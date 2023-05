Final Four de la BCL: Marcelinho Huertas y el secreto que no existe

Marcelinho Huertas estuvo dos veces muy cerca de vestir la camiseta del Unicaja, pero se acabó frustrando. Quizá la historia y la travesía del desierto del club en las anteriores temporadas no hubiera sido tal. El base brasileño cumplirá 40 años el próximo 25 de mayo. Pero sigue siendo un jugador diferencial, no se aprecia ni un atisbo de declive en su rendimiento. El equipo malagueño puede dar fe con todo lo que tuvo que sufrir para detenerlo en la fina de la Copa en Badalona. Lo primero que hizo Ibon Navarro es consolarle aquel día. Alberto Díaz siempre ha señalado que es uno de los referentes de los que aprendió. Es un tipo competitivo pero sólo genera admiración.

En el salón principal del Holiday World de Benalmádena el brasileño genera expectación. Fue el MVP en la Final Four de Bilbao la pasada temporada y su retahíla de galardones no cesa. Como capitán aurinegro ha sido uno de los pilares en el crecimientos del club. Y la pregunta es sencilla, si tiene el elixir de la eterna juventud. "No hay secreto, me lo suelen preguntar, pero no hay secreto", responde el paulista: "Cada mañana me levanto, entreno y es lo que me gusta hacer. Seguir aprendiendo cada día, nunca dejas de aprender. Obviamente, estar sano, estar fresco. He cambiado mi estilo de vida, tengo un nutricionista para cuidarme al máximo. Hago mindfulness, fuera de la pista hay que trabajar un poco extra. No hay secreto. Ser humilde y competir al máximo nivel. Tengo mucha suerte de estar aquí en este lugar con estos tipos y pelear por este trofeo", esbozaba el jugador sudamericano, con una amplia trayectoria en España que le llevó por Badalona, Bilbao, Vitoria y Barcelona antes de llegar a San Cristóbal de La Laguna.

El Gran Canaria ganó el título de la Eurocup, Barcelona y Madrid están en la Final Four de la Euroliga y el Unicaja y el Tenerife en la de la BCL. El dominio del baloncesto español causa admiración en Europa. A Huertas, tras su dilatada trayectoria en España, se le preguntaba por los motivos de ese puño de hierro que luce la canasta española. "Aquí en España muchos clubes se lo toman seriamente, intentan construir proyectos a medio y largo plazo, mantienen jugadores juntos y eso es muy importante para conseguir retos. No es sólo Madrid y Barcelona, que tienen grandes presupuestos y llegan año tras año. Gran Canaria, Badalona o Andorra están en semifinales de Eurocup. Mantienen el core cada año y aquí en España se valora esa continuidad que permite alcanzar cosas grandes a nivel de clubes en Europa y también en selecciones nacionales. Hay jugadores como Rudy Fernández que permiten mantener a todos unidos, que son pegamento, y eso crea cultura ganadora".

Acerca del partido ante el Hapoel Jerusalem, encuentro que abre la Final Four de la BCL, Huertas explica que "tenemos que usar nuestra experiencia para preparar el partido. Les respetamos mucho, es una tremenda temporada la que están haciendo. Sabemos cómo defiende, tienen grandes intimidadores, son agresivos con el balón. Tenemos que estar mentalizados desde el inicio, como hemos mencionado en cada competición, tenemos más experiencia pero tenemos que igualar su nivel de intensidad porque si no será complicado ganar. Respetamos a todos los equipos, pero pensamos que vamos a ganar. Si no pensamos que el equipo va a ganar no estamos aquí".