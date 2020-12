Milosavljevic pasa por el quirófano por una rotura de menisco

Sin duda, un problema serio pues Milosavljevic era un jugador que debía dar empaque al juego de perímetro del Unicaja en los próximos meses, cuando el nivel físico subirá con la llegada del Top 16 y, es de esperar, la Copa. No se podrá contar con él, no obstante. Había empezado a hacer ejercicios de 5x0 y alguna sesión de más intensidad con sus compañeros, pero los problemas persistían, las molestias no se iban completamente, y se abordó la artroscopia para ver cómo estaba la zona, en la que se constató que el menisco estaba roto.

Milosavljevic ya pasó por un proceso igual en su otra rodilla y volvió a rendir a buen nivel en el Alba Berlín y el Unicaja, pero ahora se enfrenta a una situación más complicada. El confinamiento retrasó la recuperación, que parecía ir bien, así se le confirmó en su visita a Alemania aprovechando el Ulm-Unicaja. Pero cuando aumentó la intensidad del trabajo para regresar, los dolores aumentaron y se tomó esta decisión.

El Unicaja espera aún el ingreso del seguro de la FIBA por haberse lesionado en un encuentro de selecciones en agosto de 2019, en la preparación para el Mundial de China. De momento, el equipo se ha reconfigurado con la mayor presencia de Tim Abromaitis como tres, así ha salido de titular en los últimos partidos. Las lesiones de Alberto Díaz y Gal Mekel llevaron al fichaje de Frankie Ferrari como una opción de urgencia, pero no se ha planteado de manera firme el refuerzo por la baja prolongada de Milosavjlevic, que de partida debía compartir posición con Waczynski y Bouteille. La gran irrupción de Francis Alonso ha ocupado minutos en la posición de escolta con los que no se contaba de primeras.

De esta manera, Milosavljevic no ha jugado ningún partido oficial después de que se renovara su contrato en el verano de 2019 tras un gran tramo final de temporada, como ese partido de play off en Valencia que coronaba meses de buen baloncesto tras un primer año dubitativo con Joan Plaza para ir adquiriendo galones con Luis Casimiro progresivamente.