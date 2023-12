Natxo Lezcano: "Viene un Unicaja muy en forma, juega a un nivel súper alto"

Natxo Lezcano, técnico del MoraBanc Andorra, es paisano de Ibon Navarro. El vitoriano consiguió el ascenso de la Liga Endesa con autoridad y ahora tiene en media tabla al cuadro del Principado, que regresa a casa tras tres partidos consecutivos fuera con tres derrotas en Granada, Madrid y Girona. "La Liga te ofrece cada semana partidos de máximo dificultad. Las últimas semanas lo han sido y este, aún más. Viene un Unicaja muy en forma, que ha ganado los ocho últimos partidos de Liga y juega dos competiciones a un nivel súper alto. Es un partido de mucha dificultad", decía Lezcano.

"Teníamos muchas ganas de volver, tres partidos y casi un mes fuera. Nos gusta jugar delante de nuestra gente, en casa, arropados. En canchas como la que hemos jugado, con mucha gente y especiales, en Granada o Girona todo lleno o en el WiZink, pero jugar en la tuya siempre es mucho mejor. Disfrutamos mucho más. Tienes más opciones en casa. Tenemos ganas de hacer muy buen partido, pasarlo bien y hacer disfrutar a todo el mundo", señalaba el técnico del equipo andorrano.

Sobre los puntos de mejora de su equipo, Lezcano decía que "en ataque lo estamos haciendo bien, dentro de que fallamos tiros abiertos que me preocupa menos. Es una cuestión de días y con buenos tiradores no me preocupa. Nos ocupa el tema defensivo, el margen de mejora nuestro pasa por defender mejor. Estamos en ello. En el último partido estuvimos más activos, tuvimos muchos robos, propiciamos pérdidas a Girona, nos gusta un ritmo de juego más alto. Estamos centrados en que nuestra defensa debemos mejorar. Condicionan las lesiones desde la pretemporada, que la hicimos sin bases y nos condicionó la construcción del juego. Y han ido cayendo jugadores importantes, pero tenemos una plantilla larga y preparada. Es una putada tener jugadores lesionados, pero hay que fijarse en los que tenemos. Tenemos jugadores para competir cualquier día. Lo están dando. Estoy contento con el equipo, con la reacción, con no poner excusas, con estar afrontando cada partido con atención y actitud de ganar", decía sobre la evolución en el juego del equipo: "Estar al máximo nivel el máximo tiempo. Me gustaría que hubiéramos ganado algún partido más y una cara mejor. No va de méritos, sino de ganar. Va de ganar".

Era cuestionado Lezcano por la evolución de Jean Montero, que ha cogido las riendas del equipo: "Montero ha jugado muy bien estos últimos, haciendo lo que se espera de él. Es un jugador de mucha calidad y el club ha hecho una inversión para traerlo aquí sabiendo que es un jugador que nos puede aportar mucho en presente y futuro. Nos ha dado lo que queremos". Asimismo, señalaba que "Harding está en ese proceso de dárnoslo, pero pasa por un proceso de recuperación y necesitas coger la forma en una Liga como ésta. Necesitamos de todos, no me gustaría personalizar. Que todos den un pasito más, no estamos tan lejos. No voy a flagelarme ni poner a los jugadores en una posición que no debemos estar".