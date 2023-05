Tuomas Iisalo, un osado que ha revolucionado Alemania y discípulo de Pedro Martínez

Finlandia va dando pasos hacia adentrarse en la nobleza del baloncesto europeo, cada vez con más presencia, no solo a nivel de selección, con un pasado Eurobasket que resultó ser un aviso, a punto de chafar las opciones de España por la medalla, sino con un volumen de jugadores que va haciéndose hueco en grandes Ligas; Petteri Koponen abrió el camino hace más de una década, hasta una camada actual que lidera Lauri Markkanen, jugador con Mayor Progresión esta temporada en la NBA, etiqueta de All-Star, una estrella de primer nivel, el líder espiritual que necesita un país pequeño para ir hacia arriba, generar inspiración, imprescindible en el proceso, como lo puede ser Luka Doncic en Eslovenia, entre otros ejemplos. En un trayecto hasta ahora fluido, ha encontrado el baloncesto finlandés ese entrenador con recorrido, predestinado a asentarse en la primera línea, quizá Euroliga, o un camino, desgraciadamente en extensión, como es el de cruzar el charco, cada vez el producto europeo más es estimado en la NBA. Ese es Toumas Iisalo (Helsinki, 1982), entrenador del Telekom Bonn, artífice de un éxito sorprendente, de un valor incalculable; su equipo está de moda en la BCL, todo el mundo habla del Bonn y nadie sabe el porqué, principalmente por unos resultados marcianos en Alemania, también en Europa, con solo cinco derrotas en todas las competiciones. En ese logro hay muchos actores, pero sobre todo el joven técnico finlandés, una osadía llevada a la excelencia que ha revolucionado Alemania.

Iisalo llega a Alemania en marzo de 2016, un baloncesto en fase de exploración, en cimientos, poco tiene que ver con el contexto actual, con equipos germanos que se amontonan en todas las competiciones europeas, con Bayern y ALBA aún como superpotencias, aunque el Bonn ha pasado a ambos por la derecha en Bundesliga, con ese meritorio e impactante 32-2. El Crailsheim Merlins es su primer equipo, en ese momento en Pro A, segunda categoría, al que asienta poco después en Bundesliga, hasta la 20/21, como un equipo de de play off. Recibiría la llamada de Bonn ese verano, en edad novel, pero ya con un recorrido extenso en la competición. Ya la temporada pasada fue segundo en Liga, a las puertas de jugar la final por el título, además de ser nombrado entrenador del año, galardón que lógicamente ha repetido este año; balance que parecía insuperable. La 22/23 es su obra perfecta.

"Mucha gente piensa que jugamos un estilo de baloncesto muy libre porque parece que no hay mucho que pensar, pero cuando haces lo básico realmente bien, a menudo se ve así", sintetizaba Iisalo recientemente en una entrevista a la BCL una filosofía más depurada de las impresiones, que mantiene similitudes con la del Unicaja de Ibon Navarro. Ritmo, energía y rotación más generosa, y versátil, de lo que es el estereotipo de la competición, con TJ Shorts como referencia y una plantilla con roles asimilados. Una fiebre por el baloncesto que arrancó con su hermano Joonas, técnico del Heidelberg, también en Alemania, única pareja de hermanos que entrena al mismo tiempo en una gran liga. Va en los genes. "Comenzó en el 93 cuando nuestros abuelos nos regalaron casetes VHS y los enviamos en autobús a nuestra ciudad porque era la única manera de verlos. Estudiamos mucho el juego para mejorar como jugadores. Veíamos, la técnica de tiro de Allan Houston, la defensa con balón de Scottie Pippen. Teníamos este tipo de antecedentes en los que estábamos completamente locos, pero también adoptamos un enfoque algo, digamos, analítico".

También tiene culpa Pedro Martínez, uno de los grandes referentes de Iisalo. "Es el entrenador que más he estudiado en los últimos cinco años. Siempre aporta nuevas ideas y metodologías. Además, está abierto a compartirlo con todo el mundo", decía el finlandés después de jugar en el Nou Congost esta temporada; curiosamente Alberto Miranda, ayudante de Ibon Navarro, comparaba las armas del Bonn con el BAXI Manresa que también rompió todos los esquemas en la pasada BCL. Málaga Hoy ha podido hablar con Elias Valtonen, jugador finlandés, internacional, actualmente en el Rostock Seawolves de Bundesliga, y que formó parte en ese súper equipo manresano, donde también estaba Sima. "Sí que se parecen, porque Iisalo es un obsesivo del aprendizaje, está siempre muy interesado en mejorar. Iisalo no me ha entrenado, pero tengo grandes referencias de él, de muchos jugadores que conozco tanto en Finlandia como Alemania. Es un entrenador exigente, que cuida a sus jugadores. Ha construido un magnífico equipo, con un estilo de juego muy agresivo en toda la cancha, bien juntos. Está empezando a ser un entrenador muy respetado en Finlandia, junto a su hermano".

Kristian Palotie, técnico asistente en Finlandia, así como una voz autorizada en el país escandinavo, también atiende a este periódico para diseccionar una filosofía especial, novedosa y que ha cautivado en esta BCL. "Es alguien que realmente dedica todo lo que tiene a su oficio y nunca deja de querer mejorar. Ha demostrado ser un maestro en la construcción de plantillas, al comprender qué tipo de jugador encaja en el sistema que está tratando de construir. También desafía realmente a sus jugadores en los entrenamientos y sus sesiones son casi siempre son mucho más intensas que los juegos reales. Utiliza sistemas modernos, sus equipos han ido variando en los últimos años, fantásticos a la hora de generar ventajas, y a veces con un juego de bloqueos muy trabajado", que además señalaba una de las claves frente al Unicaja: "El Bonn es un equipo experto en organizarse a la hora de hacer transiciones, es el motor de su juego".

Otro de las bazas del técnico del Bonn, también un activo preciado del Unicaja, es la cohesión de un grupo compacto y en buena sintonía. Savo Milovic, director deportivo, ensalzaba la labor de Iisalo en Málaga Hoy. "Este grupo de jugadores es especial, es diferente, no habíamos tenido nada igual. Es muy hambriento, tenemos retos constantes y no hay un jugador egoísta. Nadie se molesta porque otro jugador anote más, no hay egoísmo, se juega para que el equipo gane, unos juegan para otros, no se sabe quién va a tener su gran noche. Hasta ahora hemos competido siempre y queremos hacerlo en estos dos partidos. El coach ha conseguido crear una gran química".