", decía José Manuel Domínguez.

Jorge Garbajosa, mito del club y ahora presidente de la Federación Española trabajando para ser presidente de FIBA Europa, se emocionaba al recordar al "montón de personas que aprecio de verdad, alguno que llevaba años sin ver. Como ex jugador y malagueño de afición, compartimos celebración con la FEB, esta de 100 años. El Unicaja Baloncesto tiene mucho que remover el pasado", decía Garbajosa, que entregaba como presente al club una portada de Gigantes con el título de ACB de 2006 y él, Berni y Cabezas en la imagen.

"Tengo dos tipos de recuerdo, la época más bonita de mi vida como jugador, seguro. Di muchas vueltas, pero ninguna como ésta. Me acuerdo mucho de lo personal, está gala me ha servido para acordarme. Los jugadores vamos y venimos, pero muchos trabajadores siguen aquí, me alegro del ascenso del Femenino. Ahora en este club se viven momentos muy bonitos, pero han sido a los duros, contar con empresas que aman de forma tan palpable como Unicaja el baloncesto es impagable", proseguía Garbajosa.

Antonio Martín: "Málaga es baloncesto"

Antonio Martín, presidente de la ACB, recordaba que "los matrimonios se ven en los buenos y malos momentos. Este año es fácil estar con Unicaja, pero estos años atrás no esta sencillo. No hay muchos casos de un patrocinador tan longevo, solo este. Una contribución al baloncesto inaudita. Málaga es importante con baloncesto o sin baloncesto. Poder pertenecer a Esa transformación de la ciudad, que va a seguir siempre en positivo en los próximos años, con la ACB celebrando aquí sus eventos, es un placer. Màlaga y Andalucía son baloncesto. Se lleva respirando baloncesto muchos años".

Patrick Comninos: "La Final Four es un gran evento"

El presidente de la BCL, Patrick Comninos, en un español casi perfecto, recordaba que este martes es el sorteo de las semifinales de la Final Four. Trajo como presente el cartel del primer partido del Unicaja como club unido en la Euroliga 95/96 en Zagreb, calificación de Euroliga. "Tenemos a agradecer al club, ciudad y junta porque la Final Four de la BCL es un evento muy importante. Tenemos menos de tres semanas para organizarlo. Tenemos el sorteo y ya a organizar un gran evento, con público excelente y expresamos nuestro agradecimiento a Málaga".