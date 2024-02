Marta Fernández: guía e ingeniera para construir un Unicaja Mijas con "paciencia y tiempos"

Marta Fernández tuvo su puesta de largo en el Carpena junto a Antonio Jesús López Nieto. La exjugadora agradecía "la confianza por estar en esta familia. Creo que la apuesta es firme, lo que se está haciendo en estos años es importante y para mí es importante reforzarlo a con un club como la entidad como el Unicaja. Es una gran noticia lo de sábado. Poco a poco ir construyendo y encantado de formar parte de este club, y que el baloncesto femenino esté presente en Málaga. Muy agradecida y encantada de poder colaborar". Llega como asesora estratégica, pero será una multiusos dentro del club gracias a su experiencia, conocimientos, pero sobre todo grandeza. "Ayudar a lo que necesite el equipo en todo momento. El margen de mejora es enorme. Para mí es muy importante el trabajo de cantera. Que Málaga es un sitio muy importante, pero que la jugadora no solo venga aquí, sino que se forme en lo académico. Nos vamos a centrar mucho en esas cosas, que la jugadora femenina sea consciente de su formación y todo lo que tiene que hacer fuera de la pista. Sobre todo voy a asesorar en todo lo que se pueda. Guiar a todas las jugadoras que se necesiten, relaciones externas, patrocinadores. Vamos trabajando en fichajes de cara al año que viene. Voy a estar en todo lo que necesite el club, tanto jugadoras y todo lo me pidan".

"Me encuentro un club con mucho trabajo e ilusión detrás, que es muy importante, tanto masculino como femenino. Hay un trabajo detrás de la cantera, de las mejores de España, y eso se traslada luego a los equipos senior. Se ve en el equipo masculino, pero se están dando pasos en el femenino. Construir poco a poco con paciencia y sus tiempos. La radiografía es muy buena en el presente, pero el objetivo es mejorar en todos los sentidos, con los pies en el suelo, pero siendo ambiciosos. El salto ha sido importante a Liga Challenge. En el deporte es muy importante tener paciencia", explicaba en una sala de prensa que reunió además a Juanma Rodríguez o Paco Sáez, director deportivo y gerente del club. "Por suerte desde que me retiré, estoy vinculada a los medios. Estudie Periodismo. Soy la voz de Teledeporte. He hecho cosas en gestión deportiva, y en mil jardines relacionados con el baloncesto. Ayudar con mi experiencia gracias a haber jugador en el baloncesto extranjero. Conozco la situación del baloncesto, y creo que puedo dar lo que me ha pedido Antonio. He hecho muchos trabajos antes".

"Queremos que las jugadoras tengas las mejores condiciones posible. Todavía no nos planteamos estar en la élite, sino ir paso a paso y creciendo. Lo importante es coger experiencia en la liga, bloque nacional y local y con jugadoras extranjeras. Sin correr. Que ese trabajo luego se pueda reflejar en la pista. El equipo masculino es lo que nos tenemos que reflejar". Hay proyectos como Valencia Basket o Casademont Zaragoza en la élite, dos ejemplos a los que se mira, pero que conllevará un plazo. Marta Fernández, con su carisma, tratará que las jugadoras tengan ese arraigo con la ciudad, "uno de los puntos claves para que las jugadoras no tengan la necesidad de irse fuera. Se están haciendo grandes cambios en esa línea. Es importante trabajar en ese aspecto, lo sé porque la carrera como jugadora se acaba y al irse fuera, pierden ese tiempo para formarse".

"Berni me mandó mensaje, también Carlos, con los que tengo una buena relación. También Rudy me dijo que enhorabuena, que lo disfrutara y tiene mucho respeto por el Unicaja. Algo enfadado porque soy más del Unicaja ahora que el Real Madrid", bromeaba Marta Fernández.