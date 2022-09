Mario Saint-Supéry-Hugo González, la pareja que será

En mayo pasado, Unicaja y Real Madrid jugaban en Bahía Sur (San Fernando) la final del Campeonato de España cadete. El equipo malagueño dominaba por 12 puntos al comienzo del último cuarto, pero la irrupción de Hugo González Peña (29 puntos) en el partido lo volcó del lado madridista (73-70). El Unicaja, liderado por Mario Saint-Supéry (39 puntos en las semifinales ante el Barça) no pudo detener el huracán del exterior blanco, al que pocas semanas después se podía ver en el Mundial sub 17 de Málaga. Siendo un año menor (2006) que el resto de compañeros, fue pieza clave en la gran plata de España. Un exterior de condiciones físicas inusuales en un jugador español, ya cerca de los dos metros. Tiene reminiscencias del primer Rudy Fernández, él dijo de hecho que es su modelo.

Nada más sonar la bocina, tras una gran batalla, en el partido en San Fernando Saint-Supéry y González se fundían en un abrazo antes de celebrar o lamentar con sus compañeros. A ambos les une una buena amistad de la coincidencia en los campeonatos y las convocatorias de la selección española. Teóricamente, González debía haber engrosado la selección sub 16 a la que Saint-Supéry guió hacia la plata en el reciente Europeo. El Madrid impidió que doblara con el Mundial sub 17 para que descansara e hiciera trabajo y porque le quería haciendo la pretemporada con el primer equipo. La FEB optó por que Saint-Supéry liderara a la sub 16 y no escogerlo para el Mundial, también buscando preservar su salud tras un año que había sido muy cargado.

La pareja que debía ser será algún día. Con Hugo González en el equipo probablemente España hubiera dominado ese Europeo. Dos jugadores del calibre de Saint-Supéry, MVP del torneo, y él en el mismo equipo, además con una buena compenetración y sintonía, son difíciles de contener. Están catalogados como dos de los mejores proyectos a nivel europeo de su edad, ya con impacto ante jugadores mayores. En Antequera se les podrá ver hoy frente a frente en el duelo entre el Madrid y el Unicaja que abre el Costa del Sol. Ambos están a las órdenes de Chus Mateo e Ibon Navarro en esta pretemporada. Con el malagueño hay en el club cajista una idea de darle continuidad y abrirle camino, si va confirmando todo lo que apunta. También en Valdebebas se cuece un jugador al que a medio plazo se ve en la primera plantilla blanca.