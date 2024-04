Ibon Navarro, antes de la final de BCL: Claves, el descarte y el ejemplo de Will Thomas

Con escaso margen para digerir el triunfo ante el UCAM, Ibon Navarro empieza a divisar la final de BCL ante Lenovo Tenerife. "No sé las sensaciones que tengo ahora mismo. Tenemos algún problema de ayer, con algún jugador que estaba un poco tocado. Creo que no fue un partido excesivamente en lo físico, sí en lo mental. Pero que mañana deberíamos estar bien, mejor de lo que estuvimos ayer al principio, donde nos costó un poco. Y a la espera de ver cómo estamos después de haber dormido casi nada, determinar el plan de partido, tener las cosas claras y sintetizar lo máximo posible, e intentarlo transmitirlo al equipo", más preciso durante la tarde, cuando se ejercite el equipo en la pista auxiliar del Belgrado Arena.

Buen esfuerzo también de los canarios, con Marcelinho en modo MVP, pero 36 minutos en las piernas, o cerca de los treinta Guy y Shermadini. "Ellos están acostumbrados y siempre encuentran la manera de subsistir a esas cargas elevadas de minutos. Si conseguimos que el partido se haga largo y duro, consigamos sacarlo al final, un poco lo que fue el partido de Badalona. Pero para eso tenemos que trabajar mucho. Hacer un partido duro y exigente para ellos a nivel defensivo, y esperar nuestro momento. Buscarlo y cuando llegue, estar preparado y aprovecharlo", buena referencia esa final de Copa. Insistía Ibon con ese trío que destrozó al Peristeri en la semifinal. "Kyle Guy los vuelve más imprevisibles. Si antes eran complicados, ahora más aún. Esa terna Marcelinho-Gio y Guy sustentan el 70-75% de los puntos que son capaces de anotar. Cometes un error si no respetas a los demás. No es fácil porque muchas veces no dependes tanto de ti, sino cómo están los demás. Intentar madurar el partido, llegar a un final donde les cueste tomar decisiones y aprovechar nuestro momento, si es que llega".

Y del descarte. Fue Will Thomas en la semifinal, debería variar en la final. "Es que había que descartar uno. En las últimas 24 horas, cambié de opinión cuatro veces. No piensas en lo que ganas teniendo a uno, sino lo que pierdes con el que no está. Will Thomas no sé cuántos partidos importantes ha jugado en Europa... No lo sé, más que seguramente el resto de jugadores y entrenadores juntos. Y ayer se quedó fuera y estaba reboteando a los compañeros durante el calentamiento, animándolos, ayudándonos a nosotros y celebrando todo lo que pasaba. Y ese es el secreto de este equipo. Que un jugador como Will Thomas tenga ese comportamiento y actitud, cuando vino para jugar este tipo de partidos; que esté así, eso es este equipo", engrandecía al de Baltimore, habitual en el vitoriano cuando alude a Will. "El de mañana no lo tengo decidido. Como decía, hay algún jugador con algún problema. Si fuera el partido hoy, creo que no podría jugar. Ya veremos mañana y tomaremos una decisión mañana".