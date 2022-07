Las estrellas que alumbró el Mundial sub 17: Tatum, Beal, Deck, Simmons, Musa, Hezonja, Wiggins, Hachimura...

La FIBA decidió crear en 2010 el Mundial sub 17. El sub 19 ya existía desde 1979, pero pretendió adelantar el primer escaparate universal para las grandes promesas. Málaga toma el relevo en 2022 de las cinco ediciones disputadas después de que en 2020 no se pudiera disputar por la pandemia.

En un corto espacio de tiempo ya se ha consolidado el evento, que ha alumbrado a varias estrellas planetarias. Números uno del draft, All Star de la NBA, internacionales en las mejores absolutas del mundo. Un ejemplo significativo. Jaime Fernández, Alex Suárez, Dani Díez, Alberto Abalde, Ilimane Diop, Sergi García, Xabi López Arostegui, Santi Yusta, Carlos Alocén, Joel Parra y Sergi Martínez son 11 de los 48 jugadores españoles que han participado en el Mundial sub 17 desde su creación. España no estuvo en la última edición. Ellos ya debutaron con la selección absoluta en algún partido. Casi un 25% del total. Además, varios más están consolidados en la ACB o la LEB Oro.

Si se abre la perspectiva hay una enorme cantidad de jugadores que en estas cinco ediciones anteriores se exhibieron y después llegaron. Por ejemplo, hay tres números uno del draft a posteriori. Dos fueron canadienses. Anthony Bennett jugó en 2010 y después fue número uno en 2013. Andrew Wiggins, flamante campeón de la NBA con los Warriors semanas atrás con un rol muy importante, también estuvo en Hamburgo y salió en 2014. Por último, el australiano Ben Simmons estuvo en 2012 y fue número uno en 2016.

Estrellas actuales de la NBA hay varias. Estados Unidos ha dominado el torneo (37-0 de balance acumulado en cinco ediciones). El primero que asombró en Alemania fue Bradley Beal, nombrado MVP de aquel torneo. El excelso anotador de los Wizards, donde ha desarrollado toda su carrera y firmó una extensión de contrato en las últimas horas, fue el líder de un equipo con otros jugadores que se consolidaron en la NBA como Andre Drummond, Michael Gilchrist, Quinn Cook y James McAdoo. Estos últimos fueron campeones con los Warriors dos veces cada uno. De aquella primera edición también eran Wiggins y Bennett además del líder de Canadá, que era Kevin Pangos. Mateusz Ponitka, Przemyslaw Karnowski, Tomasz Gielo y Michal Michalak, la mejor generación que dio Polonia, fueron subcampeones.

Jahlil Okafor y Justise Winslow (hijo de Ricky, que hiciera maravillas en Estudiantes en los 90) fueron los más destacados de Estados Unidos en el título de 2012 en Kaunas. También estaba Tyus Jones, ahora con un papel creciente en Memphis, o Kendrick Nunn, ahora en los Lakers. El máximo anotador americano fue Conner Frankamp, que estuvo en ACB con Murcia y que empezó esta temporada en Euroliga con el Zenit antes de jugar con Promitheas y Limoges. Okafor, Winslow y Jones serían campeones universitarios. Ben Simmons y Dante Exum, esta temporada en el Barça, llevaron a Australia a la plata, y Mario Hezonja, su futuro parece en el Real Madrid, lideró a Croacia hasta el bronce. Gaby Deck fue el máximo anotador del torneo y ello le valió la presencia en el quinteto ideal aunque Argentina fuera sexta.

En 2014, ya con las 16 selecciones actuales, apareció uno que es ahora uno de los mejores jugador de la NBA, Jayson Tatum, líder de los Celtics que llegaron a la final de la NBA ante los Warriors. Malik Newman fue el MVP pero no se acabó de consolidar en la NBA y ha dado alguna vuelta por Europa. Diamond Stone, también el quinteto ideal, está en Puerto Rico. El japonés Rui Hachimura, Top 10 del draft en su año, fue el máximo anotador del torneo. Los australianos Vasiljevic y Humphries, también en el quinteto ideal, siguen en su país jugando. Jamal Murray, una de las estrellas de Denver (Canadá), Vanja Marinkovic (Serbia), Amine Noua (Francia), Davide Moretti (Italia), los argentinos Zurbriggen (Obradoiro) y Fjellerup (pieza clave en el ascenso de Girona a ACB) y los griegos Papagiannis y Charalampopoulos fueron algunos de los que han llegado a jugar a alto nivel.

Zaragoza fue la anterior sede española del torneo, en 2016. Collin Sexton, ahora lesionado de gravedad con los Cavaliers, fue el MVP del torneo. También fue parte del quinteto inicial el interior Wendell Carter, que ha desarrollado su carrera NBA entre Chicago y Orlando, donde esta temporada promedió 15 puntos por partido. Jaren Jackson, pieza clave en los Grizzlies que han asombrado esta temporada, también formaba parte de aquel equipo, como Kevin Knox, cuyo hermano, Karter, jugará este año en Málaga. Gary Trent (18 puntos por partido esta campaña en los Raptors) también llegó arriba. El MVP de esta temporada en la ACB, Dzanan Musa, destacó mucho con Bosnia, a la que el año antes había hecho campeona de Europa sub 16, y fue también quinteto ideal, como el español Sergi Martínez, ya consolidado en el Barça de Jasikevicius, aunque con un rol más defensivo del que tenía entonces (20 puntos y 12 rebotes por duelo). Los canadienses Rowan Barrett (20 punto de media esta temporada en los Knicks), Ignas Brazdeikis (ahora representa a Lituania), el francés Jaylen Hoard (ahora en Oklahoma City), los finlandeses Valtonen (Manresa) y Jantunen (jugó contra el Unicaja con Oostende) fueron otros destellos.

La última edición disputada fue en 2018, en tierras argentinas. Es una hornada que aún esté en cocción, con jugadores de 20-21 años. Jalen Green fue el MVP. Número dos del draft de 2021, ha jugado su primera temporada en Houston (17.3 puntos por partido) tras haber participado en el NBA G League Ignite, fue el primer jugador que eligió esta novedosa iniciativa. Vernon Carey, también en el quinteto ideal, aún busca su lugar en la Liga. Jalen Suggs tuvo una buena temporada de rookie en Orlando, igual que Isaac Okoro en Cleveland en su segunda temporada. El francés Killian Hayes llevó a Francia hasta la final y ahora juega en Detroit, acompañado de Cazalon, ahora en el Mega Basket serbio, y Maledon, en Oklahoma City, donde está también el serbio Aleksej Pokusevski. Destacó también el turco Alperen Sengun, que ha impactado en su primera temporada en los Rockets junto con Green. El argentino Ezequiel Paz, que jugó un año en Estepona, destacó en los locales, así como los croatas Roko Prkacin, Ivan Perasovic y Matej Rudan. Hay varios jugadores destacados de aquella edición aún en la NCAA.

En Alhaurín, Marbella y Málaga se escriben las siguientes líneas de una historia corta pero densa en el baloncesto de base.