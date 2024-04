Melvin Ejim fue el jugador descartado del Unicaja para la final

Si en el primer partido de semifinales fue Will Thomas el jugador descartado para no formar parte del roster definitivo, en esta ocasión fue Melvin Ejim el que Ibon dejó. Por la composición de la plantilla y la obligación de tener a Alberto, Djedovic, Barreiro, Sima y Lima entre los 12, lo normal era dejar algún jugador fuera más interior. Dylan Osetkowski había acabado el partido del UCAM Murcia con algún golpe incómodo que generó alguna intranquilidad en primera instancia, pero en las horas posteriores pudo entrenarse con normalidad y ser de la partida. Thomas se tomó con mucha filosofía su descarte y estuvo presto para ayudar en ese momento a sus compañeros. En esta ocasión sí fueron requeridos sus servicios para intentar ayudar al equipo a pelear por el título.

"Es que había que descartar uno. En las últimas 24 horas, cambié de opinión cuatro veces. No piensas en lo que ganas teniendo a uno, sino lo que pierdes con el que no está. Will Thomas no sé cuántos partidos importantes ha jugado en Europa... No lo sé, más que seguramente el resto de jugadores y entrenadores juntos. Y ayer se quedó fuera y estaba reboteando a los compañeros durante el calentamiento, animándolos, ayudándonos a nosotros y celebrando todo lo que pasaba. Y ese es el secreto de este equipo. Que un jugador como Will Thomas tenga ese comportamiento y actitud, cuando vino para jugar este tipo de partidos; que esté así, eso es este equipo", explicaba en la víspera de la final Ibon sobre cómo es el proceso de descartar y cómo se tienen en cuenta numerosos factores para tomar una decisión que al técnico siempre le deja una sensación injusta. Ha llevado su idea hasta el final y fue rotando según avanzaba la competición para tener a todos enchufados.