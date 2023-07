Ibon Navarro y su plan 2023/24: Perry, Osetkowski, Alberto Díaz...

Ibon Navarro está aún en Málaga semanas después de acabar la temporada 2022/23, mágica por todo lo que se vivió, con un título y con una comunión recuperada y amplificada con la afición, de lo que se recogen los frutos ahora. Es gran culpable de la situación que atraviesa el Unicaja ahora, diametralmente opuesta a lo que se experimentaba a estas mismas alturas de 2022.

El técnico vitoriano estuvo en Ser Deportivos Málaga y habló largo y tendido de todo lo que ocurrió y de todo lo que viene por delante. "De vacaciones, tranquilo, aunque no he dejado de tener reuniones, informes, estuve en el Clinic de Scariolo... Y básicamente cerrar el año, hacer balance de lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, poner en orden un montón de variables que controlamos a lo largo del año a nivel de sistemas, ofensivos y defensivos... Ver lo que ha funcionado más allá del nivel de las sensaciones. Me he ido algún día a la playa y no es lo mismo estar en la oficina que poder estar en el chiringuito con el ordenador y la música. Ahora iré con el crío a Andorra, Vitoria y Eurodisney. El 15 de agosto empezaremos a trabajar y yo estaré aquí desde el 1", relataba Navarro, que explicaba las líneas maestras de la pretemporada: "Tenemos 6-7 partidos, el Costa del Sol, con Bayern y Real Madrid, la Copa Andalucía en Granada, un torneo en Galicia en Villagarcía de Arosa y la Supercopa, que es un torneo oficial pero no deja de ser pretemporada para nosotros. Si podemos sacar un partido más, perfecto. Pero depende, jugar sin los internacionales no merece la pena, es mejor intentar meterlo cuándo estén aquí ya, depende de cómo vayan acabando el Mundial".

"No me pasó ninguna vez seguir con la misma plantilla, pero hay muchas cosas que no me han pasado nunca que pasaron este año, como encontrar un grupo como el que hemos tenido. Hay veces que valoras refrescar el equipo, buscando alguna cosita para crecer o mejorar, pero hay un dicho que dice "lo que funciona no se toca". Entonces vamos a ir por esa vía, la química ha sido buena y, aunque no podremos repetir lo mismo porque habrá una rutina, nos conoceremos más y habrá hábitos, sabrán cuándo me enfado y cuándo me enfado de verdad, saben diferenciarlo. La novedad ya se ha acabado y hay que saber leer. Vamos a intentarlo", razonaba Ibon sobre lo que se propone para la próxima temporada con la continuidad del plantel.

"A nivel deportivo sorprender no me ha sorprendido ningún jugador", relataba el vasco sobre la plantilla que ha tenido: "Pones unas expectativas y raramente se cumplen, pero esta vez se han cumplido. Eran altas y ellos han estado a ese nivel. A nivel personal sí nos han sorprendido Dylan Osetkowski porque teníamos tres informes de su paso por Ulm y Lyon y la persona que hemos conocido no tiene nada que ver con la que decían los informes. Por ahí nos salió bien hasta eso. Es un chico de California y ver el sol y las palmeras le habrá hecho sentirse como en casa después de estar en sitios en los que el cielo es más gris. Está ahora de vacaciones por ahí por Sudeste Asiático. Es una persona bohemia, muy suya, de poco interaccionar, de su casa... Y aquí ha movido cosas con el equipo, ha querido interaccionar, con ese blog de vídeo que creó y que se mueve mucho, el castellano que tiene... Es un tipo fuera de la cancha con un humor un poco inglés, pero muy divertido. Nos ha encajado muy bien, porque la ausencia de Lima en el día, aunque lo hemos tenido cerca, la hemos notado. Y él ha venido bien".

Acerca de los dos bases, Kendrick Perry y Alberto Díaz, el vitoriano hablaba del primero y se le cuestionaba por qué hasta ahora no había tenido continuidad en un mismo lugar. "Es una buena pregunta por qué no había estado más de un año en un sitio. Habría que ver si le han dado lo que él quería, él es ambicioso y ha querido crecer... Fichar por Panathinaikos y verse fuera después le ha movido algo. Aquí está en un club serio, con ambiente bueno, un equipo que le da niveles de liderazgo que él busca, su mujer está encantada... Seguramente ha jugado su mejor baloncesto desde que empezó su carrera en Europa. Creo que ha tomado una decisión inteligente quedándose en un lugar donde es importante y tiene recorrido para seguir creciendo y llevar al Unicaja a lo más alto posible".

Y sobre el capitán del equipo, Ibon lamentó que "en la Final Four de la BCL que él llegó muy justo nos hubiera venido muy bien que hubiera estado mejor. Pero hay que valorar cómo ha jugado con dolor, lesionado, querer jugar para su club y su equipo en una Final Four en casa. No podíamos no contar con él. Es demasiado importante a nivel de carisma, liderazgo, en una cita así no puedes no ponerlo. No llegó bien ahí y se resintió y no llegó bien al play off. Es demasiado ciencia ficción pensar qué hubiera pasado si Alberto está bien con el Barça. Ganas un jugador importante en una posición en la que el Barça tiene a Satoransky, Jokubaitis y Laprovittola, pero planteaba dificultades que quizá Alberto no tenía la soluciones. Llegó muy bien a la semifinal el Barça, les obligamos a cambiar el estilo de juego del segundo al tercer partido y reaccionaron. Hablo con él, está trabajando para mejorar ese tobillo, para ponerlo al 100% en unas semanas y a ver si puede jugar el Mundial con la selección"

Habló con Sergio Scariolo, que este miércoles da la primera lista para preparar el Mundial en la celebración de su clinic Ibon. "Evidentemente me preguntó por los nuestros, por cómo los había visto, también por los demás. Solemos hablar dos veces al año largo y tendido y tuvimos la suerte de ponernos al día y de contarnos las cosas. Ojalá que muchos de ellos puedan acudir a una cita de la importancia de un Mundial. Es difícil que puedan estar los cuatro, han estado en ventanas. La presencia de los Hernangómez, Ricky, Rudy, Llull si va... No creo que sea fácil entrar, pero Sima tiene mucho potencial, Darío y Alberto son campeones de Europa, está dicho todo, y Barreiro ha hecho una segunda temporada muy interesante".

Se refirió a otros temas Ibon:

Nzosa

"Claro, necesita jugar, necesita sentirse jugador de baloncesto, lleva casi dos años sin jugar, necesita volver a verse en una cancha con regularidad y sentirse jugador".

Afición

"La Copa del Rey ha sido fantástica, nos pilló desubicados y la celebramos. Pero si tengo que quedarme con un hito es ver cómo ha estado el Carpena las últimas tres cuartas partes de la temporada. Cómo nos despidió la afición ante el Barça, cómo nos tuvieron dos horas firmando el día después, el cariño por la calle... Sobre todo la atmósfera en el Carpena. Eso no lo recordaba ni de cuándo venía como visitante. Es nuestro mayor logro".

Deseo

"Que lo peor de este año sea lo mejor que lo que viene".

Málaga CF

"Soy vitoriano, no puedes ser vitoriano y no ser del Alavés. Soy también del Athletic, cuando eres pequeño y mi padre me llevaba a San Mamés pues te entra. Me da mucha pena lo del Málaga, hay una muy buena sintonía entre los dos clubes, ojalá la siga habiendo y ojalá ayude a volver. Fue espectacular ver a La Rosaleda cantar el himno del Unicaja. Dentro de las cosas bonitas que hubo tras la Copa, esa es muy especial. He coincidido varias veces con el mister, Sergio, y la directiva, y tienen una idea. Sé lo que es el Málaga para el presidente nuestro, es muy del Málaga. Hay que ser del Málaga siendo del Málaga".