Vasileiadis: "Con Katsikaris ya hubo la opción de venir a Murcia"

Kostas Vasileiadis ,ex del Unicaja, dijo su presentación como nuevo jugador del UCAM Murcia Club Baloncesto que se encuentra con "una oportunidad única para volver a España, mi segunda casa" y, aunque el veterano alero griego, de 37 años, viene con contrato hasta el final de la presente campaña, aspira a quedarse "una temporada más en la mejor Liga de Europa".

Vasileiadis, quien llega de jugar en Catar, concretamente en el Al Sadd Basketball Team, con el que ha promediado 24 puntos por partido, y ha estado durante una década en la Liga Endesa con 270 encuentros disputados en la competición con el Unicaja de Málaga, el Obradoiro, el Bilbao Basket y el Tenerife. En esos choques ha promediado 10,5 puntos, 2,4 rebotes, 1,3 rebotes, 0,7 recuperaciones y 9,4 de valoración en 20 minutos.

El nuevo integrante de la plantilla universitario, que se formó en la cantera del PAOK de Salónica, su ciudad, acumula más de 20 años de trayectoria profesional y además de en España y en Catar ha estado en el Olympiacos, el AEK Atenas y el Aries Trikala de su país, en el Montegranaro italiano y en el Anadolu Efes turco. Su fichaje se ha producido tras confirmarse la baja durante seis semanas de otro alero, el sudanés Peter Jok, por la lesión que padece en la mano izquierda.

El heleno no ha ocultado su satisfacción por volver a España. "Me siento muy feliz por estar aquí y agradecido por la oportunidad que se me da. Físicamente estoy bien pues llevaba siete meses seguidos jugando en Catar y estoy muy ilusionado y sabiendo lo que puedo aportar, para lo cual quiero adaptarme lo más rápidamente posible para ayudar ya desde este miércoles", ha apuntado pensando en el partido que el conjunto dirigido por Sito Alonso disputará en la pista del Coosur Real Betis, dirigido por Joan Plaza, su último entrenador en el Unicaja.

"Vengo a ayudar al equipo a ganar el máximo de partidos y a dar lo mejor de mí en lo que necesite el entrenador", ha añadido al tiempo que ha admitido que era la única propuesta que tenía encima de la mesa: "No tenía ninguna otra oferta y me pareció una oportunidad única de volver a España, que es como mi segunda casa, y aquí puedo jugar, disfrutar y también quedarme un año más en la mejor Liga de Europa", ha comentado al respecto.

De su estado físico aseguró que está en un buen momento por mucho que se vaya acercando a la cuarentena. "Ahora mi depósito de gasolina está lleno y cuando un día me levante sin ganas de seguir lo dejaré, pero ahora estoy bien y preparado para ayudar al equipo. Con el paso de los años mantienes lo mejor y tienes más cabeza para interpretar los partidos y vengo a trabajar bien para estar lo mejor posible", ha anunciado.

Vasileiadis, un especialista en el tiro, tuvo la opción de ser grana en un pasado. "Cuando Fotis Katsikaris estaba aquí como entrenador se planteó la posibilidad, pero no pude venir y fiché por el Obradoiro", indicó. De Sito Alonso ha destacado que "es un entrenador contra el que jugué muchas veces y un técnico que sabe lo que quiere en la cancha, muy ordenado y que hace que sus equipos jueguen un baloncesto bueno y divertido".