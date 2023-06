Mario Saint-Supéry, la sombra de EEUU y una renovación a largo plazo

El Unicaja ha hecho un trabajo de largo tiempo para vincularse a Mario Saint-Supéry. Hay un plan con él en el club, un camino abierto para que el rinconero siga formándose y se instale en el primer equipo. Ya lo está de facto a sus 17 años tras debutar con sólo 15. Sus lágrimas tras la derrota ante el Barcelona y la eliminación resultaban conmovedoras. Está viviendo una experiencia brutal para llegar a ser un día referente de la entidad. Es lo que pretende el club y lo que se sueña, pero queda mucho trabajo por delante. Ahora comienza la preparación con España sub 18 para el Europeo junto a otros canteranos de Los Guindos.

Sobre la figura del joven malagueño, López Nieto hablaba en 101TV. "Mario puede ser un gran jugador de futuro en la posición de 1 o 2. Han llegado ya cantos de sirena por Mario, pero es un chaval con la cabeza muy bien amueblada y desde el primer día que lo vi y vi su comportamiento, se nota que tiene su madurez. Pero el baloncesto tiene un espacio muy difícil de cubrir, porque piensa que tiene 17 años y está jugando con gente de 34, que ya llevan toda su carrera. Él tiene una máster class con cada entrenamiento y puede explotar en cualquier momento. Los que entienden más que yo lo tienen a un nivel de consideración top y si él madura como debe hacer y no acelera los procesos, que es muy importante, llegará. Creo que tendremos un gran jugador que será el relevo emocional de Alberto Díaz y si él no puede, pues estará Darío".

Había cierto temor a que el jugador, siguiendo el ejemplo de numerosos coetáneos, marchara a Estados Unidos. "Se ha informado y va a firmar un contrato con nosotros de larga duración", afirmaba el presidente cajista: "No voy a decir las cláusulas de un contrato, pero lo que me preocupa, que no de Mario, sino en general, es el salto, que es mucho y es un camino muy difícil. En la LEB Oro, los equipos tienen mucha urgencia por ascender y tienen jugadores ya veteranos. Hasta ahora, sin contar la opción de ir allí y formarte para luego volver que es algo normal, pero si te fijas, han triunfado más en la NBA los jugadores, que han salido de la ACB, que los que han ido allí a la NCAA. Los Pau, los Calderón, los Ricky, etc vienen todos de la ACB, o sea, que el recorrido es muy diferente lo que pasa es que hay jugadores que yendo a esa universidad tienen esa posibilidad de abrir el abanico en su vida profesional, pero eso es distinto en el baloncesto femenino. Ahí, yo lo comprendo, porque, a día de hoy, el estatus económico de la liga femenina no permite un enriquecimiento de la jugadora. Entonces, si se va a USA a formarse y, luego, vuelve y juega unos años pero ya está muy bien formada, pues es algo que entiendo perfectamente".

Proyecto LEB Plata

"Hemos intentado salir en LEB Plata. Hablamos con la FEB, que les presentamos un proyecto, que gustó mucho y buscamos más apoyos. Me contestaron que muy bien, pero que como están en la transición con Jorge Garbajosa y Elisa Aguilar, que no era el momento y lo han pospuesto. Lo seguiré intentando y, ahora, en LEB Plata con tres grupos, se abaratan costes y se puede hacer un proyecto con jugadores muy jóvenes. El problema de si cedemos jugadores a esa categoría es que al final juegan los veteranos por la urgencia y pierdes el control del jugador. Y yo creo que Mario va a jugar bastantes partidos con nosotros, pero eso es decisión de Ibon. Para cederlo a Oro o Plata tenemos que estar muy seguros de que tendrá minutos y un entrenador adecuado", explicaba López Nieto sobre esta situación.