Mercado ACB: El Unicaja no coloca a nadie en tanteo y Kuzminskas pide volver

Los clubes acb han inscrito a 7 jugadores en la lista de sujetos a derecho de tanteo. Y entre ellos no están los dos jugadores que acaban contrato en el Unicaja, Tyson Carter y Will Thomas. Con el primero existe un acuerdo pactado que está a expensas de que haya una rúbrica por parte del jugador y el club había estudiado colocarlo en la lista, pero finalmente no lo hizo. Con Will Thomas ya estaba claro que no se recurriría a esta vía porque habría que cubrir su sueldo completo, que no se podría bajar en ese caso.

Se abre ahora un plazo de 13 días en el que se podrán presentar documentos de oferta sobre cualquiera de ellos. Los clubes de origen tendrán cinco días para decidir si igualar estas ofertas. Una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas cualificadas, la acb anuncia la lista de jugadores cuya contratación está sujeta al derecho de tanteo por parte del club de origen, así como aquellos jugadores que recibieron oferta cualificada en su día y que han comunicado su intención de regresar a las competiciones acb para la temporada 2023-24.

Conforme al procedimiento de contratación establecido en el IV Convenio Colectivo, el plazo de 13 días para presentar documentos de oferta sobre aquellos jugadores sujetos al derecho de tanteo finalizará el próximo 17 de julio.

Los clubes interesados en algún jugador incluido en la primera lista deberán presentar el documento de oferta en la acb, que lo remitirá al club de origen al día siguiente, para que, dentro del plazo de 5 días naturales ejercite, si lo desea, su derecho de prórroga. Steven Enoch y Simone Fontecchio (Baskonia), Kyle Guy (Joventut), Jared Harper y Jasiel Rivero (Valencia) y Kassius Robertson y Thomas Scrubb (Obradoiro) son los jugadores en esta lista.