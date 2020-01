El Movistar Estudiantes-Unicaja será un partido especial para Aleksa Avramovic. Fichado por el equipo malagueño el pasado verano en una apuesta que parecía interesante tras una trayectoria ascendente en Varese, chocó con la exigencia de la Liga Endesa y fue desapareciendo de los planes de Luis Casimiro. Cuando apareció la opción de fichar a Darío Brizuela, se entendió por todas las partes que lo mejor era una cesión.

Avramovic cogió el AVE de vuelta en el que había venido Brizuela. Necesitaba un jugador exterior para suplir al vasco el Estudiantes y el Unicaja tenía uno que le sobraba. La conexión serbia entre el banquillo estudiantes, su agente y el propio jugador facilitó la operación. Un traspaso temporal, con el Unicaja optando aún a recuperarle.

Dzikic, recién destituido para dejar hueco a Javi Zamora, le dio mucho protagonismo. 23 minutos por encuentro, 11 puntos por duelo y mucho volumen de tiros a su disposición, 12.4 por encuentro, con porcentajes bajos (25% en triples y 42% en tiros de dos). Falta ver cómo se reajustará su rol a las órdenes de Zamora. En Madrid se ha valorado sus ganas y su implicación desde su llegada. No se le reprochó nada en ese aspecto en Málaga, su actitud fue excelente. Pero no acabó de coger el hilo a lo que le pedía Casimiro tras una pretemporada en la que dejó pruebas de su calidad. Pero no es fácil jugar en la ACB. Defensivamente se mostró muy débil y en los partidos oficiales perdió confianza con el balón.

Estos partidos son un arma de doble filo. Las ganas de reivindicación de Avramovic serán enormes en un partido así. Ello, más un entrenador nuevo y la necesidad imperiosa de victoria es un cóctel que puede ser peligroso para el Unicaja en el WiZink Center.