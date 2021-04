Gal Mekel para por la rodilla

Se especulaba con quien sería el descarte de Katsikaris una vez regresara Carlos Suárez de su lesión, pero la realidad cotidiana se encarga de elegir en lugar del griego, como sería el deseo del técnico. El equipo regresó ayer al trabajo en el Carpena después de descansar el domingo tras el partido suspendido ante el Andorra. Circunstancias del mundo pandémico a las que no se termina de acostumbrar el profesional, pero que suceden.

En el regreso al trabajo, el Unicaja sigue con la baja de Yannick Nzosa, a la que se añade la de Gal Mekel. El israelí tiene molestias en una rodilla que no remiten y no trabajó este lunes con el resto de sus compañeros. De hecho, no iba a participar en el partido del pasado sábado ante el MoraBanc y en su lugar iba a entrar en la lista Pablo Sánchez, que el domingo jugó en la victoria del CB Marbella en el último partido de temporada regular de la LEB Plata. Con unos días más descanso, se testará si Mekel puede llegar al encuentro del jueves ante el Retabet Bilbao para echar una mano a sus compañeros. No acabe de meterse esta temporada en dinámica el israelí, que tuvo una rotura fibrilar, una rotura en un dedo que obligó a pasar por el quirófano y contrajo el Covid-19, lo que le obligó a estar fuera más de dos meses. Aunque se dudaba de si volvería a jugar esta temporada, se recuperó bien y ya estuvo en los últimos partidos.

En el caso de Nzosa, se intenta en el club llevar con tranquilidad su dolencia. El congoleño tiene fuertes dolores en el abductor cuando hace esfuerzos explosivos. Durante varios meses ha tirado hacia delante sin quejarse, pero ha llegado un momento en el que se aconseja frenar para intentar recuperarlo para el final de la temporada. El aún junior es un jugador en formación física y es frecuente que aparezcan esos problemas. Ha sido un jugador de creciente importancia, pero ahora la rotación interior se mantiene con Suárez-Abromaitis-Thompson-Thomas-Guerrero.