Melvin Ejim se va con una duda

Misko Raznatovic, agente de Melvin Ejim, como de otros jugadores de la plantilla del Unicaja (Bouteille, Milosavljevic, Marko Simonovic y Deon Thompson), confirmaba que el jugador canadiense no seguirá en el club malagueño la próxima temporada. En el contrato que ambas partes suscribieron el verano pasado antes de que el jugador viajara para jugar el Mundial de China se recogía un año opcional de contrato que no se ejecutará, como comunicó la entidad a Raznatovic.

Se recordará a Ejim por ese mate y esos dos tiros libres errados en el partido trascendental ante el Baskonia para amarrar el pase a semifinales. El canadiense había dado un plus de energía al equipo para remontar el partido y había tenido una buena irrupción también ante el Joventut en los minutos que dispuso. Pero el recuerdo será ese.

Y se va Ejim con la sensación de que es un jugador aprovechable, con unas características valiosas en el baloncesto actual, capaz de jugar de tres y de cuatro, de defender a jugadores más pequeños y más altos, con una polivalencia valiosa. Sucede que por las características del bloque ya conformado, se necesitan otras cualidades, como un tiro consistente, que él no posee. Acabó la temporada con un pobre 21% en triples, sólo metió 10 de los 47 que intentó.

Como medias, en 29 partidos, se quedó en 6.8 puntos, 3.2 rebotes y 7.1 de valoración en 17 minutos. Los problemas físicos que tuvo tampoco ayudaron a que se valorara su continuidad. Ya se oficializó que jugará con el Buducnost montenegrino, equipo que participará en la próxima Eurocup, como el Unicaja.

So long Spain! Thanks for the great food weather and people. Wild year with a lot of ups and downs but had a great group of people to go through it with. S/o to the team and thank you @unicajaCB for a great… https://t.co/prrWJ4nwxr