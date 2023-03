La NBA regresará a Fuengirola en verano

La Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto (NBPA) han llegado a un acuerdo para que, por segundo año consecutivo, miembros de esta organización celebren en Andalucía sesiones de entrenamiento y distintas acciones turísticas y culturales. Hay que recordar que este verano vendrá la selección nacional estadounidense para jugar en el Carpena un torneo con España y Eslovenia.

Un numeroso grupo de personas de esta asociación visitarán de nuevo la comunidad este verano, para un retiro compuesto de baloncesto y actividades culturales. Los jugadores permanecerán en Andalucía y realizarán entrenamientos en el Training Center Higueron, llamado “The Embassy”, en Fuengirola (Málaga), edificio de última generación que ya acogió el año pasado esta actividad y que gestionan Berni Rodríguez y José Manuel Calderón.

“En nuestros esfuerzos por crear más oportunidades de crecimiento para nuestros jugadores a nivel mundial, Andalucía ha demostrado ser el destino perfecto”, ha señalado Matteo Zuretti, jefe de Relaciones Internacionales y Marketing de la NBPA. "Las infraestructuras deportivas, la cultura y la hospitalidad general de la comunidad marcaron la diferencia el año pasado, ya que reunió a jugadores de diez países diferentes para este retiro único. Estamos entusiasmados por asociarnos nuevamente con la Junta de Andalucía, para ofrecer una experiencia de entrenamiento de alto rendimiento en Europa para nuestros jugadores”, destacó también Zuretti.

José María Arrabal, secretario general para el Deporte, expresó su felicidad por el regreso de la NBPA y sus jugadores a Andalucía: “El año pasado la experiencia fue muy satisfactoria para todos, porque teníamos la intención de que Andalucía se convirtiese en destino preferente para los jugadores de esta competición, de un prestigio internacional indiscutible, y creo que lo estamos consiguiendo. Estamos encantados de volver a formar equipo con una asociación a la que respetamos y apreciamos profundamente. Los jugadores que nos visiten para entrenar serán más que bienvenidos y estoy convencido de que la iniciativa será genial para ellos y dejará un gran legado en el baloncesto de base”.

Además de sesiones específicas de entrenamiento para que los jugadores no pierdan el ritmo durante el período de vacaciones, se realizarán visitas culturales y actividades de ocio durante su estancia para que la expedición de la NBPA conozca de primera mano el gran potencial turístico y cultural de Andalucía, con la consiguiente repercusión y promoción que ello conlleva. Uno de los objetivos es generar sinergias y consolidar “The Embassy” como sede de la NBPA fuera de los Estados Unidos.

Estancia en 2022

Hay que recordar que este año 2022 ya acudieron numerosos jugadores a Fuengirola. Además de Jaylen Brown, estrella de los Celtics, o Domantas Sabonis, en su tierra adoptiva, la nómina incluyó, por ejemplo, a un campeón de la NBA la pasada temporada, el joven congoleño de 20 años Jonathan Kuminga, parte de la rotación de los Warriors. También a varios ex ACB. Uno ahora en Dallas Mavericks, el ex del Baskonia Davis Bertans, y otro en Utah Jazz, el ex barcelonista Leandro Bolmaro. Además de Kristaps Porzingis (Washington). Y la pareja interior en la selección lituana de Domas Sabonis, Jonas Valanciunas, de dilatada trayectoria en la Liga y ahora en New Orleans Pelicans. Immanuel Quickley, joven que completó una buena temporada con New York; el pívot portugués Neemias Queta, compañero de Domas en Sacramento; el angoleño Bruno Fernando, interior de Houston Rockets; y el veterano Mason Plumlee, pívot de los Charlotte Hornets son otros jugadores NBA presentes. También estuvieron Jeremy Sochan, ala-pívot americano de ascendencia polaca que ha sido elegido en el número nueve del draft por San Antonio Spurs y Scoot Henderson, base de 18 años que juega en la G-League con el proyecto Ignite, al que comparan con Derrick Rose y Westbrook por su físico y al que colocan en el puesto número dos del próximo draft 2023 por detrás del unicornio francés Victor Wembanyama.