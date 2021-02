El hilo que conecta a Nacho Rodríguez con Alberto Díaz y Francis Alonso

El jefe en los despachos del Barcelona, rival este viernes en la Copa del Rey del Unicaja, es un malagueño, Nacho Rodríguez, director deportivo de la sección de baloncesto azulgrana. Uno de los iconos del equipo irreverente del Unicaja que consiguió poner contra las cuerdas en la final de 1995 de la ACB (primera sin un equipo catalán o madrileño en la historia) al equipo culé, marchó después al equipo que todavía dirigía Aíto García Reneses con 27 años buscando títulos. Es aún el único malagueño que ha ganado la Euroliga (2003).

Nacho fue también el primer malagueño internacional absoluto, ganó medallas (plata en el Europeo del 99 y bronce en el de 01) y abrió un camino por el que después transitaron Carlos Cabezas, Berni Rodríguez, Germán Gabriel, Alberto Díaz, Rubén Guerrero y Francis Alonso. Son los siete malagueños que han vestido la camiseta de España en un partido oficial, el último de ellos, en la anterior ventana, Alonso. Después de poner fin a una longeva carrera, Rodríguez, licenciado en INEF y con varios masters, trabajó como secretario general de Deportes de la Junta de Andalucía, donde cogió experiencia en gestión, antes de ser reclamado para ser director deportivo del Barça.

Siempre ha mostrado Nacho Rodríguez predilección por Alberto, en el que de alguna manera se ve reflejado por cualidades. "No somos jugadores talentosos, lo hemos ganado a base de trabajo y esfuerzo, en la cancha y trabajando detalles técnicos. Yo no era un buen tirador, pero con esfuerzo, llegando una hora antes y yéndome una hora después, conseguí mejorar el tiro. Y ganándome minutos en la cancha, dándolo todo. Me consta que Alberto trabaja mucho. Me veo muy reflejado en su evolución con la que yo tuve. Con el aprendizaje de salir a Bilbao y Fuenlabrada igual valora más que yo incluso lo que es jugar en Málaga", explicaba en estas páginas Nacho Rodríguez tiempo hace un par de años en estas páginas: "Empecé, como él, cambiando el ritmo en defensa para después tener más protagonismo en ataque. Sí, son muchas cosas de él que me recuerdan a mí...". Este viernes seguro que sufrirá viendo cómo Alberto en aprietos a Calathes o Bolmaro.

Hay una curiosa circunstancias que cose el pasado y el presente del baloncesto malagueño. Nacho Rodríguez organizó durante muchos años un Campus multideporte con el baloncesto como eje en la Universidad Laboral. Allí acudían Alberto Díaz y Francis Alonso, como puede verse en la imagen que ilustra la información, con los ahora jugadores del primer equipo cajista como niños de 12 y 10 años. "El mundo del baloncesto es muy pequeño. Nacho fue el primer líder malagueño en protagonismo del Unicaja. Es un referente para mí y para todo malagueño debe de serlo. Coincidía con él en su campus, me gustaba ir. Con los años nos conocimos mejor y ahí queda constancia de su trabajo, de lo bien que lo está haciendo allí en un club como el Barcelona", reconoce Alberto Díaz.

"Sí, recuerdo esa foto en el Campus de Nacho Rodríguez, con ese polo naranja", rememora divertido Francis: "Aquello era sinónimo de diversión, fui varios años y son esos veranos de la infancia que recuerdas siempre. No me acuerdo muy bien del Nacho jugador, me pilló muy niño para verle, pero tengo muchas memorias de su campus, me lo pasaba muy bien, era muy divertido, conocí mucha gente involucrada en el baloncesto. Su nombre me trae muy buenos recuerdos".

Y es que la relación entre los tres jugadores malagueños de la actual plantilla viene de atrás especialmente la de Alberto y Francis. "Con Alberto he coincidido desde niño. Mi hermano Carlos y su hermano Ernesto coincidieron en el mismo equipo, también mi padre entrenó a Ernesto. Entonces también coincidíamos cuando viajábamos al Torneo de Hospitalet, por ejemplo, con las familias. Hemos tenido algún viajecito y nuestras rebeldías, alguna travesura hicimos juntos", explicaba Francis Alonso.

Pasado y presente del baloncesto malagueño, este viernes enfrentados en el WiZink Center en los cuartos de final de la Copa del Rey.