Marcos Cerveró, otra pata del plan

Marcos Cerveró es una figura muy importante en el día a día del Unicaja. Desde su estudio y método, el conjunto malagueño ha podido completar diez meses regulares, sin pájaras, 61 partidos donde casi siempre fue reconocible. "Soy muy pesado", bromeaba el preparador físico, en el club desde 2021, asociado a aquello de las cargas, de los términos más empleados por Ibon Navarro durante la temporada. "Al final lo de las cargas es algo que se habla bastante de puertas para adentro, es una parte intrínseca del entrenamiento, y luego soy tan pesado que me tienen que hacer caso. Con esta exigencia competitiva que te produce el calendario, el volumen de partidos que estamos jugando nosotros, esa parte de control de cargas, el cómo dosificas los esfuerzos, el preparar los justo al jugador, no más de ahí, porque luego el nivel máximo de exigencia se lo debes pedir en el día de la competición, creo que toma más importancia, se está haciendo más notable en los clubes; ese factor llega a ser determinante en los momentos clave. Tener todo eso tan estudiado es determinante para todos los equipos", explicaba Cerveró en Zona Verde de 101 TV.

"Hay que partir de la base que no todos los entrenadores preguntan cuántos minutos tiene que jugar uno u otro. El entrenador debe tener su libertad y que el jugador esté preparado lo que el equipo necesite; otra cosa es que el jugador esté en un momento delicado, saliendo de una lesión u otros motivos que nos obligue a dosificar. Le doy más la paliza a los ayudantes que a Ibon, al final él tiene que estar centrado en el partido, los ayudantes son los que filtran cosas. En los partidos le insisto a Alberto Miranda, en los entrenamientos a Sánchez-Cañete y a Paco Aurioles de vez en cuando. Pero el baloncesto es lo primero, yo me voy adaptando a lo que el equipo necesita, no es la misma exigencia una defensa individual que en zona, por ejemplo. No es lo mismo usar a ocho jugadores en rotación que a doce en los entrenamientos", detallaba esa rutina. "Yo creo que tener una plantilla más larga te abre más posibilidades, no solo tener el jugadores de perfil diferente en los partidos, pero sobre todo en el día a día. En Europa se entrena bastante. Nuestro equipo será una media de veinte minutos, rara vez pase uno de treinta minutos reales, un entrenamiento no dura eso. El tener plantilla larga te permite más variabilidad tanto de estímulo, entreno, intensidad, y luego a la hora de afrontar partidos. Con los 61 partidos que hemos jugado, el nivel tan alto que tiene la ACB, no llegas si tu plantilla es de menos de doce".

Tiene claro los picos más altos del Unicaja esta temporada. "El mejor momento a nivel físico, diría la Copa, por cómo respondimos en los tres partidos, con prórroga ante el Barça y ver el partido que se hizo después con el Madrid. Y luego resaltaría la serie de play off contra Lenovo Tenerife, ahí los chicos estuvieron a un nivel muy coral. Es muy complicado que los trece estén a un nivel tan óptimo, muy equitativo. Luego con el Barça todos pensábamos que podíamos pasar, pero ellos son una plantilla de una gran calidad física".

Alberto Miranda, técnico ayudante, le define como "el preparador físico total, capaz de manejar los datos, el conocimiento de los jugadores e individualizarlo, tener las cargas de cada uno; como si tienes a un mecánico trabajando con 13 coches todo el tiempo. Trabaja muchísimo. Es increíble". Por su parte, Paco Aurioles le etiqueta como "un pionero de la preparación física". Seguirá ese equipo la próxima temporada, partes imprescindibles de ese plan que se quiere perfeccionar.