Mario Saint-Supéry y la idea del Unicaja: "Va a tirar la puerta a lo grande"

Dentro de las buenas noticias de la temporada en el Unicaja, una de ellas es el crecimiento de Mario Saint-Supéry. Ha intervenido en 12 partidos y ha tenido 52 minutos de rodaje en el baloncesto profesional. No son muchos, pero sí han sido bastantes las horas de trabajo con un equipo que esta temporada ha sido top en España y Europa. De manera colectiva y también con mucho trabajo individualizado con Paco Aurioles. Quienes le contemplan cada día trabajar sostienen que su crecimiento ha sido exponencial y que en los tres últimos meses ha entrenado a un nivel altísimo. Lo mucho que había en juego propició que no tuviera mucha cancha, pero está ahí llamando a la puerta. Falta rubricarlo, pero la sintonía con su familia y agentes es buena para que se firme un contrato largo con el Unicaja, la fe es muy grande en él. Ha quemado etapas, pero lo extraordinario es que aún le queda un año más como junior. Este verano competirá con esa especie de Dream Team de la edad que se ha confeccionado en la selección española sub 18, con varios talentos que apuntan a generacionales. En Nis (Serbia), del 22 al 30 de junio, pelean por estar él y otros tres productos de la cantera cajista: Rubén Vicente, Álvaro Mena y Álvaro Folgueiras.

Tanto Juanma Rodríguez como Ibon Navarro hablaron sobre la figura del malagueño, con 17 años cumplidos en abril y que ha experimentado una evolución física importante también. Se le ve más musculado y con un tren inferior más poderoso para absorber contactos. También el inferior lo trabaja a las órdenes de los preparadores del club. Tiene también un nutricionista en momentos claves de su desarrollo para alimentarse correctamente. Este año ha vivido a pocos metros del Carpena con su familia para intentar ganar tiempo para seguir también con sus estudios con el Bachillerato a distancia. En el Unicaja se piensa que está en un momento de cocción en el que Saint-Supéry la próxima temporada puede dar un salto grande y multiplicar los minutos en el momento que haya bajas.

"Tenemos a Mario Saint-Supéry, que el año que viene algún día va a tirar la puerta. Tal y como está entrenando y lo que veo, la va a tirar a lo grande", decía Rodríguez en Onda Cero al referirse a la cantidad de jugadores que tendrá la plantilla la próxima temporada: "Es otro jugador que tendremos. Ha mejorado muchísimo este año. No ha jugado muchos minutos pero ha hecho otro trabajo físico y técnico impresionante. Venimos de Los Guindos y justo lo veía trabajar y la mejora de su cuerpo es impresionante. El hecho de haber estado trabajando con todo este gran grupo de jugadores le ha hecho mejorar muchísimo en su lectura del juego, con lo que el año que viene tenemos otro jugador muy importante para una temporada larguísima".

"La idea es que Mario nos lo tenga que poner difícil el año que viene", aseguraba Ibon Navarro en Deportes Cope: "Hablo mucho con Juanma, ves cuando salen en otros equipo un jugador de estos que tiene estrella, como Mario, y hay un día que, por lo que sea, lo pones, como Nzosa en Andorra, y tiene mucho impacto. Mete 15 puntos y ¿ahora qué?. Ahora lo tienes que poner. Ojalá tengamos ese problema con Mario la próxima temporada y a ver cómo lo gestionamos".

Y es que la plantilla, en la cabeza de los dirigentes cajistas, tendrá 14 jugadores, contando con Augusto Lima. "Con Augusto estamos hablando. Como dijo el presidente, es uno de los nuestros y aquí estará. Tendremos 13 jugadores, con Mario, y Augusto en enero debería, como muy tarde, estar listo para incorporarse al equipo, con lo cual al mercado esperemos que no tengamos que ir salvo lesiones importantes. Con esos 14 jugadores tenemos mucha versatilidad y profundidad", cerraba Juanma Rodríguez, cuyo objetivo confeso es que a medio-largo plazo haya tres cupos formados en Los Guindos con el primer equipo. Y Saint-Supéry es el que está más cerca de consolidarse.