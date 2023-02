Nacho Rodríguez, Unicaja-Barcelona desde las dos aceras

La carrera deportiva de Nacho Rodríguez (Málaga, 1970) se divide al más alto nivel entre el Unicaja (y la gran precuela de Maristas) y el Barcelona, los dos equipos que se miden este jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey. Un duelo clásico que él vivió en las dos aceras, desde aquella legendaria final del 95 en la que se rompieron barreras y transportó a otra dimensión al baloncesto en Málaga. Sigue siendo el único malagueño que ganó la Euroliga y fue el primer internacional y medallista absoluto con España. Fue director deportivo del Barça durante cuatro temporadas, hasta 2021, acometió los fichajes de Mirotic o Higgins, jugadores que siguen siendo de referencia. Conoce bien a los dos clubes desde dentro, ahora vive en Madrid con su familia y ejerce de comentarista baloncestístico. Atiende a Málaga Hoy para desgranar el duelo que se vivirá en Badalona.

"Creo que el Barcelona, por trayectoria, historia y presupuesto, es favorito. Este Barcelona ha planteado la temporada de manera diferente, de menos a más. Ha dado descanso puntual a Higgins y Vesely, tuvo la lesión de Mirotic... Ha planificado para llegar en mejor forma mental, física y emocional, a los meses decisivos de la temporada. Lo podíamos ver en el partido de esta semana pasada con el Virtus en Euroliga, en 23 minutos había metido 60 puntos. El equipo estaba muy bien en noviembre y diciembre en los dos años pasados y llegaron a final de temporada cansados. Creo que es favorito por todas estas circunstancias", exponía el que fuera base malagueño, que no descarta la sorpresa cajista: "Es utópico pensar en quedar en una competición larga quedar delante de ellos, pero pero en un partido cualquiera se puede. Si el Unicaja no ha tenido suerte, el Barça tampoco la ha tenido. Hay pocos equipos en la Liga ACB que tengan 12-13 jugadores que te puedan sumar y presentar muchas alternativas, como está haciendo Ibon Navarro".

Rodríguez fue responsable del fichaje de Sarunas Jasikevicius como entrenador. Fue compañero suyo en aquella Euroliga ganada de 2003 y su llegada equilibró fuerzas con el dominio en la última década del Madrid. "La planificación es la gran diferencia con respecto a otro años, pero es la tercera temporadas de Saras. Hizo un equipo a su medida. Me sorprendió que no siguieran por diferentes motivos Calathes, Oriola y Davies. Aunque la Copa sea el título menos importante, marca al final de temporada. Se ha fichado a gente muy importante como Vesely, Kalinic y Satoransky. Hay presión, Saras acaba contrato y los fichajes han venido para esto, para ganar estas competiciones. Vi que la semana pasada fue cuestionado por su futuro y dijo que no dependía de él y que no habían hablado. Es una presión añadida para el entrenador, al que directamente el presidente le exige ganar la Euroliga, Laporta lo dijo públicamente. Y todo empieza en la Copa", contextualiza el malagueño sobre cómo es la situación en Can Barça antes del torneo.

"Para mí el Unicaja, después de años de ausencia, tiene que ir a disfrutar del evento y demostrar por qué están haciendo una buena temporada, con nueve jugadores nuevos el tipo de baloncesto que está desarrollando para mí tiene muchísimo mérito. No tiene mucha presión, pero sí debe competir y disfrutar, nadie va a reprochar una eliminación si se compite. A mí me ha sorprendido gratamente que en 4-5 meses Ibon haya conseguido alcanzar al nivel el equilibrio que existe. La tercera unidad del Unicaja, el fondo de la rotación, creo que no hay equipo en Europa que rinda a este nivel. Es una dificultad añadida para el Barcelona", señala Rodríguez, que explica por qué puede hacer daño el Unicaja: "El baloncesto que plantea Saras es muy de control, a diferencia del Madrid, donde hay más libertad y decisiones individuales. Es más controlado en defensa y ataque buscan atacar determinadas ventajas. Por ejemplo, llevar al poste bajo a Perry con Satoransky o Jokubaitis al poste bajo; con Mirotic atacar y desgastar a Ejim y Thomas; a Sima sacarlo fuera con la amenaza de los triples de los cinco, pueda ser Sanli o Tobey; llevar en situaciones de bloqueo siempre a la mano izquierda a Brizuela, Perry o Alberto. Es una filosofía en la que se trabaja mucho el scouting. Pero el Unicaja tiene 12 jugadores que te pueden jugar y hacer daño en diferentes situaciones, hemos visto que casi todos han sido MVP del equipo en algún partido. Son muchos jugadores que aportan".

"El partido de referencia para el Barcelona es el de Liga que se jugó en el Palau, van a intentar un partido parecido, con una defensa muy física y agresiva, sacar al jugador del Unicaja de su sitio y ver situaciones en las que hicieron daño. Tienen una ventaja física en ataque. Para el Unicaja, vale para ver que en este partido se compitió, pero que en determinados momentos la superioridad física del rival le sacó. Puede ser un partido que a los dos entrenadores les valga de referencia", profundiza Nacho, que elogia el trabajo de Ibon Navarro al frente del Unicaja: "Primero, la defensa, hay un grandísimo trabajo, demostrando que es uno de los mejores entrenadores de la ACB. Ha logrado en pocos meses transformar a un equipo, con una defensa muy agresiva, con jugadores que no son grandes defensores como Perry o Carter, que empezó sin defender mucho y ahora lo hace un buen nivel, o también con los interiores como Kravish o Osetkowski, o el mismo Kalinoski. Todos defienden a muy buen nivel y eso es mérito del entrenador, con rotaciones precisas y trabajo diario para convencer a su equipo de que si quieren dar un paso adelante en el proyecto hay que defender. Después, las diferentes opciones en ataque dependiendo del jugador que tienen pista, hay mucha variedad y se va ampliando el catálogo, cada vez se hacen cosas más diferentes. El short roll para Kravish, situaciones para mano izquierda de Thomas, indirectos para Kalinoski, que genera mucha gravedad y provoca espacios...".

"Totalmente", responde Rodríguez cuando se le pregunta si el hecho de ser el primer partido abre la posibilidad de sorpresa: "El primer partido de todas las competiciones, ya sea un play off, un campeonato del mundo, un Europeo o la Copa, es más complicado de gestionar y abre la opción de que ocurran más cosas. Hay nervios, es el debut de la competición, en el caso de los dos equipos hay debutantes. Por ejemplo, Vesely o Da Silva en el Barça o algunos más en el Unicaja. La Copa del Rey es un ambiente diferente, especial. El primer partido es el más complicado y el que marca tendencia. Coges confianza, da igual ganar de 1 o de 20, el caso es pasar porque es el primero puede ser el último. Puede dar más pie a sorpresa. Una semifinal ya es más complicado meterle mano a un equipo grande, ya con más seguridad.

El último Unicaja-Barça en Copa fue el de Madrid en 2021, cuando el equipo malagueño estuvo en un tris de derrotar al equipo catalán, que al final acabó alzando el título en el WiZink Center. Nacho Rodríguez estaba entonces en el club azulgrana como director deportivo. "Era un Unicaja muy diferente, un Barcelona con un sistema baloncestístico muy parecido, buscando ventajas, con un baloncesto control. Un Unicaja con un jugador como Darío que hizo un partidazo, a pesar de una defensa física que se la practicó, casi gana solo el partido. Si varios jugadores más están a ese nivel seguramente el Unicaja hubiera ganado el partido. Es el ejemplo de que no hay favorito, no hay dos partidos iguales. No importa si llegas bien o mal, sobre todo con el nivel de esta Copa del Rey, en la que están las mejores plantillas y presupuestos del baloncesto español", finaliza su análisis Nacho Rodríguez.