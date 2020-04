Coronavirus: Misko Raznatovic considera justo que los jugadores cobren el 85% de sus sueldos

Misko Raznatovic, el agente más poderoso del baloncesto europeo, también con pieas muy codiciadas en la NBA, tiene una muy buena relación con el Unicaja. En la plantilla actual del club malagueño hay varios jugadores suyos: Bouteille, Milosavljevic, Ejim, Simonovic y Mekel, un tercio de los jugadores con contrato. Raznatovic, a través de un escrito en su web, ha dado su visión sobre lo que debería ocurrir en cuanto a los vínculos entre las entidades y sus jugadores. El Unicaja ya expuso que respetaría el sueldo de los jugadores mientras no hubiera una cancelación definitiva de la temporada.

"Durante estos tiempos difíciles, estamos encontrándonos con un gran número de posiciones de conflicto entre los clubes y jugadores respecto a las obligaciones financieras y contractuales que los clubes tienen con sus jugadores", explicaba Raznatovic, en su vertiente de abogado y agente de jugadores: "La suspensión actual de todos los campeonatos debido a la pandemia está en la categoría de circunstancias imprevisibles, en términos legales conocidos como fuerza mayor. Los contratos europeos no tienen cláusulas que regulen estas circunstancias imprevisibles, lo que hace que nuestros contratos sean diferentes de los de la NBA, que tiene un acuerdo de negociación colectiva".

"La situación debe resolverse de acuerdo con los principios generales de la ley, pero especialmente importante para todos los contratos que caen bajo la jurisdicción BAT (Tribunal de Arbitraje del Baloncesto, institución creada hace 10 años porla FIBA), Debe resolverse de acuerdo con el principio ex aequo et bono. En otras palabras, igualdad, justicia y equidad", señalaba el serbio.

"En mi opinión, la situación no es tan complicada. Los jugadores ya han ganado sus siete salarios mensuales y eso no es discutible. Todo el enfoque, las discusiones y los dilemas se centran en la resolución del destino de los tres salarios restantes, en otras palabras, el 30% de las ganancias financieras. La recomendación no oficial de los clubes de la Euroliga de pagar el 67% del valor del contrato (en otras palabras, pagar solo lo que se ha ganado) no es una solución aceptable para este asunto porque tal propuesta pone todos los efectos negativos y ramificaciones de la situación actual de los propios jugadores", explica Raznatovic: "Además, no es aceptable ofrecer una explicación del hecho de que los clubes no tienen más ingresos y, por lo tanto, no se les pagará a los jugadores. Esta solución propuesta deja a los jugadores sin ningún ingreso y no puede considerarse igualdad y equidad. Además, la recomendación no oficial de la Euroliga es totalmente opuesta al principio ex aequo et bono y se puede decir con absoluta certeza que no será aceptada".

"Hasta hoy, solo ha habido un caso ante el BAT en el que la fuerza mayor ha sido citada como una objeción prominente. El caso fue BAT 0529/14 contra el club libanés Champville. BAT tomó la posición de que era justo dividir la carga de las consecuencias de fuerza mayor entre el club y el jugador. Con base en este precedente, estoy absolutamente seguro de que todos los casos que se tratarán frente al BAT tendrán el mismo resultado donde las consecuencias negativas causadas por fuerza mayor (en este caso, la pandemia de coronavirus) se dividirán en partes iguales entre clubes y los jugadores", relataba Raznatovic, que aseguró haber participado en el primer caso presentado al BAT: "Como prácticamente estamos hablando del 30% del valor de los contratos, estoy convencido de que el daño se dividirá en partes iguales. Esto significa que los clubes tendrán que pagar 1.5 salarios adicionales a los jugadores en lugar de los tres salarios o expresados en porcentajes, es el 15% del contrato. Los jugadores, por otro lado, deberán renunciar al porcentaje exacto de sus contratos".

"En pocas palabras, a los jugadores se les pagaría el 70% de su contrato por los partidos que jugaron con una compensación adicional del 15%, lo que representa un total del 85% del valor del contrato. Dicho esto, debo señalar que incluso la información no oficial que ELPA (asociación de jugadores de la Euroliga) exigirá el 80% es, en mi opinión, insatisfactoria y no representa adecuadamente a los jugadores en esta situación. Dependiendo de los detalles de cada caso, la compensación puede ser mayor, pero en mi opinión, será muy difícil que sea inferior a lo que he escrito anteriormente, especialmente cuando se tiene en cuenta que los clubes no tienen fuerza mayor en sus contratos".

"Todo lo anterior sigue siendo mi punto de vista a menos que haya una continuación de la temporada de alguna manera. En caso de que la temporada continúe, los clubes estarían obligados, en mi opinión, a pagar dinero adicional y, muy probablemente, cumplir con obligaciones contractuales completas", remachaba Raznatovic en un punto de vista particular.