Carlos Suárez García-Osorio (Aranjuez, 1986) tiene este domingo un reto grande en el Palau Blaugrana, intentar frenar a Nikola Mirotic. Cuando ambos estaban en el Madrid vio su explosión en vivo. El capitán repasa la actualidad del Unicaja, al que ve más liberado con la ayuda de Brizuela. Pero es consciente de que toca demostrar en una de las pistas más complicadas del continente.

–¿Qué tal han sentado estas dos semanas sin viajar y con dos victorias?

–Estamos más tranquilos, con más confianza, con la victoria se vive mucho mejor. Tuvimos dos partidos fuera de casa, en Andorra y Burgos, más otro en la cancha del Galatasaray donde estuvimos demasiado mal, la verdad. Jugar en casa nos ha dado mucha confianza y ahora nos sentimos mejor”

–¿Ayudó Brizuela?

–Viene uno nuevo, con mentalidad diferente. No quiero usar la palabra intoxicado, diría más bien que vino liberado mentalmente. Se agradece, ha entrado en el grupo de pie, se ha hecho rápido al equipo. Conoce a la liga y los compañeros. Con Jaime sí me acuerdo de coincidir en el Estudiantes, Darío ya llegó más tarde.

–Si hay algún sitio para demostrar mejoría, es el Palau.

–Está claro, visitamos al equipo candidato a todo a mi modo de ver, el que se ha reforzado de mejor manera en Europa. Con jugadores tremendos en todas las posiciones, un auténtico equipazo. Pero esto es baloncesto, vamos a ir por todas, sin miedos, al 100%, con nuestro baloncesto para intentar competir.

–No se le ha dado mal el Palau con la camiseta del Unicaja.

–Sí, ganamos dos años en la etapa de Joan. Y otro más en el que Abrines metió un triple increíble para ir a la prórroga. Está complicado ganar allí, pero eso nos recuerda que en esos momentos también fuimos capaces de competir, no podemos ir con la bandera blanca a una pista así.

–Vivió en primera persona la explosión de Mirotic en el Madrid.

–Él debutó antes. La anécdota que siempre le digo es que fue mi primer compañero cuando aterricé en el Madrid, compartí habitación toda la pretemporada con él. Es de esa clase de jugadores que sabes que son de otro nivel nada más verle. Piensas ‘este tío es especial’. Se consolidó al primer año tras hacer la mili en Palencia y allí empezó con nosotros. Le veía que tenía un talento para anotar de cualquier manera brutal y acabó la temporada siendo el cuatro titular con Messina. El año siguiente, ya con Pablo, era con 20-21 años uno de los jugadores más importantes del equipo.

–¿Le ve cambiado tras pasar por la NBA?

–Es más completo, con una gran mejora física, más maduro. Haber ido a la NBA le ha hecho mejorar en aspectos que no tenía. El físico suyo no era malo, pero estar allí le ha hecho trabajar el tren superior y estar más fuerte. Es mejor que cuando se fue.

–Le tocará pararle.

–Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de Europa, por no decir el mejor cuatro del continente. Por estadística se puede decir que es así. El problema es que no hay que pararlo a él sólo. Higgins, por ejemplo, para mí es Top 3 en Europa, Brandon Davies es muy bueno, Abrines en cualquier equipo de la ACB sería titular y ahora está en la rotación... Tienes que parar a todos.

–¿Le sorprendió que volviera a Barcelona y no al Madrid?

–No sé qué pasó cuando se fue del Madrid, ya no estaba allí yo, pero sí, me sorprendió que viniera al Barça. Pienso que se hartó un poco de la NBA, le cansó el hecho de no competir o añorar el estilo de Europa, no lo sé. Lo que es seguro es que por dinero no ha vuelto. Tendrá un gran contrato en Barcelona, pero si se queda en la NBA gana mucho más.

–Se ha recompuesto el equipo y ha dado síntomas de mejoría estos dos últimos partidos.

–Está claro que nos ha dado Darío una referencia más exterior que a lo mejor faltaba en determinados momentos y nos ha ayudado la confianza de jugar en casa. Esperemos que lo que nos falta de competir fuera de casa lo desarrollemos y ahí veremos si estamos mejorando de verdad. Veo al equipo más conjuntado, jugando mejor, haciendo entrenamientos de mucha calidad. Nos ha costado empezar, pero a mi modo de ver tenemos mucho potencial, tenemos que pasar mejor el balón, atacar con más sentido. Por ahí pasa nuestra mejora.

–Se ha aumentado el número de asistencias en los últimos partidos.

–Es una de las cosas que más estamos trabajando. Tenemos algo que nos caracteriza, que tenemos una buena defensa, sólida, estadísticamente estamos demostrándolo. Estamos en un momento de mejora en la calidad del pase y cómo atacamos a los rivales y ahí, es verdad, el margen es más amplio de mejora, tenemos que progresar bastante.

–Ha reestructurado rotaciones Casimiro. ¿Se siente bien?

–Nunca me voy a quejar de jugar más o menos, lo que juegue me lo tengo que ganar en el campo. Nunca me quejé en estos siete años que llevo en el Unicaja. Yo lo que quiero es ganar, esté 5, 10, 15, 20 o 25 minutos en pista. Hemos cumplido el objetivo en la Eurocup, primero, siendo líderes y ahora tenemos que escalar en la ACB.

–Quizá se esperaba más de Deon Thompson. Entrena todos los días contra él. ¿Cómo le ve?

–Entrena muy bien, la gente a lo mejor cree que le puede ansiedad para anotar. A lo mejor no tiene, con todos respetos, tanto balón como en Burgos, donde pasaba todo el ataque por él. Es un grandísimo jugador, lo vimos que lo reclamó un equipo de Euroliga como el Zalgiris, y veremos que lo hará mejor, seguro.

–¿Estar a tope en enero y febrero es el plan?

–Hay que estar bien paso a paso. Todos los meses son importantes desde enero, pero no sólo ese y febrero. El año pasado, en marzo, con el Alba quedamos fuera. En junio quedamos fuera en Valencia... Hay que estar trabajando día a día y, a la hora de la verdad, dar lo mejor.

–Se le ve bien físicamente.

–Esperemos, esperemos, tocamos madera... Muscularmente tuvimos problemas el año pasado. Perdí mucho peso en poco tiempo el verano anterior y la musculatura debe readaptarse. Seguramente me pasó factura. Físicamente tengo que cuidarme cada día más para poder alargar mi carrera, quiero jugar varios años más aquí en Málaga. Bajé cerca de nueve kilos muy rápido y ahora me encuentro mucho más rápido y ágil. También hay que cuidar otros factores, como la hidratación y la alimentación. También hubo mala suerte. En ese partido contra Turín, ganando de 30, en las últimas jugadas me rompí. Intentando reaparecer recaí y llegué muy justito a la Copa, además con las lesiones de Jaime y Alberto...

–Alguna vez habló de ese bloque nacional necesario en los equipos. Con Brizuela crece.

–Lo dije otras veces. Hay que felicitar al club por el movimiento que ha hecho, igual en junio no se podía hacer y otros grandes nos quitan a Darío ahí. Tener jugadores nacionales es superimportante, el Madrid y el Barça están fichando a jugadores de casa. Nikola prácticamente es de aquí, español, Valencia ha seguido esa línea, mira Zaragoza lo que está haciendo con jugadores jóvenes y nacionales... A la hora de la verdad, cuando las cosas están más complicadas, el español da el rendimiento mayor.