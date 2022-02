Mooney y Kravic, las caras del cambio

Dejan Kravic y Matt Mooney son las caras nuevas de esta pequeña revolución a mitad de temporada que ha decidido hacer el Unicaja, en parte obligado por la lesión de Michael Eric aunque ya estuviera programado un fichaje interior antes. Se mete el bisturí, se liberará a Cole y se traen a dos jugadores, un exterior y un interior. Más risueño Mooney, más serio Kravic, ambos llegan, dentro del contexto de mitad de temporada, con la pretensión de cambiar la dinámica del equipo.

Juanma Rodríguez, director deportivo, explicaba los motivos de los fichajes de los dos. "Conocéis la trayectoria de ambos. Dejan se formó en Canadá, en Texas Tech después, vino a Europa, a Grecia, Holanda, Italia, después Obradoiro y Burgos. Muy contentos de incorporar a un jugador así, en esta circunstancia de mercado tan difícil. Hay dificultades en las posiciones interiores, hay menos jugadores disponibles, que puedan cambiar una dinámica. No lo dudamos y se incorporó rápido. Por temas de normativa no pudo jugar en Bilbao, a partir de ahí ya entrenó varios días con el equipo y está preparado para debutar contra Oostende. Ha tenido mucho éxito en la BCL, ha ganado tres veces la competición. No viene ni él ni Matt a salvar nada. A ayudar al equipo, a cambiar la dinámica, a ayudar al cuerpo técnico a conseguir resultados"

"Matt es su la primera experiencia en Europa. Formación americana, universidad de South Dakota y Texas Tech, ambos en la misma, es una intrahistoria curiosa. Juega en G-League, Summer League y NBA, en Memphis, Cleveland y Knicks. Le conozco bien, lo he seguido desde su etapa universitaria, nos puede jugar como uno y dos. Jugador de baloncesto en amplio término, entiende el juego, tiene capacidad de pase, tira bastante bien. Hemos pensado que un jugador de sus características nos puede ayudar. Les pido que vengan con la mente limpia, que traigan aire fresco, ganas e ilusión para poder cambiar la dinámica que actualmente tenemos. No es ningún salvador, viene a ayudar, tenemos que integrarlo. A pesar de la paliza de viaje entrenó con el equipo y mañana debutará contra Oostende. A los dos les deseo mucha suerte, que nos ayuden, aquí estamos para ayudarlos", afirmaba el director deportivo cajista.

Cuestionado por si podían ayudar a tapar esa carencia física que tiene el equipo, Rodríguez decía que "dada la situación de mercado que estamos, no quiero que suene a excusa pero es la realidad, hemos pensado que pueden ayudarnos, aparte del físico entienden el baloncesto, cada uno en su posición. Dejan tiene capacidad de pase, para crear. Es un pívot grande bastante móvil, no es pesado de poste bajo, tiene otras características. Parece que físicamente no sea nada espectacular, pero hay otras maneras de poner el físico. Dejan lo puede hacer, es un muy grande. Matt es un base grande, su primer paso para la NBA quizá no es suficiente, pero aquí en Europa sí puede serlo. Tiene cuerpo, se puede poner defensivamente. No es musculoso, pero sí potente y duro. Físicamente dan cierto nivel. Otras cualidades que tienen sí los hacen mejores".

Los protagonistas expresaban sus sensaciones. Kravic lucirá el dorsal 11. "Soy muy feliz, es una nueva oportunidad, estoy motivado para ayudar al equipo y conseguir los mayores éxitos. Todo ocurre por una razón, estoy aquí, cierro el círculo, vamos a intentar ayudar", decía cuando se le preguntaba por la posibilidad de venir en verano que no se concretó: "El Unicaja es un equipo dinámico, con grandes anotadores, tienen presencia en la pintura con Micheal Eric, que ahora se lesionó. Soy un juego diferente, puedo jugar el pick and roll, correr en transiciones y contraataques, puedo adaptarme, entro bien con ese versátil juego exterior, con tantos anotadores. Puedo taponar, rebotes, dar cosas también en defensa puedo ayudar".

Se le preguntaba a Kravic por qué no había funcionado la historia en Burgos este año tras tener bastante protagonismo la temporada anterior. "Fue un año y medio, una historia especial, pero esta temporada ha habido muchos cambios de jugadores y entrenador, no hemos tenido la continuidad y química, cambiando jugadores y entrenadores... No hemos tenido un buen ritmo juntos. Creo que fue la principal razón por las que no ha funcionado. Tuvimos la oportunidad de hacer grandes cosas, pero no salió esta temporada. Pero todo ocurre por una razón y estoy aquí", señalaba el serbo canadiense: "Después del primer entrenamiento hablé con el entrenador. Conoce mi juego y quiere que le dé energía en ataque y defensa, desplegar mi habilidad. Estoy dispuesto a hacer lo que me pidan".

"He estado en buenos equipos, con buenos jugadores y entrenadores y he sido capaz de ganar tres BCL. A ver si podemos llegar lo más lejos posible. No es ningún secreto. Aquí se dan las mismas circunstancias para hacer algo grande. Es uno de los motivos para venir aquí", respondía Kravic al ser inquirido por el secreto de ganar tres Champions seguidas.

Mooney, despierto y sonriente a pesar de un viaje transoceánico y un entrenamiento, decía que "he pasado un día sólo, la ciudad es bonita, la gente espectacular, el equipo también me acogió muy bien. Estoy muy ilusionado", afirmaba mientras bromeaba sobre sus dificultades para pronunciar la palabra Málaga: "Yo crecí pensando en la NBA como un sueño, pero hay baloncesto y vida aquí en Europa. Salió la oportunidad rápido, no podía dejarla pasar. Tanto de la ACB como de la BCL he oído grandes cosas, estoy en un gran club. Para eso ha venido, para crecer".

"Juego las dos posiciones. Juego más de uno que de dos, pero estoy muy feliz por jugar en las dos", repelía al ser preguntado por su posición favorita, al tiempo que admitía haber recabado informes antes de dar el sí: "Tuve dos entrenadores en la universidad que eran franceses y conocen bien la ACB, conocía a otro entrenador que trabaja en Europa, uno de mis antiguos compañeros está jugando en Italia... Me informé Málaga, sobre el equipo, la organización y la liga. Sólo tuve buenas palabras".

"Antes de venir pude hablar con él y después del entrenamiento. Me encanta la energía y el entusiasmo que transmite el entrenador. Quiere que dirija el equipo, que muestre el carácter competitivo", cerraba sobre lo que le pidió Katsikaris. Son las caras nuevas, Kravic y Mooney, del pretendido cambio del Unicaja.