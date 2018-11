Esguince de Pablo y se vestirá Morgan

El equipo se entrenó en el Pabellón de Los Guindos -el Carpena está ocupado con el montaje de un concierto- con todos los jugadores disponibles, aunque con algunos contratiempos físicos en varios jugadores que propiciarán algún cambio ante el Cafés Candelas Breogán (12:30 horas) este domingo.

Brian Roberts no está totalmente recuperado de la contusión costal que sufre pero ha entrenado junto a sus compañeros y podrá jugar el domingo.

La parte negativa es que, al final de la sesión, Pablo Sánchez se ha hecho un esguince de tobillo por lo que no se vestirá el domingo. El canterano ya ha debutado en ACB y Eurocup en las últimas semanas y, aunque la torcedura no es grave, se ha decidido no forzar y que no juegue ni este sábado con el equipo de Liga EBA ni el domingo con el de ACB.

Así que el jugador número 12 será Morgan Stilma, que por primera vez esta temporada hará la rueda de calentamiento en un partido oficial y se vestirá. Aún no ha debutado oficialmente el fuengiroleño con el primer equipo aunque sí ha estado los dos últimos veranos ayudando al equipo en las pretemporadas. Es el jugador más sólido del equipo de EBA que dirige Germán Gabriel, que este sábado se mide en Los Guindos al Almería.